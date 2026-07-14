Quỹ Khởi sự từ tâm hỗ trợ 60 triệu đồng cho bệnh nhân suy tim nặng

Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên Kim Oanh Group) đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi và trao 60 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân Đoàn Đình Sang (22 tuổi) đang điều trị suy tim nặng.

Dịp này, bạn đọc Đinh Quang Phúc ủng hộ Đình Sang 3 triệu đồng.

Hơn 2 tháng trước, trong lúc làm việc, Đình Sang bất ngờ mệt lả, ho nhiều. Sau khi được thăm khám tại tuyến dưới và Bệnh viện Quân y 175, anh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Đại diện Quỹ Khởi sự từ tâm hỗ trợ bệnh nhân Đình Sang 60 triệu đồng ẢNH: HOÀI NHIÊN

Các bác sĩ chẩn đoán Đình Sang bị suy tim, hở van hai lá và van ba lá nặng, kèm tình trạng nhiễm trùng. Chi phí phẫu thuật dự kiến khoảng 120 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình.

Theo anh Đoàn Đình Phú (anh của Đình Sang), sau khi gia đình cung cấp giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn do địa phương cấp, bệnh viện đã xem xét hỗ trợ một phần chi phí. Hiện chi phí phẫu thuật dự kiến là 80 triệu đồng.

Từ ngày em trai nhập viện, anh Đoàn Đình Phú (31 tuổi) tạm gác công việc giao hàng thuê để túc trực bên giường bệnh. Sau khi mẹ qua đời vào năm 2025, anh Phú trở thành chỗ dựa cho 2 em. Nay Sang lâm bệnh nặng, người em út 9 tuổi phải nhờ hàng xóm chăm nom, việc học cũng dang dở.

Đại diện Quỹ Khởi sự từ tâm và Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM) thăm hỏi, động viên bệnh nhân ẢNH: HOÀI NHIÊN

Số tiền ít ỏi gia đình chắt chiu được nhanh chóng dồn hết vào viện phí. Để có tiền lo thuốc men, sinh hoạt và duy trì việc điều trị cho em, anh Đình Phú phải vay hơn 42 triệu đồng.