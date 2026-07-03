Báo Thanh Niên chuyển gần 500 triệu đồng của bạn đọc giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn

Trong đợt chuyển tiền lần này, em Trần Gia Bảo, nhân vật trong bài Xin giúp cháu Trần Gia Bảo tiếp tục chữa bệnh đăng trên Thanh Niên ngày 12.5.2026, nhận được 187.542.415 đồng (được biết Quỹ Thiện Tâm đã chuyển trực tiếp đến gia đình em Bảo 40.000.000 đồng). Cha con ông Nguyễn Văn Bằng, nhân vật trong bài TP.HCM nhìn từ sông Sài Gòn: Tiếng cười của đứa con không bao giờ nói đăng trên Thanh Niên Online ngày 19.4.2026, được hỗ trợ 76.830.000 đồng. Em Lê Trọng Vinh, nhân vật trong bài Cầm cố nhà đất vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho cháu đăng trên Thanh Niên ngày 5.5.2026, nhận 60.413.660 đồng. Anh Nguyễn Phước Sơn, nhân vật trong bài Xin giúp người đàn ông kiệt quệ vì 6 năm chạy thận đăng trên Thanh Niên ngày 20.5.2026, nhận được 49.045.000 đồng. Sinh viên Nguyễn Thị Ái Loan, nhân vật trong bài Cha mất giữa biển, nữ sinh viên có nguy cơ bỏ học đăng trên Thanh Niên ngày 15.5.2026, nhận được 43.565.000 đồng. Em Trần Ngọc Lam, nhân vật trong bài Con muốn sống: Bé 3 tuổi mắc bệnh hiếm, chị đi làm xa phụ cha mẹ cứu em đăng trên Thanh Niên Online ngày 30.4.2026, nhận 7.950.660 đồng.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền bạn đọc giúp bé Trần Gia Bảo cho mẹ của bé là chị Nguyễn Thị Hồng Phi Ảnh: Cẩm Nhi

Bên cạnh đó, Báo Thanh Niên tiếp tục chuyển các đợt tiếp theo cho các trường hợp đã được hỗ trợ trước đó. Cụ thể, bà Ngô Thị Thiện, nhân vật trong bài Nhặt ve chai nuôi 2 người thân bị ung thư, 1 người tâm thần cùng 3 con nhỏ đăng trên Thanh Niên ngày 4.11.2025, nhận thêm 13.400.000 đồng ở đợt 2 này (đợt 1 đã nhận 36.930.000 đồng). Ông Hồ Ngọc Thao, nhân vật trong bài Một gia đình lâm cảnh ngặt nghèo, cần sự giúp đỡ đăng trên Thanh Niên ngày 17.12.2025, nhận đợt 2 số tiền 11.000.000 đồng (đợt 1 đã nhận 51.149.696 đồng). Ông Nguyễn Thanh Tiến, nhân vật trong bài Bán vé số nuôi vợ bệnh nặng và 2 cháu nội còn nhỏ dại đăng trên Thanh Niên ngày 10.2.2026, nhận thêm 10.600.000 đồng ở đợt 2 này (đợt 1 đã nhận 37.275.693 đồng). Ông Thạch Sóc, nhân vật trong bài Cha già bán vé số nuôi con bệnh bại não đăng trên Thanh Niên ngày 9.12.2025, được chuyển đợt 2 số tiền 9.030.000 đồng (đợt 1 đã chuyển 53.135.000 đồng). Em Trần Dương Bảo Ngọc, nhân vật trong bài Con muốn sống: Bé gái ung thư khả năng bỏ mắt vì không còn tiền chữa trị đăng trên Thanh Niên Online ngày 28.7.2025, nhận thêm 8.101.000 đồng ở đợt 3 (tổng 2 đợt trước đã nhận 209.355.554 đồng). Phan Ngọc Anh Thư, nhân vật trong bài Con muốn sống: Mang con ung thư đi bệnh viện, tôi còn 1,4 triệu đồng đăng trên Thanh Niên Online ngày 15.10.2024, được chuyển đợt 5 số tiền 10.078.000 đồng (tổng những đợt trước đã chuyển 129.842.349 đồng).