Hình ảnh cầu đi bộ sông Sài Gòn mới nhất

Vòm thép hình lá dừa nước chờ hợp long
Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 20.10, công trường cầu đi bộ sông Sài Gòn ở TP.HCM nhộn nhịp thi công. Hai đầu cầu đã hiện rõ hình dáng, vòm thép hình lá dừa nước đã cập Bến Bạch Đằng, chờ hợp long vào ngày mai (21.10).
Trên sông, sà lan chở máy móc, vật liệu neo gần khu vực nhịp chính. Cần cẩu được bố trí trên sà lan và tại công trường; công nhân làm việc trên các đoạn cầu.
Ở phía phường Sài Gòn, cầu dẫn uốn cong về hướng đường Tôn Đức Thắng, dài khoảng 239 m.
Tại đầu đối diện, phía phường An Khánh, đường dẫn và trụ cầu đã thành hình sau khoảng 19 tháng thi công. Các trụ được bố trí gần bờ nhằm hạn chế số lượng cột dưới lòng sông, tạo khoảng tĩnh không rộng cho tàu thuyền lưu thông.
Theo thiết kế, đầu cầu phía phường An Khánh có 2 nhánh cầu dẫn dài khoảng 290 m và 165 m, kết nối với hạ tầng giao thông khu vực.
Ngắm vòm thép của cây cầu tại Bến Bạch Đằng, anh Huy (quê Đồng Nai, đang làm việc tại TP.HCM), cho biết anh đã nghe thông tin về công trình này từ lâu và mong chờ ngày nhịp chính được ghép nối.
"Nghe tin cầu sắp được ghép nối, tôi rất phấn khởi. Hy vọng cầu sớm hoàn thành để người dân có thêm điểm vui chơi, ngắm cảnh sông Sài Gòn, góp phần làm không gian công cộng của thành phố khang trang, hiện đại hơn", anh Huy nói.
Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tổng vốn gần 1.000 tỉ đồng
Dự án cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn khởi công tháng 3.2025, do Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng.
Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối công viên Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn, TP.HCM) với công viên bờ sông tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM).
Cầu có tổng chiều dài tuyến khoảng 720 m. Nhịp chính là vòm treo dây văng dài 187 m, sử dụng dầm thép, mặt cắt ngang thay đổi từ 6 - 11 m. Công trình có tĩnh không thông thuyền ngang 80 m, cao 10 m, bảo đảm không gian cho giao thông đường thủy.
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