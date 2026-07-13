Trao hơn 350 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

Sau khi nhận được tiền bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ, em Phùng Vinh Quang được đưa đến Bệnh viện Truyền máu huyết học (cơ sở 2) thực hiện các xét nghiệm cần thiết cho việc ghép tủy Ảnh: NGUYỄN TƯỜNG VY

Trong đợt chuyển tiền này, anh em Lưu Quang Vũ và Lưu Quang Minh, nhân vật trong bài Hai anh em bị bại liệt, ước mơ có xe lăn đến trường đăng trên Thanh Niên ngày 16.6.2026, nhận 69.752.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Mỹ Chi, nhân vật trong bài Mẹ bệnh nặng và con gái bại não mong được giúp đỡ đăng ngày 26.5.2026, nhận 60.440.000 đồng. Anh Lê Duy Phương, nhân vật trong bài Vợ chồng khuyết tật nhọc nhằn lo chữa bệnh cho con đăng ngày 23.6.2026, nhận 54.215.000 đồng. Anh Phạm Văn Lượng, nhân vật trong bài Kỹ sư trẻ mắc bệnh hiếm cần được hỗ trợ đăng ngày 9.6.2026, nhận 44.900.000 đồng. Em Thái Minh Phúc, nhân vật trong bài Xin giúp một học sinh nghèo trị bệnh để tiếp tục đến trường đăng ngày 2.6.2026, nhận 34.960.000 đồng. Bà Đặng Thị Hoa, nhân vật trong bài Cụ bà 83 tuổi lưng còng bán bánh:"Ước được gửi con trai xấu số vào chùa" đăng trên Thanh Niên Online ngày 21.5.2026, nhận 14.250.000 đồng. Anh Hoàng Bảo Công, nhân vật trong bài Mẹ nghèo bán đất, vay nợ vẫn không đủ tiền cứu con bị liệt sau tai nạn đăng trên Thanh Niên Online ngày 7.5.2026, nhận 7.659.000 đồng. Em Phùng Vinh Quang, nhân vật trong bài Xin giúp cháu bé mắc bệnh hiếm đang giành giật sự sống đăng trên Thanh Niên ngày 21.4.2026, nhận 3.750.000 đồng (đợt 1 nhận 218.182.000 đồng). Em Đỗ Thị Anh Thư, nhân vật trong bài Con bệnh nặng, cha mẹ cần cộng đồng giúp đỡ đăng trên Thanh Niên ngày 4.12.2025, nhận 7.540.000 đồng (đợt 1 nhận 63.870.000 đồng)...







