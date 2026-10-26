Nhanh kẻo hết: Cơ hội mua đặc sản vùng miền giá vài chục ngàn đồng

Đặc sản vùng miền hút khách tham quan hội chợ

Những ngày này, Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2026 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) từ ngày 22- 27.10.2026, trở thành điểm đến mua sắm, khám phá đặc sản vùng miền của nhiều người trẻ.

Giữa hàng trăm gian hàng, từ những món ăn quen thuộc đến sản phẩm mang hương vị địa phương đều được giới thiệu đến khách tham quan. Đáng chú ý, không ít người trẻ trực tiếp đứng bán hàng, tư vấn cách sử dụng và kể câu chuyện phía sau những sản phẩm quê hương.

Nhiều sản phẩm vùng miền được giới thiệu tại hội chợ ẢNH: AN VY

Tại gian hàng của Công ty TNHH SX TM Trịnh Thạnh Lợi (TP.HCM), Dương Đức Mạnh (21 tuổi) giới thiệu các sản phẩm như nui xoắn, bún tươi sấy khô... Theo Mạnh, nui xoắn được nhiều khách quan tâm vì có thể chế biến thành nhiều món, trong đó có cách chiên giòn rồi rắc bơ để thưởng thức.

Mạnh nói mức giá cũng khá dễ tiếp cận, chỉ 16.000 đồng/gói hoặc 79.000 đồng/6 gói. Với số tiền chưa đến 100.000 đồng, khách hàng có thể mua nhiều gói về dùng dần.

Mạnh giới thiệu các sản phẩm nui xoắn, bún tươi sấy khô... ẢNH: AN VY

Trong khi đó, Lương Trần Hoàng Kim, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), giới thiệu bánh phồng tôm Nhà Cổ, sản phẩm được bạn giới thiệu là đặc sản Cái Bè, Tiền Giang (nay là Đồng Tháp).

Theo Kim, điểm đặc biệt của bánh phồng tôm này là sử dụng nguyên liệu tôm càng xanh, tạo nên hương vị riêng. Sản phẩm được bán với giá 50.000 đồng/gói, thu hút những người muốn tìm mua đặc sản làm quà hoặc thưởng thức tại nhà.

Các món đặc sản vùng núi được khách tham quan yêu thích ẢNH: AN VY

Không chỉ có thực phẩm, gian hàng do Nguyễn Hạnh Thanh Xuân (20 tuổi) giới thiệu còn mang đến những sản phẩm từ dược liệu vùng núi Ngọc Linh. Một trong những mặt hàng được Xuân giới thiệu là mặt nạ sâm dây Ngọc Linh, có giá 30.000 đồng/miếng. Theo lời giới thiệu tại gian hàng, nguyên liệu được lựa chọn dựa trên độ tuổi và tình trạng củ trước khi đưa vào chế biến.

Bên cạnh đó còn có sâm Ngọc Linh tươi, sâm dây Ngọc Linh ngâm mật ong, rượu ngâm dược liệu… Xuân chia sẻ các sản phẩm đến từ một cô giáo vùng cao ở Đắk Tô, Kon Tum trước đây (nay là Quảng Ngãi). Việc mang sản phẩm đến hội chợ cũng là dịp mà bạn giới thiệu những nguyên liệu, sản vật miền núi đến khách hàng thành phố.

Nhiều món ăn hấp dẫn được người trẻ giới thiệu tại hội chợ ẢNH: AN VY

Hương vị núi rừng đến gần người trẻ

Từ vùng núi phía bắc, anh Mai Dương Phi (31 tuổi), đến từ Hà Giang (nay là Tuyên Quang), mang đến hội chợ các món như thịt trâu gác bếp, chẩm chéo… cùng nhiều loại gia vị đặc trưng của đồng bào miền núi.

Theo anh Phi, những nguyên liệu như hạt dổi, gia vị rừng không chỉ dùng để tẩm ướp thịt mà còn có thể chế biến thành nước chấm, tạo hương vị khác biệt cho món ăn ẢNH: AN VY

Trong đó, hạt dổi là loại gia vị được anh giới thiệu với khách hàng khi tìm hiểu về cách chế biến các món nướng. Những sản phẩm mang hương vị vùng cao giúp khách tham quan có thêm lựa chọn bên cạnh các món ăn thường ngày.

Một gian hàng khác gây chú ý với cà phê hòa tan hương sầu riêng. Anh Trần Văn Thiện (36 tuổi), còn được gọi là Thiện Mèo, đến từ Công ty Robanme, xuất hiện trong trang phục dân tộc để giới thiệu các dòng cà phê hòa tan, trong đó có cà phê hương sầu riêng và cappuccino.

Anh Thiện giới thiệu các dòng cà phê hòa tan ẢNH: AN VY

Theo anh Thiện, cà phê hương sầu riêng được khách hàng quan tâm bởi sự kết hợp giữa vị cà phê và mùi thơm đặc trưng của sầu riêng. Những cách phối hợp hương vị mới mẻ cũng tạo thêm sự tò mò cho người muốn khám phá các sản phẩm cà phê Việt.

Vì sao người trẻ thích đi hội chợ đặc sản?

Đến tham quan hội chợ, Nguyễn Tuyết Vy, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết bạn đặc biệt yêu thích những sự kiện giới thiệu sản phẩm, đặc sản vùng miền.

Theo Vy, điểm hấp dẫn là người mua được trực tiếp xem sản phẩm, tìm hiểu nguồn gốc, thưởng thức thử trước khi quyết định mua. Nhiều mặt hàng có mức giá ưu đãi nên chỉ cần mang theo vài trăm ngàn đồng cũng có thể mua được khá nhiều món.

Nhiều mặt hàng tại hội chợ được bán với mức giá hấp dẫn, thu hút người trẻ tham quan, mua sắm ẢNH: AN VY

Còn anh Nguyễn Hoàng Dũng (33 tuổi), làm việc ở đường Đông Du, P.Sài Gòn (TP.HCM), cho rằng hội chợ không đơn thuần là nơi mua sắm mà còn là dịp khám phá những món ăn, sản vật ở các địa phương mà bình thường không dễ tìm thấy. Anh còn thích trò chuyện với người bán để hiểu thêm về sản phẩm, nguyên liệu và cách chế biến đặc sản của từng vùng miền.

Theo ban tổ chức, hội chợ với khoảng 350 gian hàng, giới thiệu hàng nghìn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, VietGAP, đặc sản vùng miền, thực phẩm và hàng thủ công mỹ nghệ.

Ban tổ chức livestream quảng bá sản phẩm ngay tại hội chợ ẢNH: AN VY

Hội chợ mở cửa từ 8 - 22 giờ hàng ngày. Bên cạnh hoạt động mua sắm, chương trình còn bố trí hoạt động livestream quảng bá sản phẩm, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp giới thiệu thương hiệu và kết nối với người tiêu dùng.