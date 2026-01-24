Giáo viên bị tố sửa bài thi, thêm chữ làm sai câu trả lời của học sinh

Ngày 24.1, Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, P.Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xác nhận đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với một giáo viên tiếng Anh để xác minh phản ánh liên quan đến việc sửa bài thi của học sinh.

Những bài viết phản ánh việc giáo viên sửa bài thi được lan truyền trên mạng xã hội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, nhiều phụ huynh có con đang theo học tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã đăng tải lên mạng xã hội phản ánh việc giáo viên bộ môn tiếng Anh cố tình sửa bài thi của học sinh nhằm chấm điểm thấp. Theo các phụ huynh, nhiều bài làm có dấu hiệu bị can thiệp như thêm nét vào chữ cái, thêm từ vào câu trả lời, khiến câu trả lời ban đầu đúng trở thành sai.

"Một vài bài thì có thể xem là chấm nhầm, nhưng ở đây rất nhiều bài bị sai theo cùng một cách thức. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, khiến các con mất động lực học tập", một phụ huynh học sinh lớp 3C bức xúc.

Sau khi phụ huynh đăng tải bài viết trên mạng xã hội Facebook, sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước thực trạng này, nhà trường đã tiến hành xác minh.

Bài đăng trên mạng xã hội phản ánh việc sửa bài thi của giáo viên ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Qua làm việc, ban giám hiệu nhà trường xác định nội dung phản ánh của phụ huynh là có cơ sở. Kết quả kiểm tra cho thấy có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh cô T.T.K.N giáo viên tiếng Anh tự ý sửa bài làm của học sinh. Từ đó, nhà trường xác định cô T.T.K.N, giáo viên tiếng Anh, có dấu hiệu vi phạm.

Theo bà Mạc Hoàn Tố Quyên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, hiện nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô N., tuy nhiên giáo viên này vẫn phải đến trường để phối hợp làm rõ sự việc. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, trường đã báo cáo UBND phường.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ nơi xảy ra sự việc ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cũng theo hiệu trưởng nhà trường, cô N. hiện vẫn đang làm bản tường trình nhưng chưa gửi lại cho nhà trường. Trường đã mời 19 phụ huynh có ý kiến phản ánh đến làm việc và bước đầu đã thông tin, trao đổi cụ thể về vụ việc.

Theo Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, cô N. chuyển công tác về trường được khoảng 3 năm nay. Trong quá trình làm việc với tổ xác minh, giáo viên này có biểu hiện bị ảnh hưởng tâm lý, thừa nhận đã sửa bài thi của học sinh nhưng không giải thích được lý do.