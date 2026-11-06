Shipper đòi 5 triệu đồng mỗi đơn giao ma túy, công an cảnh báo khẩn người trẻ

Đơn hàng vài chục ngàn đồng và cái giá của lòng tham

Một tài xế xe công nghệ nhận giao đơn hàng với cước phí 38.000 đồng. Trên đường vận chuyển, lực lượng công an kiểm tra và phát hiện bên trong gói hàng có ma túy. Liệu tài xế có phải chịu trách nhiệm hình sự?

Đó là tình huống giả định được thượng úy Nguyễn Võ Hoàng Lân, Bí thư Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM, đưa ra tại chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy trong đoàn viên, thanh niên năm 2026.

Chương trình do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ngày 6.11 tại phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM, thu hút hơn 400 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Phát biểu khai mạc, anh Hoàng Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn, cho biết tình hình tội phạm ma túy đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động sản xuất, vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Theo anh Nam, việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy cho đoàn viên, thanh niên là hết sức cần thiết ẢNH: AN VY

Anh Nam kỳ vọng sau chương trình, mỗi đoàn viên, sinh viên không chỉ biết cách bảo vệ bản thân trước những cạm bẫy ma túy mà còn phát huy vai trò tuyên truyền, lan tỏa kiến thức phòng, chống ma túy đến bạn bè, gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh

Từ tình huống giả định, thượng úy Lân kể một vụ án vận chuyển ma túy do lực lượng chức năng đấu tranh, triệt phá.

Theo lời thượng úy Lân, một shipper 24 tuổi ban đầu nhận giao hàng như bình thường. Tuy nhiên, khi phát hiện những gói hàng mình vận chuyển chứa ma túy, người này không từ chối mà chủ động thương lượng với chủ hàng, yêu cầu trả tiền công 5 triệu đồng cho mỗi đơn.

Chỉ trong khoảng 3 ngày, người này đã tham gia vận chuyển lượng ma túy lên tới hàng kg trước khi bị bắt giữ.

Thượng úy Lân cảnh báo người trẻ cần hết sức tỉnh táo trước những công việc có mức thù lao cao bất thường. Một đơn hàng thông thường chỉ có cước phí vài chục nghìn đồng nhưng được trả tới hàng triệu đồng là dấu hiệu cần cảnh giác ẢNH: AN VY

Đặc biệt, theo thượng úy Lân, việc biết rõ hàng hóa chứa ma túy nhưng vẫn cố tình vận chuyển để nhận tiền có thể khiến người giao hàng phải đối diện với trách nhiệm hình sự đặc biệt nghiêm trọng.

Người trẻ tìm hiểu về hệ lụy của ma túy ẢNH: AN VY

Ma túy có thể núp bóng trong bánh kẹo, thuốc lá điện tử

Một nội dung khác khiến sinh viên chú ý là cách nhận diện những sản phẩm chứa ma túy được ngụy trang dưới hình thức quen thuộc.

Trong phần giao lưu, thượng úy Lân đưa ra một số sản phẩm có màu sắc khác nhau và mời sinh viên đoán xem bên trong là gì. Một bạn trẻ cho rằng đó có thể là ma túy.

Theo thượng úy Lân, nhiều người vẫn hình dung ma túy chỉ tồn tại dưới dạng bột màu trắng. Thực tế, các chất này có nhiều hình thức khác nhau, thậm chí được ngụy trang trong những sản phẩm dễ khiến người trẻ mất cảnh giác.

Sinh viên hào hứng tham gia giao lưu, tìm hiểu về các kỹ năng phòng, chống ma túy ẢNH: AN VY

Thượng úy Lân cho biết đáng chú ý, tội phạm còn có thể lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, dụ dỗ thanh thiếu niên. Vì vậy, sinh viên không nên thử những sản phẩm không rõ thành phần, nguồn gốc, kể cả khi được giới thiệu là hàng nhập khẩu hoặc đã hợp pháp hóa ở nước ngoài.

Bên cạnh kiến thức nhận diện ma túy, chương trình còn đặt ra nhiều tình huống pháp lý liên quan đến hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thượng úy Lân đặc biệt lưu ý việc chuẩn bị, cung cấp ma túy hoặc phương tiện để người khác sử dụng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, chứ không đơn thuần là chuyện vui chơi giữa bạn bè.

Đừng đánh đổi tuổi trẻ vì một phút bốc đồng

Giao lưu tại chương trình, ca sĩ Đông Triều mang đến góc nhìn gần gũi về cách người trẻ vượt qua áp lực và tránh xa những cám dỗ.

Nam ca sĩ cho biết bản thân anh có những lúc mệt mỏi, căng thẳng vì công việc. Tuy nhiên, anh lựa chọn âm nhạc, sáng tác và những chuyến đi để cân bằng cảm xúc.

"Ở ngoài kia rất nhiều cám dỗ, chỉ trong một phút rơi vào đam mê tiêu cực thì sẽ bị cuốn đi và mất đi tuổi thanh xuân", Đông Triều chia sẻ.

Vở kịch với những tình huống gần gũi, thu hút sự quan tâm của sinh viên ẢNH: AN VY

Nam ca sĩ mong người trẻ biết trân trọng tuổi thanh xuân, sống lành mạnh, tích cực và cống hiến cho cộng đồng.

Cũng tại chương trình, bạn Nguyễn Hoàng Mỹ Tâm, Chi ủy viên Chi bộ Sinh viên 3, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khoa học hành chính trực thuộc Đoàn thanh niên Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM, cho rằng sinh viên cần hiểu rõ ranh giới giữa giải trí lành mạnh và hành vi vi phạm pháp luật.

Qua chương trình, các bạn được trang bị thêm kiến thức về tác hại của ma túy, cách nhận diện những thủ đoạn dụ dỗ và kỹ năng bảo vệ bản thân ẢNH: AN VY

Theo Tâm, trước những lời rủ rê hoặc áp lực từ bạn bè, người trẻ phải có bản lĩnh từ chối, đồng thời chủ động trang bị kiến thức pháp luật để bảo vệ mình.