Ưu tiên luồng hàng hải quan trọng lai dắt cầu đi bộ 1.000 tỉ về trung tâm TP.HCM

Trước đó, vào lúc 2 giờ 15 phút sáng 16.10, khối kết cấu vòm thép chính nặng khoảng 1.400 tấn cùng hệ khung đỡ 2.000 tấn, đạt tổng tải trọng 3.400 tấn, đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng TRUNG NAM S 05 tại cảng Đông Xuyên.

Vòm thép hình lá dừa của cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn chuẩn bị được lai dắt về trung tâm TP.HCM ẢNH: NĐT

Đoàn lai kéo siêu trường siêu trọng do tàu kéo chính VNL VISION dẫn dắt, phối hợp cùng ba tàu lai hỗ trợ gồm VNL Voyager, VNL Future và VNL 05

Giai đoạn 1 diễn ra từ 5 giờ đến 18 giờ ngày 18.10, đoàn di chuyển từ bến cảng thuộc Công ty cổ phần đóng tàu Đại Dũng trên sông Dinh đến bến phao BP-SR5 của Công ty cổ phần Nhà Rồng trên sông Soài Rạp

Giai đoạn 2 diễn ra từ 5 giờ đến 18 giờ ngày 19.10, đoàn tiếp tục hành trình từ bến phao BP-SR5 đến khu vực Rạch Bến Nghé thuộc luồng Sài Gòn - Vũng Tàu.

Trong suốt hai giai đoạn lai dắt, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM yêu cầu tất cả các tàu thuyền lưu thông qua khu vực tuyệt đối chấp hành quy định cấm tránh vượt, không gây cản trở hoặc làm mất an toàn cho đoàn lai kéo, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt sự điều phối của Trung tâm VTS Sài Gòn - Vũng Tàu.

Theo kế hoạch, sau khi cập bến an toàn, toàn bộ khối vòm thép sẽ bước vào công đoạn hợp long trên sông Sài Gòn vào ngày 21.10. Sau khi hoàn thành hợp long, dự án sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện mặt cầu, lan can và chiếu sáng nghệ thuật nhằm sớm đưa công trình biểu tượng kết nối bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm đi vào hoạt động.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước gắn liền với vùng đất Nam bộ, công trình do Nutifood tài trợ là món quà doanh nghiệp dành tặng người tiêu dùng như một lời tri ân cho sự tin yêu và đồng hành trong suốt hành trình phát triển.

Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ kết nối hai bờ sông mà còn góp thêm một không gian công cộng, một điểm hẹn mới cho người dân và du khách giữa lòng thành phố. Công trình không chỉ giải quyết bài toán giao thông đi bộ kết nối phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, mà còn mở ra một không gian sinh hoạt công cộng đẳng cấp - nơi người dân và du khách cùng dạo bước, chiêm ngưỡng nhịp sống năng động của thành phố từ góc nhìn lộng gió giữa dòng sông.