'Lá dừa nước' ngàn tỉ đã cập bến Bạch Đằng, chờ đón người dân TP.HCM

Cây cầu đi bộ đầu tiên bắc qua dòng sông di sản - sau nhiều thập kỷ chờ đợi - cuối cùng đã thành hình. Trước thời khắc hợp long mang tính lịch sử, PV Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood - về hành trình hiện thực hóa công trình biểu tượng dành tặng TP.HCM.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood đón đoàn tàu lai dắt khối kết cấu cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn cập bến Bạch Đằng

* Chứng kiến khối kết cấu chính nặng 3.400 tấn của cây cầu cập Bến Bạch Đằng, cảm xúc của ông như thế nào? Ông có thể chia sẻ dấu mốc đáng nhớ nhất đối với cá nhân ông và đội ngũ thực hiện dự án trong suốt hơn 1 năm qua?

- Ông Nguyễn Hữu Hoàng: Từ ngày khởi công 29.3.2025 đến nay, chúng tôi đã cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu đi qua nhiều cột mốc quan trọng và giải quyết không ít bài toán kỹ thuật phức tạp của một công trình có kết cấu đặc biệt ngay giữa trung tâm thành phố.

Hôm nay, khi chứng kiến khối kết cấu tổ hợp nặng 3.400 tấn hoàn thành hành trình vận chuyển đường thủy dài 124 km từ Vũng Tàu về đến Bến Bạch Đằng, tôi thực sự xúc động. Đây là thành quả của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực không ngừng của rất nhiều con người.

Phía trước vẫn còn công đoạn hợp long mang tính quyết định cùng những bước kiểm định, hoàn thiện quan trọng, nhưng có thể nói chúng tôi đã tiến rất gần đến ngày hiện thực hóa tâm nguyện của Nutifood: dành tặng người tiêu dùng một công trình có giá trị lâu dài, như lời tri ân đối với sự tin yêu và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt hành trình phát triển. Với cá nhân tôi, niềm vui lớn nhất sẽ là ngày cây cầu thực sự đón những bước chân đầu tiên của người dân.

* Trong hơn một năm rưỡi triển khai, đâu là những thuận lợi và thách thức lớn nhất mà Nutifood cùng các đơn vị tham gia phải vượt qua để đưa dự án đến giai đoạn chuẩn bị hợp long?

- Thuận lợi lớn nhất của chúng tôi là sự quan tâm, hỗ trợ của UBND TP, Sở Xây dựng TP, cùng các cơ quan chức năng và sự đồng hành của những đơn vị tư vấn, thi công giàu kinh nghiệm. Đây là nền tảng quan trọng giúp dự án từng bước vượt qua những khó khăn trong quá trình triển khai.

Thách thức lớn nhất là hiện thực hóa một thiết kế kiến trúc độc đáo trên giấy thành công trình thực tế, vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, vừa đáp ứng những yêu cầu rất cao về kỹ thuật và an toàn. Đặc biệt, việc thi công trên sông Sài Gòn, ngay giữa trung tâm thành phố, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và tính toán kỹ lưỡng ở từng giai đoạn.

Với Nutifood, tiến độ rất quan trọng, nhưng chất lượng và an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Đó là nguyên tắc chúng tôi kiên trì theo đuổi từ ngày đầu thực hiện dự án đến nay.

"Lá dừa nước" ngàn tỉ đã hoàn thành hải trình đặc biệt vượt 124 km đường sông về đến Bến Bạch Đằng chiều nay (19.10) ẢNH: NGUYỄN ANH

* Việc chế tạo và vận chuyển khối kết cấu thép quy mô lớn về trung tâm TP.HCM chắc chắn không phải một "bài toán" dễ giải? Trong hành trình lai dắt vừa qua, đâu là thời điểm khó khăn nhất và các đơn vị đã phối hợp xử lý ra sao, thưa ông?

- Đây là một trong những công đoạn phức tạp và nhiều áp lực của dự án. Chúng tôi phải vận chuyển một tổ hợp kết cấu khổng lồ nặng 3.400 tấn trên hành trình đường thủy dài 124 km từ Vũng Tàu về trung tâm TP.HCM.

Thách thức lớn nhất là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho toàn bộ tổ hợp trong suốt hành trình. Đoàn lai dắt phải đi qua nhiều tuyến đường thủy trước khi tiến vào sông Sài Gòn. Mỗi khu vực có đặc điểm luồng lạch, dòng chảy và điều kiện giao thông thủy khác nhau. Đặc biệt, khi đi qua những đoạn sông hẹp, khúc cua gấp ,việc điều động một tổ hợp có kích thước lớn như vậy đòi hỏi sự chính xác và phối hợp rất cao.

