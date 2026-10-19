Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM

Đoàn tàu lai dắt nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn qua sông Sài Gòn về đến khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội lúc 15 giờ 5 phút và cập Bến Bạch Đằng lúc 15 giờ 50 phút.
Hình ảnh sà lan chở nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn di chuyển trên sông Sài Gòn thu hút sự chú ý của người dân ven sông. Khối kết cấu đồ sộ nằm trên sà lan, được các tàu kéo và tàu lai dắt hỗ trợ di chuyển, tạo nên hình ảnh đặc biệt trên hành trình hướng về trung tâm TP.HCM.
Nhiều người đứng dọc hai bên bờ, hướng máy ảnh và điện thoại về phía đoàn phương tiện để ghi lại khoảnh khắc. Với những người thường xuyên sinh sống, đi lại ven sông, việc chứng kiến cấu kiện cầu có hình dáng lá dừa nước được vận chuyển qua khu vực là một hình ảnh đáng chú ý.
Nhiều người dùng điện thoại ghi lại hình ảnh nhịp cầu hình lá dừa nước khổng lồ khi đoàn sà lan đi qua
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Trước đó, đúng 2 giờ 15 phút sáng 16.10, khối kết cấu cầu vòm thép cùng hệ khung đỡ, nặng 3.400 tấn, của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên (phường Rạch Dừa, TP.HCM). Đây là bước chuẩn bị cho hành trình vận chuyển kết cấu cầu về trung tâm TP.HCM.
Đoàn sà lan chở nhịp cầu nặng 3.400 tấn vượt vịnh Ghềnh Rái, lần lượt qua các tuyến sông Dinh, Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè trước khi tiến vào sông Sài Gòn.
Đây là chặng cuối của hành trình vận chuyển đường thủy đưa nhịp cầu đi bộ hình lá dừa nước từ cảng Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP.HCM, về khu vực trung tâm thành phố.
Nhịp cầu đi bộ hình lá dừa nước khổng lồ nổi bật giữa dòng sông Sài Gòn
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Từ cảng Đông Xuyên đến trung tâm TP.HCM, nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn qua sông Sài Gòn trải qua quá trình vận chuyển dài ngày, vượt qua nhiều tuyến luồng trước khi tiến vào khu vực Bến Bạch Đằng.
Để bảo đảm sà lan di chuyển an toàn, một tàu kéo công suất lớn đảm nhiệm lực kéo chính, hai tàu lai dắt áp mạn hỗ trợ điều chỉnh hướng đi. Một tàu kéo dự phòng cũng được bố trí túc trực trong suốt hành trình.
Theo kế hoạch, sau khi cập Bến Bạch Đằng, đoàn sà lan sẽ được điều động đến khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm. Công tác chuẩn bị tiếp theo được triển khai để phục vụ kế hoạch hợp long nhịp cầu vào ngày 21.10.
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