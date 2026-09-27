Quỹ Khởi Sự Từ Tâm trao học bổng, bàn giao công trình nhà vệ sinh tại Huế

Với mong muốn cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh tại các địa bàn còn khó khăn, trong ngày 25 - 26.9, Tập đoàn Kim Oanh và Quỹ Khởi Sự Từ Tâm cùng Hội đồng hương Huế, Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo đã tổ chức trao 200 suất học bổng và bàn giao 4 công trình nhà vệ sinh cho các trường học trên địa bàn TP.Huế.

Ông Nguyễn Thuận, Phó chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi Sự Từ Tâm (hàng đầu, bên trái) bàn giao công trình nhà vệ sinh cho Trường tiểu học - THCS Nguyễn Đình Anh ẢNH: QUỸ KHỞI SỰ TỪ TÂM

Thông qua Hội đồng hương Huế tại TP.HCM, 4 công trình nhà vệ sinh được bàn giao tại Trường tiểu học Sịa, Trường tiểu học Lăng Cô, Trường tiểu học - trung học cơ sở Nguyễn Đình Anh và Trường mầm non Phú Đa.

Các công trình được xây dựng kiên cố, cao ráo, phân chia khu vực nam, nữ riêng biệt, bảo đảm vệ sinh, sự riêng tư và thuận tiện trong quá trình sử dụng của học sinh.

Tại những điểm trường còn thiếu thốn cơ sở vật chất, nhà vệ sinh mới đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, đồng thời tạo điều kiện để học sinh hình thành thói quen rửa tay, giữ gìn vệ sinh cá nhân và xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, an toàn.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo (tiền thân Quỹ học bổng Vừ A Dính) cùng ông Nguyễn Thuận trao học bổng cho học sinh ẢNH: QUỸ KHỞI SỰ TỪ TÂM

Tại Trường THCS Lê Đức Anh (xã Chân Mây - Lăng Cô), đồng hành cùng Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm đã trao 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số và con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Phú Lộc, Phú Vang và A Lưới trong năm học 2026 - 2027.

Nguồn hỗ trợ được trao vào thời điểm đầu năm học, góp phần chia sẻ chi phí học tập với gia đình, đồng thời tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, yên tâm đến trường và nỗ lực hơn trong học tập.

Ông Nguyễn Thuận, Phó chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi Sự Từ Tâm chia sẻ: "Chúng tôi mong rằng những công trình vệ sinh sẽ giúp các em có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, những suất học bổng sẽ tiếp thêm động lực để các em yên tâm đến trường. Dù mỗi phần hỗ trợ có giá trị khác nhau, điều chúng tôi mong muốn là góp một phần nhỏ để các em có môi trường học tập tốt hơn và có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống".

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh Trường THCS Lê Đức Anh ẢNH: QUỸ KHỞI SỰ TỪ TÂM

Trước đó, ngày 23.9, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm phối hợp Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo tổ chức trao 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng biển đảo và con cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa nhân dịp năm học mới.