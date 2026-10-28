Bị nợ lương 4 tháng, huấn luyện viên tại chuỗi gym California đăng tâm thư cầu cứu

Thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng tại chuỗi gym California, nay phải tìm việc khác

Mới đây, anh Bùi Văn Khoẻ (25 tuổi), huấn luyện viên cá nhân (PT) tại California Fitness & Yoga Centers ở Thảo Điền Pearl (TP.HCM), đăng bài "Tâm thư cầu cứu", phản ánh tình trạng bị nợ lương, hoa hồng kéo dài nhiều tháng.

Gắn bó với hệ thống gần 4 năm, anh Khoẻ cho biết anh và nhiều đồng nghiệp cũng đang chờ thanh toán thu nhập. Dù gặp khó khăn tài chính, các huấn luyện viên vẫn hoàn thành những buổi tập với hội viên.

"Chúng tôi vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi khi bước lên sàn tập. Chúng tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm với từng buổi tập của khách hàng vì sự tôn trọng nghề nghiệp và tình cảm dành cho các hội viên", anh Khoẻ chia sẻ trong tâm thư.

Phòng gym California 3/2 trong tình trạng "cửa đóng then cài" ẢNH: AN VY

Cùng hoàn cảnh, anh Dương Hoàng Vũ (35 tuổi), ngụ đường Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây, (TP.HCM) cho biết anh từng có thu nhập 25-30 triệu đồng/tháng từ công việc huấn luyện viên cá nhân. Hiện anh bị nợ hơn 70 triệu đồng tiền lương của các tháng 7, 8 và 9.

Theo danh sách do Bảo hiểm xã hội TP.HCM công bố ngày 9.10.2026, California Fitness & Yoga Centers có số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là 9.018.853.948 đồng, liên quan đến 416 người lao động, với thời gian chậm đóng 7 tháng, tính đến hết tháng 9.2026.

Theo anh Vũ, tình trạng chậm trả lương bắt đầu từ tháng 4.2026. Thu nhập các tháng 4, 5 và 6 được thanh toán qua nhiều đợt, nhưng những tháng tiếp theo vẫn chưa được giải quyết.

Anh Vũ nói anh phải sử dụng hết tiền tiết kiệm, vay mượn để trang trải sinh hoạt và trả các khoản tín dụng. Đúng thời điểm này, cha anh nhập viện điều trị, khiến áp lực tài chính càng lớn.

Anh Vũ kể khi còn làm việc tại phòng tập, có lúc được hội viên hỏi vì sao sụt cân, anh chỉ trả lời đang giảm cân, trong khi thực tế phải cắt giảm chi phí ăn uống.

Đầu tháng 10, anh quyết định nghỉ không hưởng lương, tìm công việc phổ thông để trang trải cuộc sống. "Mình từng nhiều lần nghĩ đến chuyện nghỉ việc, nhưng còn khách hàng đã tin tưởng mua các gói tập. Mình cũng lo nếu đơn phương nghỉ việc sẽ ảnh hưởng đến việc nhận lại khoản lương còn nợ", anh Vũ nói.

Anh Lương Thanh Minh (30 tuổi) ngụ đường Trần Bá Giao, P.An Nhơn (TP.HCM), huấn luyện viên võ thuật kết hợp thể lực, cũng phản ánh bị chậm lương từ tháng 6, với tổng số tiền chưa thanh toán khoảng 50 triệu đồng.

Gắn bó hơn 4 năm, anh Minh cho biết thu nhập trước đây của anh khoảng 25 triệu đồng/tháng. Công ty từng thanh toán một vài đợt, mỗi lần từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng, sau đó tiếp tục hẹn giải quyết. Anh Minh bèn sử dụng thẻ tín dụng, vay mượn để duy trì sinh hoạt. Hiện anh tạm nghỉ không hưởng lương nhưng vẫn muốn theo đuổi nghề huấn luyện thể thao.

