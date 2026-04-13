Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình

Người cha đạp xe gửi thiệp cưới con gái: Dân mạng xúc động, chuyển tiền mừng

Dương Lan
13/04/2026 11:47 GMT+7

Hình ảnh người cha lam lũ đạp xe đến từng nhà gửi thiệp cưới con gái đã khiến nhiều người xúc động, từ đó cộng đồng mạng âm thầm gửi tiền mừng để sẻ chia cùng gia đình.

Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người cha trong bộ trang phục lấm lem, đi chiếc xe đạp cũ đến từng nhà gửi thiệp mời đám cưới. Khi trao thiệp, người đàn ông nói những lời chân thành, mong mọi người đến chung vui với gia đình. Người nhận thiệp cũng vui mừng hỏi thăm, không quên gửi lời chúc và hứa sẽ có mặt trong ngày vui của con gái ông. 

Đoạn clip nhanh chóng được dân mạng chia sẻ, ai nấy đều xúc động trước hình ảnh người cha tần tảo, dù không có nhiều điều kiện vẫn lo đám cưới con gái được chỉn chu, trọn vẹn.

Dân mạng chuyển tiền mừng đám cưới con gái người cha khắc khổ, đạp xe gửi thiệp - Ảnh 1.

Ông Dự đi chân đất, đạp xe đến từng nhà gửi thiệp mời đám cưới con gái

ẢNH: NVCC

Tài khoản Dương Minh bình luận: "Mình muốn tặng cho chú bộ vest, đôi giày hoặc bộ quần áo sơ mi mới, có anh chị nào biết cách liên lạc với chú không. Chúc chú luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc ấm no". Bạn Nguyễn Nam viết: "Mình cũng khóc, đây là bộ quần áo và đôi dép đẹp nhất của chú. Thương chú thật sự".

Clip ông Dự đạp xe đi gửi thiệp mời được mọi người đón nhận nhiệt tình

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Đặng Thế Tùng (48 tuổi), người đăng tải đoạn clip, cho biết người cha là ông Nguyễn Xuân Dự (58 tuổi), ở xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ. Hoàn cảnh gia đình ông Dự rất khó khăn. Hằng ngày, ông mưu sinh bằng nhiều công việc như nhặt rác, thông cống để trang trải cuộc sống. Dù vất vả, người đàn ông này luôn chăm chỉ, thường dậy từ 4 - 5 giờ sáng làm việc, không quản nắng mưa hay giá rét. May mắn, sức khỏe ông Dự vẫn ổn định, luôn nhiệt tình với hàng xóm.

Dân mạng chuyển tiền mừng đám cưới con gái người cha khắc khổ, đạp xe gửi thiệp - Ảnh 2.

Ông Dự luôn nhiệt tình, tử tế với hàng xóm

ẢNH: NVCC

"Nhân dịp đám cưới con gái, ông Dự đạp xe đến từng nhà gửi thiệp mời. Hình ảnh ấy khiến tôi xúc động:người cha lam lũ, run run bên chiếc xe cũ, có lúc lúng túng đến mức mời nhầm thiệp. Tuy vậy, ai nấy đều vui vẻ, cảm thông, bởi ai cũng hiểu đó là sự hồi hộp và lo lắng của một người cha trong ngày trọng đại của con", ông Tùng chia sẻ.

Ông Dự không giấu được niềm vui, hạnh phúc khi con gái tìm được bến đỗ yêu thương. Dù cuộc sống vất vả, phải làm những công việc nhiều người e ngại, ông vẫn tần tảo, chắt chiu để lo cho con được đầy đủ. Ông sống rất tiết kiệm, gần như dành dụm toàn bộ số tiền kiếm được để chuẩn bị cho tương lai của con.

"Quần áo ông Dự mặc đều được người khác cho, chưa bao giờ ông ấy mua bộ quần áo mới. Con gái ông ấy lấy chồng cách nhà khoảng 5 km, hai người gặp nhau khi làm chung công ty ở Bắc Ninh", ông Tùng chia sẻ.

Dân mạng chuyển tiền mừng đám cưới con gái người cha khắc khổ, đạp xe gửi thiệp - Ảnh 3.

Ông Dự hạnh phúc nhận những món quà bất ngờ từ người lạ

ẢNH: NVCC

Ngay sau khi đoạn clip của ông Tùng được đăng tải, ngoài những lời động viên, nhiều người đã chủ động xin thông tin để gửi tiền mừng cưới, mong góp thêm niềm vui cho gia đình. Không ít người nhờ ông Tùng cung cấp số tài khoản để chuyển tiền, thậm chí xin được giấu tên. Ông Tùng sau đó đã nhận giúp và quay lại quá trình trao tiền mừng cho ông Dự, gửi lại cho người ủng hộ nhằm đảm bảo số tiền được chuyển đến đúng người.

"Tổng số tiền tôi nhận được để gửi mừng cho ông Dự là gần 3 triệu đồng. Vợ chồng ông ấy không quên hỏi người mừng là ai để sau này mừng trả lại. Nhiều người cảm nhận được sự thật thà của ông Dự", ông Tùng cho biết.

Ông Dự không giấu được sự bất ngờ khi nhận những món quà từ những người xa lạ, đồng thời cho biết hầu hết khách mời đều đến chung vui trong đám cưới của con gái. Trong ngày trọng đại, ông chọn bộ quần áo tươm tất nhất, đứng trước cổng đón khách, nở nụ cười rạng rỡ, niềm nở bắt tay chào hỏi từng người.

Bố dặn con rể trong đám cưới: 'Đừng lấy chân đá bình rượu mơ'

Khoảnh khắc người bố dặn con rể trong đám cưới, ví con gái như 'bình rượu mơ' với câu nói vừa sâu sắc vừa hóm hỉnh khiến nhiều người xúc động.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận