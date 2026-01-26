Khánh thành 20 công trình nhà vệ sinh trị giá 1,2 tỉ đồng cho học sinh Quảng Ngãi

Mang lại niềm vui cho hàng nghìn học sinh

Sáng 26.1, tại Trường tiểu học Bình Chánh (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Báo Thanh Niên phối hợp với Quỹ Vì tầm vóc Việt tổ chức lễ khánh thành 20 công trình nhà vệ sinh (NVS) dành cho học sinh trên địa bàn xã Bình Sơn.

Các em học sinh Trường tiểu học Bình Chánh biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ khánh thành 20 công trình nhà vệ sinh ẢNH: HẢI PHONG

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các đội diễn văn nghệ ẢNH: HẢI PHONG

Tham dự buổi lễ có ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo UBND xã Bình Sơn, cùng đại diện các đơn vị tài trợ, thầy cô giáo và đông đảo học sinh các trường được thụ hưởng.

Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (bên phải) tham dự lễ khánh thành 20 công trình nhà vệ sinh ẢNH: HẢI PHONG

Việc đưa vào sử dụng đồng loạt 20 công trình nhà vệ sinh được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe học đường, đặc biệt tại những điểm trường còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất.

Thông qua sự kết nối của Báo Thanh Niên, trong năm 2025, Quỹ Vì tầm vóc Việt đã tài trợ kinh phí xây dựng mới, nâng cấp và sửa chữa 20 công trình nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường trên địa bàn xã Bình Sơn với tổng kinh phí 1,2 tỉ đồng, tương đương 60 triệu đồng/công trình.

Các đại biểu cắt băng khánh thành 20 công trình nhà vệ sinh tại xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Các công trình này thuộc dự án 1.000 nhà vệ sinh trường học ("NVS cho em"), nằm trong khuôn khổ Chương trình Điều ước cho em do Quỹ Vì tầm vóc Việt phối hợp với Bộ GD-ĐT và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai giai đoạn 2021 - 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết từ tháng 5.2025, Báo Thanh Niên cùng Quỹ Vì tầm vóc Việt đã triển khai sửa chữa, nâng cấp 6 nhà vệ sinh tại Trường THPT Bình Sơn và 6 nhà vệ sinh tại Trường THPT Trần Kỳ Phong.

"Sau nhiều tháng thi công, 12 công trình nhà vệ sinh của 2 trường THPT đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học 2025 - 2026, mang lại niềm vui cho hàng nghìn học sinh", Tổng biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu tại lễ khánh thành ẢNH: HẢI PHONG

Từ kết quả ban đầu này, dự án tiếp tục được mở rộng đến các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã Bình Sơn. Cụ thể, Trường THCS Bình Chánh được đầu tư 2 công trình; Trường mầm non Sao Mai 1 công trình; Trường tiểu học Bình Chánh gồm: cụm Gò Mẹo 2 công trình, cụm Mỹ Tân 2 công trình và cụm Đông Bình 1 công trình.

Như vậy, 20 công trình nhà vệ sinh tại 7 trường, điểm trường trên địa bàn xã Bình Sơn đã hoàn thành, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn, vệ sinh, phù hợp với từng cấp học theo quy định của Quỹ Vì tầm vóc Việt.

Chung tay vì tương lai học sinh

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh, để có được kết quả ý nghĩa này là nhờ sự đồng hành, tài trợ bền bỉ của Quỹ Vì tầm vóc Việt và Ngân hàng TMCP Bắc Á, cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã Bình Sơn, sự phối hợp chặt chẽ của ban giám hiệu các trường và nỗ lực của các đơn vị thi công.

Bà Vũ Thu Hằng, Giám đốc Truyền thông Ngân hàng TMCP Bắc Á phát biểu tại lễ khánh thành ẢNH: HẢI PHONG

Bà Vũ Thu Hằng, Giám đốc Truyền thông Ngân hàng TMCP Bắc Á, cho biết 20 công trình nhà vệ sinh tại Bình Sơn khánh thành dịp này nằm trong tổng thể dự án 1.000 nhà vệ sinh trường học trên cả nước, với tổng ngân sách 60,5 tỉ đồng, do BAC A BANK cùng Quỹ Vì tầm vóc Việt và Tập đoàn TH triển khai từ năm 2021.

