Cầu Đuống sắp hoàn thành ‘sứ mệnh’

Xây dựng từ năm 1902, cầu Đuống hiện đã xuống cấp trầm trọng. Mặt cầu chắp vá và đang phải gánh lưu lượng phương tiện vượt quá năng lực khai thác. Tình trạng ùn tắc kéo dài thường xuyên xảy ra khiến dòng xe kẹt cứng, nhiều thời điểm phương tiện ùn ùn tràn xuống các ngõ nhỏ ven bờ sông tìm lối thoát, gây ra cảnh hỗn loạn cục bộ.

Từ trên cao, hình hài dự án cầu Lệ Chi mới đã hiện rõ nét với thiết kế 2 đơn nguyên độc lập. Trong khi cầu đường sắt nổi bật với kết cấu dàn thép đỏ nằm sát cầu hiện hữu, thì cầu đường bộ đang được gấp rút thi công với hệ thống vòm thép vươn cao, tạo điểm nhấn vắt ngang dòng sông Đuống. ẢNH: TUẤN MINH

Nhằm khơi thông điểm nghẽn giao thông cả đường bộ lẫn đường thủy, Hà Nội dự kiến tháo dỡ cầu cũ vào tháng 9.2026, ngay khi công trình thay thế thông xe. Được triển khai xây dựng song song với cầu hiện hữu, dự án cầu Lệ Chi có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng, sở hữu thiết kế tách biệt hoàn toàn đường bộ và đường sắt, đang dần hoàn thiện. Tại công trường, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực và thiết bị, khẩn trương thi công nhằm sớm đưa dự án về đích đúng hẹn.

Suốt nhiều năm qua, người dân khu vực đặt nhiều kỳ vọng vào diện mạo hạ tầng mới. Hướng mắt về công trường hối hả, bà Thu Hằng chia sẻ: "Dù thi công có gây ồn ào đôi chút, nhưng thấy tiến độ được đẩy nhanh là chúng tôi mừng. Dân ở đây mong ngóng từng ngày để có cầu mới đi lại an toàn, bớt cảnh ùn tắc khổ sở".

Khi cầu Lệ Chi chính thức đi vào hoạt động cũng là lúc khép lại hành trình hơn 120 năm của cầu Đuống, mở ra không gian kết nối, phát triển bứt phá cho cửa ngõ phía đông bắc thủ đô.

Những vết hoen gỉ trên hệ thống khung thép, mặt đường chắp vá lồi lõm trên cây cầu hơn 120 năm tuổi ẢNH: TUẤN MINH

Nhiều trụ lan can bê tông trên cầu Đuống đã bong tróc, nứt vỡ để lộ lõi thép hoen gỉ ẢNH: TUẤN MINH

Dù từng nhiều lần được gia cố, sức ép từ dòng nước xiết vẫn bào mòn lớp bê tông trụ cầu, trơ kết cấu lõi thép bên trong ẢNH: TUẤN MINH

Cụm công trình thay thế mang thiết kế hiện đại. Trong đó, cầu đường bộ dài 382 m, rộng 18,5 m với quy mô 8 làn xe. Cầu đường sắt dài 1000 m đáp ứng cả hai khổ ray tiêu chuẩn 1000 mm và 1435 mm. ẢNH: TUẤN MINH

Với thiết kế tĩnh không vươn cao, công trình cầu Lệ Chi mới sẽ tháo gỡ dứt điểm "nút thắt" giao thông thủy ẢNH: TUẤN MINH

Các mũi thi công tất bật hoàn thiện từng nhịp dầm chính, khẩn trương đưa hình hài cây cầu mới sớm nối liền đôi bờ ẢNH: TUẤN MINH