Để chuẩn bị, các đơn vị đã tham khảo số liệu thủy văn, tính toán điều kiện thời tiết, khảo sát kỹ hành trình để xây dựng phương án vận chuyển và bố trí lực lượng phối hợp trong từng chặng.

Với Nutifood, điều quan trọng nhất không phải là đưa kết cấu về đích nhanh nhất, mà là đưa về an toàn, nguyên vẹn và đúng yêu cầu kỹ thuật. Tôi rất trân trọng sự nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, thuyền trưởng, hoa tiêu, các đơn vị thi công và lực lượng chức năng đã cùng phối hợp để hoàn thành chặng vận chuyển đặc biệt này.

Thay mặt chủ đầu tư Nutifood, tôi xin cảm ơn Công an TP.HCM, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, bộ đội biên phòng, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 TP.HCM, Chi cục Đường thủy và Hàng hải phía Nam, Cảng vụ nội địa TP.HCM, Hoa tiêu miền Nam, UBND phường Sài Gòn và UBND phường An Khánh.

Công trình biểu tượng mới của TP.HCM đã sẵn sàng cho dấu mốc quan trọng - hợp long ngày 21.10

* Với một công trình có kết cấu và kiến trúc đặc biệt, Nutifood đã phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế, quản lý dự án và nhà thầu như thế nào để bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn trong suốt quá trình thực hiện?

- Ngay từ đầu, Nutifood đã xác định đây không chỉ là một công trình giao thông mà còn là món quà ý nghĩa dành tặng người dân. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt chú trọng lựa chọn những đơn vị tư vấn, nhà thầu uy tín, giàu kinh nghiệm thực hiện các công trình lớn trong nước và quốc tế.

Điều khiến tôi rất trân trọng là tâm huyết của Nutifood đã nhận được sự đồng cảm và chia sẻ từ các đơn vị tham gia. Các đối tác không chỉ xem đây là một dự án xây dựng, mà còn là cơ hội cùng đóng góp một công trình có ý nghĩa cho thành phố. Chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên tinh thần trách nhiệm rất cao trong từng công đoạn.

Về phía Nutifood, chúng tôi luôn theo sát tiến độ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tháo gỡ khó khăn, đồng thời kiên định với yêu cầu cao nhất về chất lượng và an toàn. Tôi tin rằng sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn và tâm huyết chung của tất cả các bên chính là yếu tố quan trọng giúp công trình tiến gần đến ngày hoàn thành.

* Lễ hợp long dự án dự kiến diễn ra ngày 21.10 tới sẽ có những yêu cầu kỹ thuật đặc biệt nào, thưa ông? Các phương án thi công và kiểm soát rủi ro đã được chuẩn bị ra sao để bảo đảm quá trình hợp long an toàn, chính xác?

- Hợp long là một trong những công đoạn quan trọng và phức tạp nhất của dự án, bởi chúng tôi phải đưa một kết cấu thép có quy mô rất lớn vào đúng vị trí giữa sông Sài Gòn, bảo đảm độ chính xác cao để kết nối với các hạng mục đã thi công ở hai bờ.

Thách thức lớn nhất là quá trình này chịu ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều, dòng chảy và điều kiện thời tiết. Vì vậy, các đơn vị đã dành nhiều tháng nghiên cứu dữ liệu thủy văn, tính toán thời điểm thi công phù hợp, xây dựng các phương án kỹ thuật và dự phòng cho những tình huống có thể phát sinh.

Trước khi triển khai, chúng tôi cũng đã tổ chức kiểm tra, thử tải kết cấu và rà soát kỹ các điều kiện an toàn. Với Nutifood, mục tiêu không chỉ là hợp long thành công vào ngày 21/10, mà quan trọng hơn là mọi công đoạn phải được thực hiện an toàn, chính xác, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật. Chúng tôi đang cùng các nhà thầu tập trung tối đa cho cột mốc đặc biệt này.

Với Nutifood, cây cầu là lời tri ân được thể hiện bằng một công trình cụ thể. Mỗi ngày, khi nhìn thấy người dân vui vẻ bước đi trên cây cầu, chúng tôi sẽ cảm nhận được ý nghĩa trọn vẹn nhất của quyết định này. Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood

* Sau ngày hợp long, hàng triệu người dân TP.HCM chắc chắn sẽ rất hồi hộp mong chờ ngày được đặt những bước chân đầu tiên lên cây cầu biểu tượng. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về các công đoạn hoàn thiện, kiểm định còn lại và quan trọng nhất: khi nào niềm mong mỏi ấy sẽ chính thức trở thành hiện thực?

