Quỹ Khởi sự từ tâm: Nối dài yêu thương đến trẻ em vùng xa TP.HCM

Sáng 18.10, chúng tôi cùng Quỹ Khởi sự từ tâm (thuộc Kim Oanh Group) vượt khoảng 95 km từ trung tâm TP.HCM đến Trường tiểu học Minh Hòa, xã Minh Thạnh (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương cũ). Tại đây, quỹ phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức khám, tầm soát miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em.

Khám tim miễn phí cho trẻ em vùng xa TP.HCM

Ở xã Minh Thạnh, người dân phần lớn sống dựa vào nông nghiệp và nghề tự do. Các gia đình đã quan tâm đến chuyện đưa con đến trường, nhưng việc tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, nhất là khám chuyên khoa, vẫn còn những trở ngại.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND xã Minh Thạnh, cho biết việc các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trực tiếp về địa phương khám bệnh là cơ hội để trẻ em được kiểm tra sức khỏe, tầm soát các bệnh lý tim mạch. Để phụ huynh nắm bắt thông tin và đưa con em đến khám, địa phương đã thông báo rộng rãi thông qua các trường học, đoàn thể, lãnh đạo các ấp và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám cho trẻ tại Trường tiểu học Minh Hòa sáng 18.10 ẢNH: NGUYỄN SINH TOÀN

Trong ngày 18.10, chương trình đã khám gần 550 trẻ từ 0 đến dưới 18 tuổi, gồm trẻ thuộc hộ nghèo, gia đình khó khăn và trẻ em trong cộng đồng. Tại điểm khám, các bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám, siêu âm tim và thực hiện các bước kiểm tra cần thiết.

Ông Nguyễn Đức Liên, Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi sự từ tâm, cho hay qua tầm soát bệnh lý, bác sĩ đã phát hiện 8 em bất thường về tim, cần kiểm tra chuyên sâu.

Theo ông Liên, đối với những trẻ được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh và có chỉ định can thiệp hoặc phẫu thuật, dự án "Sóng chữa lành" thuộc Quỹ Khởi sự từ tâm sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí phẫu thuật.

Quỹ Khởi sự từ tâm phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức khám, tầm soát miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại xã Minh Thạnh (TP.HCM) ẢNH: NGUYỄN SINH TOÀN

Theo thông tin từ Quỹ Khởi sự từ tâm, hoạt động khám, tầm soát được duy trì mỗi quý một đợt, thông thường khoảng 500 trẻ/đợt. Những chuyến đi tiếp nối với mong muốn phát hiện sớm bệnh, hỗ trợ điều trị kịp thời và đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với trẻ em ở những nơi còn khó khăn.

Chắt chiu tương lai từ những bông điên điển

Rời điểm trường, chúng tôi đi qua những cánh rừng cao su, men theo các con đường đất đỏ sình lầy không tên vào ấp Hòa Lộc (xã Minh Thạnh). Sát hồ Dầu Tiếng là những căn nhà bè lợp tôn, nơi người dân quen gọi là "xóm vạn đò" hay "xóm Việt kiều Campuchia".

Khoảng 32 hộ dân sống trên mặt nước, mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá, làm thuê và những công việc "ai gọi gì làm nấy".

Đại diện Quỹ Khởi sự từ tâm trao tặng 5 phần quà cho các em thiếu nhi sinh sống ở khu vực lòng hồ Dầu Tiếng ẢNH: NGUYỄN SINH TOÀN

Gia đình chị Huỳnh Thị Vững (35 tuổi) có 11 người con, là một trong những hộ đặc biệt khó khăn được địa phương giới thiệu để Quỹ Khởi sự từ tâm đến thăm, trao quà.

Giữa mênh mông nước, cả nhà nương náu trong căn nhà bè chắp vá rộng khoảng 24 m2, bốn phía quây tôn. Chuyện cơm áo hằng ngày trông vào chiếc xuồng ba lá và những bụi điên điển ven hồ.

"Trường hợp của gia đình tôi khó khăn quá, nhưng nghĩ tới tương lai tụi nhỏ thì phải ráng cố gắng chứ biết làm sao bây giờ", chị Vững nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Phú Đức, giám đốc Quỹ Khởi sự từ tâm tặng quà cho gia đình chị Huỳnh Thị Vững ẢNH: NGUYỄN SINH TOÀN

Ông Phạm Trọng Sang, Phó trưởng ấp Hòa Lộc (xã Minh Thạnh), cho biết khu vực này có khoảng 70 hộ, trong đó khoảng 32 hộ sống dưới lòng hồ Dầu Tiếng. Địa phương đang hỗ trợ người dân về an sinh xã hội, song vẫn còn những vướng mắc liên quan đến giấy tờ.

Theo ông Sang, một số hộ đã có giấy tờ hợp pháp, một số chưa có đầy đủ nên việc tiếp cận chính sách hỗ trợ còn hạn chế. Ông mong người dân làng bè được quan tâm nhiều hơn, tháo gỡ những trở ngại về giấy tờ để từng bước ổn định cuộc sống.

Quỹ Khởi sự từ tâm đến thăm, sẻ chia khó khăn với người dân xóm bè bên hồ Dầu Tiếng ẢNH: NGUYỄN SINH TOÀN

Trong chuyến đi này, Quỹ Khởi sự từ tâm dành 5 phần quà cho trẻ em sinh sống tại khu vực lòng hồ Dầu Tiếng. Những phần quà đến với xóm bè như một sự sẻ chia, nơi người mẹ như chị Vững vẫn ngày ngày gom từng bông điên điển, cố gắng lo cho con được đến trường.