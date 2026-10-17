Chủ đầu tư Nutifood, công trình cầu đi bộ: Xuyên đêm hạ thủy nhịp chính 3.400 tấn

Tối 15.10, tổ hợp nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bước vào công đoạn hạ thủy. Khoảng 22 giờ cùng ngày, kết cấu vòm thép hình lá dừa nước bắt đầu di chuyển từ cầu cảng xuống sà lan chuyên dụng, chuẩn bị cho hành trình về trung tâm thành phố.

Sau hơn một năm rưỡi thi công, tối 15.10, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn ghi nhận cột mốc quan trọng. Bắt đầu từ tối 15.10, nhịp chính dài 187 m được đưa xuống sà lan từ Nhà máy Đại Dũng, khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP.HCM, bắt đầu quy trình hạ thủy, hướng về trung tâm TP.HCM.

Nhịp chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có kết cấu vòm thép hình lá dừa nước, dài 187 m

Thời điểm hạ thủy được tính toán dựa trên diễn biến thủy triều. Mực nước ảnh hưởng trực tiếp đến cao độ sà lan so với cầu cảng, từ đó, quyết định điều kiện an toàn để tiếp nhận tổ hợp nhịp chính nặng hàng nghìn tấn. Theo các chuyên gia từ Nhà máy Đại Dũng Shipyard, khung giờ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau là khung giờ phù hợp.

Từ 21 giờ 30, không khí tại hiện trường bước vào giai đoạn tập trung cao độ. Đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị vận hành thiết bị, sà lan và lực lượng an toàn cùng tham gia cuộc họp kỹ thuật cuối cùng. Từng phương án di chuyển, phân công nhiệm vụ, kênh liên lạc và phương án xử lý tình huống bất thường được rà soát cẩn thận trước khi phát lệnh triển khai.

Công tác chuẩn bị trước giờ hạ thủy

Khoảng 22 giờ, tổ hợp vòm thép nhịp chính và hệ khung đỡ bắt đầu rời cầu cảng, từng bước di chuyển xuống sà lan chuyên dụng bằng hệ thống xe vận chuyển tự hành đa trục. Quá trình hạ thủy được triển khai thận trọng, với sự phối hợp liên tục giữa các đội kỹ thuật trên bờ và sà lan.

Được biết, đây là một trong những công đoạn phức tạp của dự án. Toàn bộ tổ hợp có tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, gồm kết cấu cầu chính khoảng 1.400 tấn và hệ khung thép nâng đỡ khoảng 2.000 tấn. Việc đưa khối kết cấu khổng lồ từ bờ xuống phương tiện nổi đòi hỏi kiểm soát chính xác trọng tâm, cao độ và sự ổn định trong suốt quá trình di chuyển.

Cột mốc mới của công trình gần 1.000 tỉ đồng

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công năm 2025, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng do Nutifood tài trợ toàn bộ. Công trình có tổng chiều dài khoảng 720 m, kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với Quảng trường trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chia sẻ tại hiện trường, đại diện Nutifood cho biết: "Chứng kiến nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được hạ thủy sau hơn 30 tháng thi công, chúng tôi rất xúc động khi công trình đang từng bước thành hình. Với Nutifood, đây là dấu mốc ý nghĩa trên hành trình hiện thực hóa tâm huyết đóng góp một công trình dành cho cộng đồng, nơi người dân và du khách có thể kết nối, trải nghiệm và cảm nhận vẻ đẹp của TP.HCM từ hai bờ sông Sài Gòn".

Nhịp chính với chiều dài 187 m, có kết cấu vòm thép không gian uốn lượn lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước. Thay vì lắp dựng trực tiếp trên sông, phần vòm thép được chế tạo và lắp ráp hoàn chỉnh tại Nhà máy Đại Dũng. Phương án này giúp kiểm soát chất lượng kết cấu, đồng thời hạn chế thời gian thi công trên tuyến đường thủy có mật độ tàu thuyền lưu thông cao.