Anh cả gồng gánh chăm em trai suy tim nặng mong được giúp đỡ

Anh Đình Phú đã phải tạm gác công việc chở hàng thuê - nguồn thu nhập chính để chăm sóc em trai là Đoàn Đình Sang (22 tuổi) bị suy tim nặng.

Chỉ sau hơn 2 tháng Đình Sang phát bệnh, quá trình điều trị liên tục tại bệnh viện đã đẩy hoàn cảnh vốn khó khăn của ba anh em vào hoàn cảnh bế tắc.

Biến cố ập đến quá nhanh

Cuộc sống bình thường vốn đã chẳng dễ dàng với mấy anh em. Ngồi tâm sự, anh Đình Phú trải lòng: "Cái ngày định mệnh đó, Sang đang làm thì người mệt lả, ho dồn dập rồi xin về sớm đi khám. Khi nghe tiếng em run run qua điện thoại báo bác sĩ nói bị bệnh tim, tôi như người mất hồn, trời đất xung quanh như sụp đổ". Kể từ ngày hôm đó, hành trình đầy thử thách ập đến với chàng trai 22 tuổi.

Em Đoàn Đình Sang với cơ thể kiệt quệ trên giường bệnh ẢNH: LA TƯỜNG VÂN

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Bác sĩ tuyến dưới lắc đầu, khuyên em nên lên tuyến trên để được điều trị chuyên sâu. Sau đó, Sang vào TP.HCM khám tại Bệnh viện Quân y 175 rồi được chuyển tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy do tình trạng bệnh diễn tiến nặng.

Kết luận của bác sĩ như một bản án vô hình giáng xuống gia đình nhỏ: Suy tim, nhiễm trùng hở van hai lá nặng và hở van ba lá nặng. Một chặng đường điều trị dai dẳng, tốn kém và cần sự theo dõi gắt gao đã mở ra, như bão cuốn đi những tháng ngày bình yên ít ỏi.

Nỗi đau mất mẹ vào năm 2025 chưa kịp nguôi ngoai, tai họa lại tiếp tục giáng xuống ba anh em.

Anh Đình Phú kể: "Ngày trước tôi đi làm thuê cố chắt bóp gửi tiền về quê để mẹ nuôi đứa em út. Khi mẹ qua đời, vì quê nhà không còn ai chăm sóc, tôi đón em vào TP.HCM ở cùng, dự định khi cuộc sống ổn định sẽ cho em đi học lại. Thế nhưng, kế hoạch còn dang dở thì Sang đột ngột phát bệnh nặng. Toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi tôi đều phải dồn hết vào việc chạy chữa cho em, đồng thời buộc phải tạm dừng công việc giao hàng thuê".

Những ngày qua, anh Đình Phú gần như chỉ quanh quẩn giữa bệnh viện. Em út được gửi nhờ hàng xóm trông giúp. Không nhà cửa ổn định, không còn nguồn thu nhập, một người chống chọi bệnh tật, một đứa trẻ dang dở việc học, cuộc sống của ba anh em ngày càng rơi vào cảnh cùng quẫn.

Tiếng thở nặng nhọc tại hành lang bệnh viện

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, người thân đã chung tay hỗ trợ để anh Đình Phú có tiền đóng viện phí cho em trai. Tuy nhiên, chi phí điều trị ngày một tăng cao khiến số tiền vay mượn cũng ngày càng chồng chất.

Anh Đoàn Đình Phú cùng em trai bên giường bệnh ẢNH: LA TƯỜNG VÂN

Chỉ mới vài tháng trôi qua, anh Đình Phú đã nợ người thân hơn 42 triệu đồng để trang trải chi phí điều trị và sinh hoạt. Tại hành lang bệnh viện, người anh cả gầy gò vẫn ngày đêm túc trực chăm em.

Những bữa cơm từ thiện vội vàng giúp anh cầm cự qua ngày. Mái tóc và bộ râu đã dài từ lâu nhưng anh không còn tâm trí để chăm chút cho bản thân. Điều anh mong mỏi nhất lúc này là em trai có cơ hội được mổ tim và tiếp tục điều trị. Nhưng khi nhận ra số tiền để em Sang được mổ tim lên đến 120 triệu đồng, niềm tin trong anh đã dập tắt.

Mọi sự sẻ chia của bạn đọc gần xa sẽ là nguồn động viên quý giá, giúp gia đình anh Đình Phú có thêm điều kiện tiếp tục chữa trị cho em trai và chăm lo cho cậu em út còn quá nhỏ dại.