Quỹ Khởi sự từ tâm hỗ trợ 60 triệu đồng cho bệnh nhân suy tim nặng

Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên Kim Oanh Group) đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi và trao 60 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân Đoàn Đình Sang (22 tuổi) đang điều trị suy tim nặng.
Dịp này, bạn đọc Đinh Quang Phúc ủng hộ Đình Sang 3 triệu đồng.
Hơn 2 tháng trước, trong lúc làm việc, Đình Sang bất ngờ mệt lả, ho nhiều. Sau khi được thăm khám tại tuyến dưới và Bệnh viện Quân y 175, anh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.
Các bác sĩ chẩn đoán Đình Sang bị suy tim, hở van hai lá và van ba lá nặng, kèm tình trạng nhiễm trùng. Chi phí phẫu thuật dự kiến khoảng 120 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình.
Theo anh Đoàn Đình Phú (anh của Đình Sang), sau khi gia đình cung cấp giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn do địa phương cấp, bệnh viện đã xem xét hỗ trợ một phần chi phí. Hiện chi phí phẫu thuật dự kiến là 80 triệu đồng.
Từ ngày em trai nhập viện, anh Đoàn Đình Phú (31 tuổi) tạm gác công việc giao hàng thuê để túc trực bên giường bệnh. Sau khi mẹ qua đời vào năm 2025, anh Phú trở thành chỗ dựa cho 2 em. Nay Sang lâm bệnh nặng, người em út 9 tuổi phải nhờ hàng xóm chăm nom, việc học cũng dang dở.
Số tiền ít ỏi gia đình chắt chiu được nhanh chóng dồn hết vào viện phí. Để có tiền lo thuốc men, sinh hoạt và duy trì việc điều trị cho em, anh Đình Phú phải vay hơn 42 triệu đồng.
Nhà báo Nguyễn Đức Liên, Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi sự từ tâm cho biết, khoản hỗ trợ 60 triệu đồng sẽ được chuyển trực tiếp cho bệnh viện để tạm ứng viện phí cho Đình Sang. Đại diện quỹ cũng động viên anh giữ tinh thần lạc quan và tin tưởng vào việc điều trị.
Ngoài khoản hỗ trợ trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM) đã vận động và trao thêm 6 triệu đồng cho gia đình Sang.
Đón nhận sự sẻ chia trong lúc khó khăn, anh Đình Phú không giấu được xúc động. Với anh, khoản hỗ trợ này không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng viện phí mà còn mở thêm cơ hội để em trai sớm được phẫu thuật, trở về với gia đình.
“Với tôi, sự giúp đỡ này có ý nghĩa như cứu mạng em trai mình. Gia đình xin chân thành cảm ơn Quỹ Khởi sự từ tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Sơn Hòa và các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ em tôi”, anh Đình Phú bày tỏ.
Nhớ lại thời điểm em trai phát bệnh, anh Đình Phú cho biết anh từng rơi vào hoảng loạn vì không biết lấy đâu ra số tiền lớn để điều trị. Mẹ đã qua đời, nỗi sợ mất thêm người thân khiến anh chạy vạy khắp nơi, chỉ mong giữ lại cơ hội chữa trị cho em.
Bệnh nhân Đình Sang xúc động bày tỏ: “Tôi vô cùng biết ơn các nhà hảo tâm đã giúp tôi có thêm cơ hội sống. Tôi mong ca phẫu thuật thành công để sớm khỏe lại, đi làm để phụ giúp gia đình”.
Dù đã nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị và nhà hảo tâm, số tiền chuẩn bị cho ca phẫu thuật tim của Sang hiện vẫn chưa đủ.
Trước đó, Báo Thanh Niên đã đăng tải bài viết Anh cả gồng gánh chăm em trai suy tim nặng mong được giúp đỡ để mong kết nối thêm những tấm lòng sẻ chia giúp chàng trai 22 tuổi có thêm điều kiện tiếp tục điều trị.
Sự đồng hành của bạn đọc gần xa sẽ là nguồn động viên quý giá, giúp gia đình anh Đình Phú có thêm điều kiện chữa trị cho em trai.
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