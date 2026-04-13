Người cha đạp xe gửi thiệp cưới con gái: Dân mạng xúc động, chuyển tiền mừng

Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người cha trong bộ trang phục lấm lem, đi chiếc xe đạp cũ đến từng nhà gửi thiệp mời đám cưới. Khi trao thiệp, người đàn ông nói những lời chân thành, mong mọi người đến chung vui với gia đình. Người nhận thiệp cũng vui mừng hỏi thăm, không quên gửi lời chúc và hứa sẽ có mặt trong ngày vui của con gái ông.

Đoạn clip nhanh chóng được dân mạng chia sẻ, ai nấy đều xúc động trước hình ảnh người cha tần tảo, dù không có nhiều điều kiện vẫn lo đám cưới con gái được chỉn chu, trọn vẹn.



Ông Dự đi chân đất, đạp xe đến từng nhà gửi thiệp mời đám cưới con gái ẢNH: NVCC

Tài khoản Dương Minh bình luận: "Mình muốn tặng cho chú bộ vest, đôi giày hoặc bộ quần áo sơ mi mới, có anh chị nào biết cách liên lạc với chú không. Chúc chú luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc ấm no". Bạn Nguyễn Nam viết: "Mình cũng khóc, đây là bộ quần áo và đôi dép đẹp nhất của chú. Thương chú thật sự".

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Đặng Thế Tùng (48 tuổi), người đăng tải đoạn clip, cho biết người cha là ông Nguyễn Xuân Dự (58 tuổi), ở xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ. Hoàn cảnh gia đình ông Dự rất khó khăn. Hằng ngày, ông mưu sinh bằng nhiều công việc như nhặt rác, thông cống để trang trải cuộc sống. Dù vất vả, người đàn ông này luôn chăm chỉ, thường dậy từ 4 - 5 giờ sáng làm việc, không quản nắng mưa hay giá rét. May mắn, sức khỏe ông Dự vẫn ổn định, luôn nhiệt tình với hàng xóm.

Ông Dự luôn nhiệt tình, tử tế với hàng xóm ẢNH: NVCC

"Nhân dịp đám cưới con gái, ông Dự đạp xe đến từng nhà gửi thiệp mời. Hình ảnh ấy khiến tôi xúc động:người cha lam lũ, run run bên chiếc xe cũ, có lúc lúng túng đến mức mời nhầm thiệp. Tuy vậy, ai nấy đều vui vẻ, cảm thông, bởi ai cũng hiểu đó là sự hồi hộp và lo lắng của một người cha trong ngày trọng đại của con", ông Tùng chia sẻ.

Ông Dự không giấu được niềm vui, hạnh phúc khi con gái tìm được bến đỗ yêu thương. Dù cuộc sống vất vả, phải làm những công việc nhiều người e ngại, ông vẫn tần tảo, chắt chiu để lo cho con được đầy đủ. Ông sống rất tiết kiệm, gần như dành dụm toàn bộ số tiền kiếm được để chuẩn bị cho tương lai của con.

"Quần áo ông Dự mặc đều được người khác cho, chưa bao giờ ông ấy mua bộ quần áo mới. Con gái ông ấy lấy chồng cách nhà khoảng 5 km, hai người gặp nhau khi làm chung công ty ở Bắc Ninh", ông Tùng chia sẻ.

Ông Dự hạnh phúc nhận những món quà bất ngờ từ người lạ ẢNH: NVCC

Ngay sau khi đoạn clip của ông Tùng được đăng tải, ngoài những lời động viên, nhiều người đã chủ động xin thông tin để gửi tiền mừng cưới, mong góp thêm niềm vui cho gia đình. Không ít người nhờ ông Tùng cung cấp số tài khoản để chuyển tiền, thậm chí xin được giấu tên. Ông Tùng sau đó đã nhận giúp và quay lại quá trình trao tiền mừng cho ông Dự, gửi lại cho người ủng hộ nhằm đảm bảo số tiền được chuyển đến đúng người.

"Tổng số tiền tôi nhận được để gửi mừng cho ông Dự là gần 3 triệu đồng. Vợ chồng ông ấy không quên hỏi người mừng là ai để sau này mừng trả lại. Nhiều người cảm nhận được sự thật thà của ông Dự", ông Tùng cho biết.

Ông Dự không giấu được sự bất ngờ khi nhận những món quà từ những người xa lạ, đồng thời cho biết hầu hết khách mời đều đến chung vui trong đám cưới của con gái. Trong ngày trọng đại, ông chọn bộ quần áo tươm tất nhất, đứng trước cổng đón khách, nở nụ cười rạng rỡ, niềm nở bắt tay chào hỏi từng người.