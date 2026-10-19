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    Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM

    Ngọc Dương - Bùi Quốc Hoàng
    Chiều 19.10, sà lan chở nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn qua sông Sài Gòn di chuyển trên sông, tiến về trung tâm TP.HCM.

    Đoàn tàu lai dắt nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn qua sông Sài Gòn về đến khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội lúc 15 giờ 5 phút và cập Bến Bạch Đằng lúc 15 giờ 50 phút. 

    Hình ảnh sà lan chở nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn di chuyển trên sông Sài Gòn thu hút sự chú ý của người dân ven sông. Khối kết cấu đồ sộ nằm trên sà lan, được các tàu kéo và tàu lai dắt hỗ trợ di chuyển, tạo nên hình ảnh đặc biệt trên hành trình hướng về trung tâm TP.HCM.

    Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM- Ảnh 1.

    Người dân đứng ven sông Sài Gòn theo dõi đoàn tàu chở nhịp cầu đi bộ tiến về trung tâm thành phố chiều 19.10

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Nhiều người đứng dọc hai bên bờ, hướng máy ảnh và điện thoại về phía đoàn phương tiện để ghi lại khoảnh khắc. Với những người thường xuyên sinh sống, đi lại ven sông, việc chứng kiến cấu kiện cầu có hình dáng lá dừa nước được vận chuyển qua khu vực là một hình ảnh đáng chú ý.

    Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM- Ảnh 2.

    Từ xa, kết cấu thép tạo hình lá dừa nước khổng lồ nổi bật trên sà lan đang di chuyển qua sông Sài Gòn

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM- Ảnh 3.
    Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM- Ảnh 4.

    Nhiều người dùng điện thoại ghi lại hình ảnh nhịp cầu hình lá dừa nước khổng lồ khi đoàn sà lan đi qua

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM- Ảnh 5.

    Nhịp cầu thép mang dáng hình lá dừa nước được đặt trên sà lan, di chuyển giữa không gian sông nước và các công trình đô thị ven sông Sài Gòn

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Trước đó, đúng 2 giờ 15 phút sáng 16.10, khối kết cấu cầu vòm thép cùng hệ khung đỡ, nặng 3.400 tấn, của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên (phường Rạch Dừa, TP.HCM). Đây là bước chuẩn bị cho hành trình vận chuyển kết cấu cầu về trung tâm TP.HCM.

    Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM- Ảnh 6.

    Trưa 19.10, sà lan chở nhịp cầu đi bộ hình lá dừa nước tiến qua khu vực Tân Thuận, hướng về trung tâm TP.HCM

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Đoàn sà lan chở nhịp cầu nặng 3.400 tấn vượt vịnh Ghềnh Rái, lần lượt qua các tuyến sông Dinh, Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè trước khi tiến vào sông Sài Gòn. 

    Đây là chặng cuối của hành trình vận chuyển đường thủy đưa nhịp cầu đi bộ hình lá dừa nước từ cảng Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP.HCM, về khu vực trung tâm thành phố.

    Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM- Ảnh 7.
    Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM- Ảnh 8.

    Nhịp cầu đi bộ hình lá dừa nước khổng lồ nổi bật giữa dòng sông Sài Gòn

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Từ cảng Đông Xuyên đến trung tâm TP.HCM, nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn qua sông Sài Gòn trải qua quá trình vận chuyển dài ngày, vượt qua nhiều tuyến luồng trước khi tiến vào khu vực Bến Bạch Đằng. 

    Để bảo đảm sà lan di chuyển an toàn, một tàu kéo công suất lớn đảm nhiệm lực kéo chính, hai tàu lai dắt áp mạn hỗ trợ điều chỉnh hướng đi. Một tàu kéo dự phòng cũng được bố trí túc trực trong suốt hành trình.

    Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM- Ảnh 9.

    Sà lan chở nhịp cầu đi bộ hình lá dừa nước tiến qua đoạn sông Sài Gòn, phía sau là các công trình cao tầng ven bờ

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Theo kế hoạch, sau khi cập Bến Bạch Đằng, đoàn sà lan sẽ được điều động đến khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm. Công tác chuẩn bị tiếp theo được triển khai để phục vụ kế hoạch hợp long nhịp cầu vào ngày 21.10.

    Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM- Ảnh 10.

    Để bảo đảm sà lan di chuyển an toàn, một tàu kéo công suất lớn đảm nhiệm lực kéo chính, hai tàu lai dắt áp mạn hỗ trợ điều chỉnh hướng đi. Một tàu kéo dự phòng cũng được bố trí túc trực trong suốt hành trình

    ẢNH: NGUYỄN ANH

    Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM- Ảnh 11.

    Đoàn tàu chở nhịp cầu hình lá dừa nước đi qua Bến Nhà Rồng, trên sông Sài Gòn,

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM- Ảnh 12.

    Khoảng 14 giờ 55 phút, đoàn tàu lai dắt sà lan chở nhịp cầu đi bộ nặng 3.400 tấn bắt đầu di chuyển ngang qua khu vực Bến Nhà Rồng, tiếp tục hành trình về trung tâm TP.HCM

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM- Ảnh 13.

    Nhịp cầu đi bộ hình lá dừa nước vượt sông Sài Gòn trên sà lan chuyên dụng, phía sau là những công trình cao tầng của trung tâm TP.HCM

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM- Ảnh 14.

    Với độ mớn nước 6,1 m, sà lan chuyên dụng chở nhịp cầu đi bộ được lai dắt qua các tuyến sông, hướng về công trường tại trung tâm TP.HCM

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM- Ảnh 15.

    Đoàn tàu lai dắt sà lan chở nhịp cầu đi bộ di chuyển qua khu vực trung tâm TP.HCM, thu hút sự chú ý của người dân ven sông

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM- Ảnh 16.

    Nhịp cầu vòm thép khổng lồ được các tàu lai dắt đưa đến khu vực Bến Bạch Đằng

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM- Ảnh 17.

    Sau khi đến khu vực Bến Bạch Đằng, sà lan chở nhịp cầu đi bộ được đưa vào vị trí neo đậu gần công trường

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG


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