Nhiều lần hẹn trả lương, nhân viên tính chuyện khởi kiện

Lê Thuý Hoài (31 tuổi), giám sát tại California Thảo Điền, cho biết trước đây của Hoài khoảng thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng. Theo Hoài, lương cơ bản tháng 7 chưa được thanh toán đầy đủ, trong khi hoa hồng tháng 7 cùng lương và hoa hồng các tháng 8, 9, 10 còn tồn đọng.

Thu nhập gián đoạn khiến Hoài phải xoay xở các khoản nợ thẻ tín dụng, chi phí học tập, sinh hoạt, trong lúc mẹ đang nằm viện. "Tụi mình có thể đồng hành cùng công ty trong lúc khó khăn, nhưng cũng mong công ty có trách nhiệm với những người đã lựa chọn tin tưởng và đồng hành cùng mình", Hoài bày tỏ.

Theo các thư điện tử mà nhiều người lao động cung cấp cho người viết, đại diện ban quản trị California từng thông báo sẽ bắt đầu thanh toán lương, hoa hồng tồn đọng chậm nhất ngày 25.10.

Tuy nhiên, trong thư tiếp theo của ông Dane Fort, đại diện ban quản trị, nêu: Công ty chưa thể thực hiện cam kết do thủ tục liên quan đến khoản đầu tư kéo dài hơn dự kiến. Doanh nghiệp cho biết đang triển khai phương án đầu tư để duy trì hoạt động, thanh toán lương và khẳng định nhà đầu tư chưa rút lui.

Trước tình hình này, anh Lê Xuân Duy, quản lý cấp cao bộ phận thể hình, người gắn bó với hệ thống gym này trong suốt 16 năm, đang tập hợp nhân viên để yêu cầu giải quyết quyền lợi.

Theo anh Duy, công ty còn nợ anh hơn 80 triệu đồng tiền lương, hoa hồng của tháng 7, 8 và 9. Tình trạng chậm trả thu nhập cũng được phản ánh ở các bộ phận kinh doanh, lễ tân và huấn luyện viên.

"Anh em đã thể hiện trách nhiệm bằng việc tiếp tục làm việc, công ty cũng phải có trách nhiệm với cuộc sống của họ", anh Duy chia sẻ.

Các huấn luyện viên cá nhân vẫn duy trì hướng dẫn, tập luyện cùng hội viên trong thời gian bị chậm trả lương, trước khi nhiều chi nhánh phòng tập đóng cửa ẢNH: ANH DUY CUNG CẤP

Theo anh Duy, nhóm nhân viên, cho đến thời điểm hiện tại là gần 60 người, dự kiến tập hợp chữ ký, gửi thư điện tử yêu cầu doanh nghiệp giải quyết trong ngày 28.10. Nếu không nhận được phương án phù hợp, nhóm sẽ gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài tiền lương, một số nhân viên phản ánh tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội khoảng 6 tháng. Anh Duy mong mỏi cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ việc đóng bảo hiểm cho người lao động.

Người lao động bị nợ lương cần làm gì?

Luật sư Trần Ngọc Thích, điều hành Công ty Luật Thích và Các cộng sự (TP.HCM), cho biết khi doanh nghiệp chậm trả lương, hoa hồng, người lao động có quyền yêu cầu thanh toán đầy đủ các khoản còn nợ.

Theo luật sư Thích, đối với tranh chấp tiền lương thuộc diện bắt buộc hòa giải, người lao động cần thực hiện thủ tục hòa giải thông qua hòa giải viên lao động trước khi khởi kiện. Nếu hòa giải không thành, người lao động có thể khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Để có cơ sở đòi lại tiền lương và hoa hồng, luật sư cho biết người lao động cần chuẩn bị hợp đồng lao động cùng các hồ sơ, chứng từ chứng minh số tiền doanh nghiệp còn nợ.

Ngoài ra, người lao động chưa nắm rõ các bước khiếu nại, hòa giải có thể liên hệ đường dây nóng hoặc trực tiếp đến Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ người lao động Công đoàn TP.HCM, số 37 Hàn Thuyên, P.Sài Gòn (TP.HCM), để được tư vấn. Trường hợp đã nắm rõ quy trình, người lao động có thể nộp đơn đề nghị hòa giải tại cơ quan có thẩm quyền ở địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

