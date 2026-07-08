Cầu Đồng Nai cũ đang sửa chữa, cảnh báo ùn ứ giao thông

Từ cuối tháng 6.2026, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) bắt đầu rào chắn 1/3 mặt đường cầu Đồng Nai cũ để tiến hành công tác duy tu, sửa chữa theo định kỳ. 2/3 mặt đường còn lại sẽ được rào chắn sửa chữa sau đó theo hình thức cuốn chiếu.

Cầu Đồng Nai cũ (bên trái) đang được rào chắn 1/3 mặt đường để sửa chữa ẢNH: LÊ LÂM

Công tác này khiến giao thông qua cầu Đồng Nai cũ bị ùn ứ, các phương tiện phải đi chậm, tại vài giờ cao điểm trong ngày còn xảy ra tình trạng kẹt xe, nhất là vào cuối tuần.

Ngày 7.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hoàng Văn Phượng, Phó giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết cầu Đồng Nai cũ đang được sửa chữa các khe co giãn, bản mặt cầu và sơn bảo trì hệ dầm phía dưới cầu.

Các công nhân đang sửa chữa một khe co giãn trên mặt cầu Đồng Nai cũ ẢNH: LÊ LÂM

"Theo kế hoạch, công tác sửa chữa hoàn thành vào tháng 9.2026. Tuy nhiên chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh thi công để có thể xong sớm, trả lại mặt đường để giao thông được thông thoáng. Trong thời gian sửa chữa mong người dân thông cảm, chia sẻ nếu gặp phải bất tiện", ông Hoàng Văn Phượng nói.

Cầu Đồng Nai cũ được xây dựng vào năm 1964, bắc qua sông Đồng Nai nối thành phố Đồng Nai với TP.HCM, là cây cầu huyết mạch ở cửa ngõ phía đông của TP.HCM trên quốc lộ 1.

Cầu Đồng Nai nằm trên tuyến quốc lộ 1, là cây cầu huyết mạch ở cửa ngõ phía đông của TP.HCM ẢNH: LÊ LÂM

Do lưu lượng phương tiện lưu thông quá cao, dẫn đến cầu Đồng Nai cũ bị quá tải, xuống cấp. Nên vào năm 2008, Bộ Giao thông Vận tải (nay nhập thành Bộ Xây dựng) đã cho khởi công cầu Đồng Nai mới nằm song song cầu Đồng Nai cũ. Sau 18 tháng thi công, tháng 12.2009, cầu Đồng Nai mới được khánh thành.

Theo đó, cầu Đồng Nai mới sẽ cho các phương tiện lưu thông từ hướng Đồng Nai vào TP.HCM, cầu Đồng Nai thì lưu thông theo hướng ngược lại.

Đề xuất nâng tĩnh không từ 5,5 m lên 7 m

Hiện cầu Đồng Nai cũ đang có tĩnh không 5,5 m, thấp hơn cầu Đồng Nai mới nằm sát bên cạnh ẢNH: LÊ LÂM

Vào tháng 5.2026, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND thành phố Đồng Nai, TP.HCM và UBND các tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long về việc tham gia ý kiến hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cao tĩnh không một số cầu trên các tuyến đường bộ, đường thủy trọng điểm, trong đó có cầu Đồng Nai cũ.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất nâng tĩnh không cầu Đồng Nai cũ từ 5,5 m lên 7 m và bề rộng khoang thông thuyền từ 30 m trở lên.

Trong văn bản trả lời, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đồng ý và cho rằng việc này là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giao thông thủy, bảo đảm an toàn khai thác và phù hợp định hướng phát triển hạ tầng giao thông của thành phố.