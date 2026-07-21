Quỹ Khởi sự từ tâm tri ân, tặng quà người có công và gia đình chính sách

Dịp này, Quỹ Khởi sự từ tâm (thuộc Kim Oanh Group) đã trao 500 phần quà, tổng trị giá hơn 522 triệu đồng cho người có công với cách mạng, cựu tù cách mạng, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các phường An Phú, Thuận Giao và Thủ Dầu Một (TP.HCM).

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Kim Oanh Group thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và cựu tù cách mạng ẢNH: H.N

Là con gái của một liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Nhàn (phường An Phú, TP.HCM) cho biết điều khiến bà xúc động không chỉ là món quà, mà còn là tình cảm của những người trẻ dành cho thế hệ cha anh.

"Nhìn cách các bạn ân cần dìu từng người lớn tuổi, trao từng phần quà bằng cả sự kính trọng, tôi thật sự xúc động. Tôi tin rằng những hy sinh của thế hệ cha ông chưa bao giờ bị lãng quên", bà Nhàn nói.

Đến thăm ông Nguyễn Văn Giấy (92 tuổi), cựu tù cách mạng từng bị giam tại Côn Đảo, đoàn công tác được nghe ông kể về cuộc sống hiện tại.

Hai vợ chồng ông đang nương nhờ nhà người cháu. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, ông kể rằng trước đây, khi được xét hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, ông đã xin nhường suất cho một gia đình khó khăn hơn.

Ông Nguyễn Đức Liên, Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi sự từ tâm tặng quà, chúc sức khỏe ông Nguyễn Văn Giấy ẢNH: H.N

Đón nhận phần quà, ông Giấy nở nụ cười hiền hậu rồi chậm rãi nói: "Phần quà quý lắm nhưng điều quý hơn là các cháu vẫn còn nhớ đến chúng tôi. Thấy thế hệ trẻ hôm nay biết trân trọng những người đã cống hiến cho Tổ quốc, chúng tôi thấy rất ấm lòng".