- Việc đưa khối kết cấu chính về đến Bến Bạch Đằng an toàn là một cột mốc rất quan trọng, đánh dấu việc chúng tôi đã hoàn thành thêm một công đoạn lớn và tiến gần hơn đến ngày hoàn thiện cây cầu. Đến thời điểm này, dự án đã thực hiện được khoảng 90% khối lượng công việc.

Sau hợp long, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, từ kết cấu, thảm nhựa mặt cầu, lan can, hệ thống âm thanh chiếu sáng, thang máy, thang cuốn đến các chi tiết kiến trúc và cảnh quan.

Đặc biệt, công trình phải trải qua những bước kiểm tra, kiểm định và thử tải cần thiết để bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về chất lượng và an toàn trước khi đưa vào sử dụng. Chắc chắn, việc đưa vào khai thác chỉ được thực hiện khi công trình đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Người dân TP.HCM hào hứng chào đón sự xuất hiện của công trình biểu tượng bắc qua dòng sông di sản ẢNH: NGUYỄN ANH

* Khi hoàn thành, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ mang đến những tiện ích gì cho người dân và đóng góp như thế nào vào việc kết nối hai bờ sông, tạo thêm không gian công cộng và cảnh quan đô thị?

Điều chúng tôi kỳ vọng là cây cầu sẽ không chỉ giúp người dân và du khách đi bộ thuận tiện giữa khu vực trung tâm thành phố và Thủ Thiêm, mà còn trở thành một không gian công cộng hấp dẫn, nơi mọi người có thể dạo bước, ngắm cảnh sông Sài Gòn và tận hưởng vẻ đẹp của thành phố từ một góc nhìn mới.

Với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước đặc trưng của vùng đất Nam bộ, cây cầu còn được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn kiến trúc, góp phần làm đẹp cảnh quan hai bờ sông và tạo thêm sức sống kinh tế về đêm.

Với Nutifood, giá trị lớn nhất của công trình không chỉ nằm ở quy mô hay kiến trúc độc đáo, mà ở việc cây cầu sẽ thực sự đi vào đời sống, trở thành một nơi chốn thân thuộc, được người dân yêu thích và sử dụng mỗi ngày. Trong suốt hành trình phát triển, Nutifood luôn hiểu rằng những thành quả mà chúng tôi có được hôm nay không thể tách rời sự tin yêu và đồng hành của hàng triệu người tiêu dùng.

Chúng tôi đã luôn mong muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa để bày tỏ lòng biết ơn ấy. Và khi có cơ hội đóng góp xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, Nutifood quyết định tài trợ toàn bộ kinh phí với mong muốn dành tặng người tiêu dùng một món quà thiết thực, có giá trị lâu dài và mang lại niềm vui cho nhiều thế hệ.

Chúng tôi chọn một cây cầu bởi đây không chỉ là công trình kết nối hai bờ sông, mà còn là nơi kết nối con người, nơi các gia đình có thể cùng nhau dạo bước, nơi người dân và du khách có thêm những trải nghiệm đẹp với thành phố.

Với Nutifood, cây cầu là lời tri ân được thể hiện bằng một công trình cụ thể. Mỗi ngày, khi nhìn thấy người dân vui vẻ bước đi trên cây cầu, chúng tôi sẽ cảm nhận được ý nghĩa trọn vẹn nhất của quyết định này.

* Khi công trình đang tiến gần đến những cột mốc hoàn thành quan trọng, ông kỳ vọng điều gì nhất và muốn gửi gắm thông điệp gì đến người dân, những người sẽ trực tiếp sử dụng và tận hưởng giá trị của cây cầu trong tương lai?

- Sau tất cả những nỗ lực và tâm huyết dành cho công trình, không có niềm vui nào lớn hơn việc nhìn thấy cây cầu ngày hoàn thành đưa vào sử dụng, được đón những bước chân đầu tiên của người dân, thực sự mang lại những giá trị cho cộng đồng.

Chúng tôi hy vọng nơi đây sẽ trở thành một điểm đến thân thuộc, nơi các gia đình cùng nhau dạo bước, nơi người trẻ tìm thấy những góc nhìn mới đẹp về thành phố và nơi du khách có thêm một trải nghiệm đáng nhớ khi đến TP.HCM.

Tôi cũng mong người dân sẽ yêu quý, gìn giữ cây cầu như một phần cảnh quan chung của thành phố, để công trình luôn đẹp và bền vững theo thời gian.

Với Nutifood, món quà chỉ thực sự trọn vẹn khi được đón nhận, sử dụng và mang lại niềm vui mỗi ngày. Chúng tôi hy vọng cây cầu sẽ làm được điều đó, không chỉ hôm nay mà còn cho nhiều thế hệ mai sau.