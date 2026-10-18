Chuyến hải trình đặc biệt đưa 'lá dừa nước' ngàn tỉ vượt 124 km đường sông về Bến Bạch Đằng

Đúng 5 giờ 20 phút, đoàn tàu kéo đưa khối kết cấu siêu trường, siêu trọng bắt đầu rời cảng tạm. Tổ hợp nhịp cầu được vận chuyển có tổng trọng lượng hơn 3.400 tấn, bao gồm vòm thép cầu chính nặng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng nặng 2.000 tấn, với chiều dài khoảng 187m, chiều rộng hơn 35m và chiều cao hơn 20m (tính cả khung đỡ là hơn 26m).

Toàn bộ khối kết cấu khổng lồ này được đặt cố định trên một sà lan chuyên dụng dài 109m, rộng 37m với tải trọng lên đến 14.000 tấn. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình vượt biển và đi qua các tuyến sông nội địa, đơn vị thi công đã bố trí 50 trụ kê bằng thép và bê tông trên sà lan nhằm phân bổ đều tải trọng, hạn chế tối đa ảnh hưởng từ dao động sóng nước.

Để chuẩn bị cho chuyến hải trình đặc biệt này, từ đêm 15 đến rạng sáng 16.10, hơn 100 kỹ sư, chuyên gia và lực lượng phối hợp đã làm việc liên tục để hạ thủy kết cấu xuống sà lan. Hệ thống 30 mô-đun xe tự hành đa trục (SPMT) được huy động kết hợp linh hoạt với việc điều chỉnh lượng nước trong các khoang ballast để kiểm soát độ cân bằng tuyệt đối cho sà lan. Ngay sau đó, toàn bộ tổ hợp đã được chằng buộc gia cố, kiểm tra hệ thống neo giữ và rà soát phương án an toàn trước khi chính thức xuất bến.

Phương án vận chuyển được tổ chức vô cùng nghiêm ngặt với sự tham gia của một tàu kéo chính, hai tàu lai dắt áp mạn hỗ trợ điều chỉnh hướng (mỗi tàu công suất 5.000 mã lực) và một tàu kéo dự phòng (2.400 mã lực). Đáng chú ý, ba tàu kéo chính và áp mạn đều được trang bị hệ thống chân vịt Azimuth có khả năng xoay 360 độ, giúp linh hoạt điều khiển và ứng phó kịp thời với dòng chảy.

Trong suốt hành trình, đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ TP.HCM, lực lượng hoa tiêu và các cơ quan chức năng để điều tiết giao thông đường thủy, đồng thời phát thông báo yêu cầu các phương tiện thủy khác duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu 5km đối với đoàn lai dắt.

Việc đưa nguyên khối kết cấu vòm thép "lá dừa nước" siêu trường, siêu trọng di chuyển trên hải trình dài qua các luồng hàng hải phức tạp đòi hỏi các phương án kỹ thuật và tính toán thủy văn cực kỳ chính xác ẢNH: NĐT

Theo lịch trình di chuyển, đoàn chỉ hành trình vào ban ngày khi thời tiết thuận lợi và neo đậu nghỉ qua đêm. Trong ngày 18.10, đoàn vận chuyển vượt qua sông Dinh, tiến ra khu vực cửa biển Vũng Tàu, đi qua vịnh Gành Rái và tiếp cận luồng Soài Rạp với quãng đường khoảng 80km. Dự kiến khoảng 16 đến 17 giờ cùng ngày, đoàn sẽ đến khu vực phao neo SR05 để neo đậu qua đêm.

Sang sáng 19.10, đoàn tiếp tục hành trình qua khu vực cảng Calofic, cầu Bình Khánh, rạch Phú Xuân và Mũi Đèn Đỏ. Đến khoảng 11 - 12 giờ, sà lan sẽ tiếp cận khu vực cầu Phú Mỹ trước khi di chuyển sâu vào khu vực trung tâm thành phố. Sau khi đi qua Bến Nghé vào khoảng 13 giờ 30 phút - 14 giờ, đoàn sẽ tiến về Bến Bạch Đằng và neo chờ tại khu vực công trường phía bờ Thủ Thiêm trong khoảng 14 - 15 giờ ngày 19.10.

Đại diện Tập đoàn Đại Dũng cho biết, việc đưa nguyên khối kết cấu vòm thép "lá dừa nước" siêu trường, siêu trọng di chuyển trên hải trình dài qua các luồng hàng hải phức tạp đòi hỏi các phương án kỹ thuật và tính toán thủy văn cực kỳ chính xác. Ngay sau khi đưa nhịp cầu đến vị trí neo chờ, các đơn vị kỹ thuật sẽ khẩn trương định vị, chuẩn bị hệ thống đấu nối để triển khai công đoạn lắp đặt. Mốc hợp long nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21.10.