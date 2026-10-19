Nhịp cầu đi bộ sông Sài Gòn 3.400 tấn vượt biển, tiến về trung tâm TP.HCM

Đoàn tàu lai dắt nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn qua sông Sài Gòn về đến khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội lúc 15 giờ 5 phút và cập Bến Bạch Đằng lúc 15 giờ 50 phút.

Hình ảnh sà lan chở nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn di chuyển trên sông Sài Gòn thu hút sự chú ý của người dân ven sông. Khối kết cấu đồ sộ nằm trên sà lan, được các tàu kéo và tàu lai dắt hỗ trợ di chuyển, tạo nên hình ảnh đặc biệt trên hành trình hướng về trung tâm TP.HCM.

Người dân đứng ven sông Sài Gòn theo dõi đoàn tàu chở nhịp cầu đi bộ tiến về trung tâm thành phố chiều 19.10 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều người đứng dọc hai bên bờ, hướng máy ảnh và điện thoại về phía đoàn phương tiện để ghi lại khoảnh khắc. Với những người thường xuyên sinh sống, đi lại ven sông, việc chứng kiến cấu kiện cầu có hình dáng lá dừa nước được vận chuyển qua khu vực là một hình ảnh đáng chú ý.