Riêng trong năm 2025, dự án đã trao tặng và phối hợp triển khai 402 công trình, góp phần mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho hàng chục nghìn học sinh tại nhiều địa phương còn khó khăn.

Theo bà Hằng, trong nhiều năm qua, giữa BAC A BANK và Báo Thanh Niên đã hình thành mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, trở thành cầu nối tin cậy trong việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội mang giá trị nhân văn sâu sắc. Tiêu biểu là chương trình Học bổng Nguyễn Thái Bình, nơi hai đơn vị đã phối hợp trao tặng hàng tỉ đồng học bổng và quà tặng cho con em chiến sĩ Trường Sa, con em phi công các trung đoàn không quân, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các suất học bổng dài hạn trị giá 9 triệu đồng/3 năm.

Niềm vui từ những công trình thiết thực

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, đánh giá dự án 1.000 nhà vệ sinh trường học là chương trình rất thiết thực và ý nghĩa. Việc Quảng Ngãi được thụ hưởng 20 công trình nhà vệ sinh lần này là niềm vinh dự, quý báu đối với thầy và trò các trường trên địa bàn xã Bình Sơn.

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại lễ khánh thành ẢNH: HẢI PHONG

"Tôi mong dự án tiếp tục đồng hành cùng Báo Thanh Niên để hỗ trợ thêm cho các trường ở khu vực miền núi, phía tây của tỉnh, giúp học sinh được thụ hưởng những điều kiện học tập tốt hơn", ông Thái bày tỏ.

Bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn phát biểu tại lễ khánh thành ẢNH: HẢI PHONG

Cùng chung niềm xúc động, bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, gửi lời cảm ơn Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ địa phương có thêm những công trình nhà vệ sinh khang trang, sạch sẽ cho học sinh. "20 nhà vệ sinh được hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn góp phần chăm lo sức khỏe, giúp các em yên tâm học tập", bà Hiền nói.

Tự hào khi được quan tâm, động viên

Dịp này, đại diện nhà tài trợ đã trao biểu trưng 5.568 ly sữa trị giá 55 triệu đồng cho học sinh Trường tiểu học Bình Chánh, góp phần cải thiện dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe học đường.

Bà Vũ Thu Hằng, Giám đốc Truyền thông Ngân hàng TMCP Bắc Á trao biểu trưng 5.568 ly sữa trị giá 55 triệu đồng cho học sinh tại xã Bình Sơn ẢNH: HẢI PHONG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao sữa cho học sinh ẢNH: HẢI PHONG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cùng bà Vũ Thu Hằng, Giám đốc Truyền thông Ngân hàng TMCP Bắc Á trao sữa cho học sinh Trường tiểu học Bình Chánh ẢNH: HẢI PHONG

Nhân dịp này, Báo Thanh Niên cũng đã trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập của Trường tiểu học Bình Chánh và Trường THCS Bình Chánh (mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng kèm giấy chứng nhận); UBND xã Bình Sơn trao 5 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập tại địa phương.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cùng ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: HẢI PHONG

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi và bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn trao học bổng cho học sinh ẢNH: HẢI PHONG

Xúc động khi nhận học bổng, em Trương Thị Thanh Tâm, học sinh lớp 9A Trường THCS Bình Chánh, chia sẻ đây là nguồn động viên lớn giúp em có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục cố gắng trong học tập. "Em rất vui và tự hào khi được nhận sự quan tâm của Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ. Em hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt để không phụ lòng các cô chú", Thanh Tâm nói. Bên cạnh đó, nữ sinh cũng bày tỏ niềm phấn khởi khi trường có nhà vệ sinh mới khang trang, sạch sẽ, giúp học sinh cảm thấy thoải mái, yên tâm hơn trong sinh hoạt và học tập hằng ngày.

Ông Phạm Thanh Lương, Phó chủ tịch UBND xã Bình Sơn trao 5 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: HẢI PHONG





Các đại biểu ghé thăm công trình nhà vệ sinh cho em tại Trường tiểu học Bình Chánh ẢNH: HẢI PHONG

Sau khi kết thúc lễ khánh thành, các đại biểu đã đi tham quan các công trình nhà vệ sinh cho em tại các điểm trường trên địa bàn xã Bình Sơn.