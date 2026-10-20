Hình ảnh cầu đi bộ sông Sài Gòn mới nhất

Vòm thép hình lá dừa nước chờ hợp long

Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 20.10, công trường cầu đi bộ sông Sài Gòn ở TP.HCM nhộn nhịp thi công. Hai đầu cầu đã hiện rõ hình dáng, vòm thép hình lá dừa nước đã cập Bến Bạch Đằng, chờ hợp long vào ngày mai (21.10).

Toàn cảnh 2 đầu cầu đi bộ sông Sài Gòn ở TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trên sông, sà lan chở máy móc, vật liệu neo gần khu vực nhịp chính. Cần cẩu được bố trí trên sà lan và tại công trường; công nhân làm việc trên các đoạn cầu.

Công nhân tất bật thi công các hạng mục cầu đi bộ sông Sài Gòn ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ở phía phường Sài Gòn, cầu dẫn uốn cong về hướng đường Tôn Đức Thắng, dài khoảng 239 m.

Phần cầu dẫn phía phường Sài Gòn ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tại đầu đối diện, phía phường An Khánh, đường dẫn và trụ cầu đã thành hình sau khoảng 19 tháng thi công. Các trụ được bố trí gần bờ nhằm hạn chế số lượng cột dưới lòng sông, tạo khoảng tĩnh không rộng cho tàu thuyền lưu thông.

Theo thiết kế, đầu cầu phía phường An Khánh có 2 nhánh cầu dẫn dài khoảng 290 m và 165 m, kết nối với hạ tầng giao thông khu vực.

Đường dẫn và trụ cầu phía phường An Khánh đang được triển khai đồng bộ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ngắm vòm thép của cây cầu tại Bến Bạch Đằng, anh Huy (quê Đồng Nai, đang làm việc tại TP.HCM), cho biết anh đã nghe thông tin về công trình này từ lâu và mong chờ ngày nhịp chính được ghép nối.

"Nghe tin cầu sắp được ghép nối, tôi rất phấn khởi. Hy vọng cầu sớm hoàn thành để người dân có thêm điểm vui chơi, ngắm cảnh sông Sài Gòn, góp phần làm không gian công cộng của thành phố khang trang, hiện đại hơn", anh Huy nói.

Anh Huy mong chờ ngày vòm cầu lá dừa nước được ghép nối ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tổng vốn gần 1.000 tỉ đồng

Dự án cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn khởi công tháng 3.2025, do Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng.

Công trường cầu đi bộ sông Sài Gòn nhìn từ trên cao, với cầu dẫn uốn cong và sà lan tập kết thiết bị thi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối công viên Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn, TP.HCM) với công viên bờ sông tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM).

Vòm sắt hình lá dừa nước dài 187 m sau khi lai dắt về khu vực thi công cầu đi bộ sẽ được hợp long với 2 nhịp dẫn vào ngày 21.10 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cầu có tổng chiều dài tuyến khoảng 720 m. Nhịp chính là vòm treo dây văng dài 187 m, sử dụng dầm thép, mặt cắt ngang thay đổi từ 6 - 11 m. Công trình có tĩnh không thông thuyền ngang 80 m, cao 10 m, bảo đảm không gian cho giao thông đường thủy.

Cầu dẫn vào đường Tôn Đức Thắng dài khoảng 239 m ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khi hoàn thành, cầu đi bộ hình lá dừa nước này sẽ kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Khu đô thị mới Thủ Thiêm ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhiều hạng mục kết cấu thép và trụ cầu đang được thi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Công nhân chia thành nhiều nhóm, làm việc liên tục ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trên công trường, đội ngũ kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc hạng nặng tất bật làm việc ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đầu cầu đi bộ gần 1.000 tỉ đồng từ phía phường An Khánh ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Công trình thiết kế theo hình tượng lá dừa nước - hình ảnh đặc trưng của Nam bộ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG



