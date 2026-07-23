Quỹ Khởi sự từ tâm trao sổ tiết kiệm tri ân vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Sau gần 60 năm gìn giữ lời hẹn với người lính đã hy sinh vì Tổ quốc, bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ở ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) vừa được Nhà nước chính thức công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Nhằm tri ân người phụ nữ đã dành gần trọn cuộc đời chờ đợi và gìn giữ một tình yêu son sắt, ngày 23.7, Quỹ Khởi sự từ tâm (thuộc Kim Oanh Group) đã đến thăm, trao tặng bà sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đức Liên, Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi sự từ tâm thăm hỏi, trao tặng sổ tiết kiệm đến bà Nguyễn Thị Lệ ẢNH: QUỸ KHỞI SỰ TỪ TÂM

Tại buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thị Lệ xúc động kể lại hành trình 58 năm chờ đợi người yêu là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Phía sau câu chuyện tình lay động hàng triệu người là cả một gia đình giàu truyền thống cách mạng, nơi nhiều người thân của bà đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mẹ của bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng khi có 2 người con trai hy sinh trong kháng chiến. Một trong 2 người là liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, anh trai thứ tư đã hy sinh trước ngày cưới, để lại lời hứa hôn mãi mãi dang dở. Đến nay, người anh còn lại vẫn chưa tìm được hài cốt.

Ngôi nhà tình nghĩa của bà Lệ với ban thờ mẹ Việt Nam anh hùng và 2 người anh liệt sĩ ẢNH: QUỸ KHỞI SỰ TỪ TÂM

Theo đại diện Quỹ Khởi sự từ tâm, món quà là sự tri ân của những người đang được sống trong hòa bình gửi đến người phụ nữ đã âm thầm gìn giữ ký ức về người lính ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo nguyện vọng của bà Lệ, cuốn sổ tiết kiệm sẽ được sử dụng làm nguồn dưỡng già, giúp bà có thêm điều kiện chăm lo cuộc sống ở tuổi xế chiều.

Hoạt động tri ân bà Nguyễn Thị Lệ là một phần trong chuỗi chương trình đền ơn đáp nghĩa do Quỹ Khởi sự từ tâm triển khai nhân tháng tri ân thương binh - liệt sĩ năm 2026.

Trong tháng 7, quỹ sẽ trao 1.182 phần quà đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tại nhiều địa phương với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Quỹ Khởi sự từ tâm mong muốn góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng và những thế hệ đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.