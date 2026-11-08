Cậu học trò 15 tuổi thiết kế vương miện Hoa hậu Việt Nam là ai?

Tối qua, tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam, cái tên Hoàng Xuân Thuyên được xướng lên với vai trò thiết kế vương miện Ngọc Liên Diệu Nhật.

Dành 30 ngày thiết kế vương miện Hoa hậu Việt Nam

Tác phẩm lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen vươn mình đón ánh bình minh, được chế tác với gần 3.000 viên đá quý và ngọc trai. Thế nhưng, điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là người đứng sau bản thiết kế ấy chỉ mới 15 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 10A9, Trung tâm GDNN - GDTX Dĩ An (TP.HCM, trước là Bình Dương).

Thuyên là chủ nhân bản thiết kế vương miện Hoa hậu Việt Nam ẢNH: NVCC

Chia sẻ về tác phẩm, Thuyên cho biết ý tưởng bắt nguồn từ hình tượng hoa sen vươn mình đón ánh dương. Với Thuyên, hoa sen không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, bản sắc văn hóa mà còn thể hiện hành trình không ngừng vươn lên của người phụ nữ.

“Em muốn truyền tải thông điệp rằng mỗi người phụ nữ đều sở hữu một ánh sáng riêng. Ánh sáng ấy sẽ càng có ý nghĩa hơn khi được lan tỏa để truyền cảm hứng, tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng”, Thuyên chia sẻ.

Theo nam sinh, chiếc vương miện hướng đến bốn giá trị cốt lõi gồm nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Những chi tiết ngọc trai, kim cương được kết nối nhằm thể hiện sự cộng hưởng giữa các giá trị riêng biệt.

Để hoàn thiện bản thiết kế, Thuyên dành khoảng 30 ngày nghiên cứu, lên ý tưởng và chỉnh sửa từng chi tiết.

Hoa hậu, á hậu mang vương miện và quyền trượng do Thuyên thiết kế ẢNH: NVCC

Khó khăn lớn nhất với em không chỉ là tạo ra một chiếc vương miện đẹp, mà còn phải dung hòa sự sáng tạo cá nhân với những tiêu chuẩn khắt khe của cuộc thi.

Thuyên nói sau khi bản thiết kế được thông qua, đội ngũ Soong Production bắt tay hiện thực hóa ý tưởng. Theo Thuyên, dự án gồm 3 vương miện với cấu trúc được tính toán để bảo đảm vẻ đẹp ở góc nhìn 360 độ. Tác phẩm sử dụng gần 3.000 viên đá quý cùng ngọc trai tròn và ngọc trai giọt nước.

Với Thuyên, khoảnh khắc nhìn thấy bản vẽ trở thành tác phẩm thực tế là trải nghiệm đặc biệt, bởi mỗi chi tiết đều đòi hỏi sự phối hợp giữa tư duy sáng tạo và kỹ thuật chế tác.

Sáng thiết kế vương miện, chiều đến lớp

Thuyên kể do lịch học chủ yếu vào buổi chiều, em thường tận dụng buổi sáng để xử lý bản vẽ, trao đổi với đội ngũ sản xuất hoặc chỉnh sửa những chi tiết cần thiết. Những ngày cuối tuần, nam sinh lại tranh thủ dành thêm thời gian cho công việc. Để không ảnh hưởng đến việc học, Thuyên chia nhỏ từng nhiệm vụ và tự đặt ra những mốc thời gian hoàn thành.

“Có những giai đoạn công việc khá dồn dập, nhưng em nghĩ điều quan trọng nhất là biết chủ động và có trách nhiệm với những lựa chọn của mình”, Thuyên bộc bạch.

Cận cảnh thiết kế vương miện Ngọc Liên Diệu Nhật ẢNH: NVCC

Phan Chí Vỹ, học sinh lớp 11A7 cùng trung tâm, người đồng hành với Thuyên trong quá trình thực hiện dự án, cho biết bản thiết kế lần này là thành quả của nhiều ngày nghiên cứu, chỉnh sửa và trao đổi với đội ngũ sản xuất.

Theo Vỹ, có những thời điểm Thuyên khá bận rộn vì phải cân bằng giữa lịch học và tiến độ công việc. Đặc biệt, các yêu cầu khắt khe của dự án khiến nam sinh không ít lần phải điều chỉnh phương án thiết kế.

“Điều mình ấn tượng là bạn khá kiên trì và nghiêm túc với công việc. Dù có những lúc gặp khó khăn hay phải thay đổi phương án thiết kế, em thấy bạn vẫn cố gắng tìm cách giải quyết để sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng tốt nhất”, Vỹ nói.

Đến nay, Thuyên cho biết em đã tham gia thiết kế khoảng 7 chiếc vương miện và 2 quyền trượng cho các cuộc thi sắc đẹp. Mỗi dự án đều mang một câu chuyện, yêu cầu riêng, giúp em tích lũy thêm kinh nghiệm và hoàn thiện tư duy sáng tạo.

Với Ngọc Liên Diệu Nhật, Thuyên mong muốn chiếc vương miện không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn đề cao trí tuệ, văn hóa và tinh thần cống hiến.

“Em cho rằng khoảnh khắc được trao chiếc vương miện không phải là đích đến cuối cùng, mà là sự khởi đầu của một hành trình mới”, nam sinh chia sẻ.

