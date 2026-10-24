Nhiều việc làm lương 10-12 triệu đồng/tháng, có việc thu nhập 100 triệu đồng

Ngày 24.10, tại Trường CĐ Kinh tế đối ngoại (TP.HCM), Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp năm 2026 thu hút sự tham gia của 50 doanh nghiệp, mang đến 3.500 chỉ tiêu tuyển dụng.

Mới ra trường, lương 12 triệu đồng/tháng

Chị Trương Thị Anh Thư, phòng nhân sự tại Chailease International Leasing, cho biết chị đang tìm các nhân viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp với mức lương cố định 10-12 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm hoa hồng và các khoản thưởng.

Theo chị Thư, doanh nghiệp không yêu cầu kinh nghiệm ở vị trí này, tạo cơ hội cho thực tập sinh và sinh viên mới tốt nghiệp trở thành nhân viên chính thức.

"Trong những tháng đầu tiên, kể cả chưa có KPI, các bạn vẫn nhận đủ lương cố định. Khi có KPI, các bạn sẽ được nhận thêm các khoản thưởng", chị Thư chia sẻ.

Ngày hội việc làm diễn ra rất sôi nổi ẢNH: AN VY

Theo chị Thư, thưởng cuối năm có thể tương đương 4-6 tháng lương. Ứng viên phù hợp thường tốt nghiệp ngành tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh, có kiến thức tài chính cơ bản và khả năng đọc hiểu báo cáo tài chính.

Ở lĩnh vực logistics, anh Lê Văn Thiên, phụ trách kinh doanh tại H-Cargo Logistics (TP.HCM), đồng thời anh còn là cựu sinh viên của trường, cho biết doanh nghiệp tuyển nhân viên kinh doanh logistics, kinh doanh thị trường quốc tế và thực tập sinh các bộ phận kinh doanh, báo giá, giao nhận hiện trường. Mức lương được giới thiệu cho nhân viên kinh doanh là 6-8 triệu đồng/tháng, giám sát 8-12 triệu đồng/tháng và quản lý 12-15 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, anh Thiên cho biết những nhân viên kinh doanh đạt kết quả tốt có thể có thu nhập 50-100 triệu đồng/tháng vào giai đoạn cao điểm.

Theo anh, để theo đuổi công việc này, người trẻ cần nhanh nhạy, có kỹ năng giao tiếp, nắm kiến thức và quy trình xuất nhập khẩu.

Không chỉ tìm kiếm việc làm, các bạn còn giao lưu với các cựu sinh viên thành công ngay trong chương trình ẢNH: AN VY

Cũng trong ngành logistics, chị Đoàn Thị Thanh Phương, quản lý kinh doanh tại BSL Logistics (TP.HCM), cho biết bên cạnh kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp chú trọng kỹ năng giao tiếp, đàm phán, ngoai ngữ và ứng dụng AI trong thời đại số và thái độ cầu thị học hỏi. Thu nhập của công ty chị được trả theo năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả công việc.

Không cần kinh nghiệm, vẫn rộng cửa tìm việc

Trong lĩnh vực bất động sản cho thuê, chị Trương Thị Hồng Nhạn, nhân sự Công ty CP Ez House, cho biết doanh nghiệp tuyển nhân viên kinh doanh, cộng tác viên làm việc trực tuyến cùng thực tập sinh marketing, kinh doanh và công nghệ thông tin. Đáng chú ý, nhân viên kinh doanh và cộng tác viên có chính sách hoa hồng lên đến 75% theo hiệu quả công việc.

Theo chị Nhạn, một số nhân viên kinh doanh xuất sắc, dù vẫn đang là sinh viên, đã đạt doanh thu trên 100 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần ứng viên từ 18 tuổi, có trách nhiệm và tinh thần học hỏi.

Các bạn trẻ hào hứng phỏng vấn ẢNH: AN VY

Công ty TNHH Anna Distribution cũng tuyển nhân viên kinh doanh, thương mại điện tử, hỗ trợ nhãn hàng và marketing.

Chị Phạm Thị Hiền Thục, giám sát kinh doanh và marketing, cho biết nhân viên kinh doanh được đề xuất lương cơ bản 6 triệu đồng/tháng, phụ cấp xăng xe 1 triệu đồng/tháng, thưởng KPI 3 triệu đồng/tháng cùng thưởng doanh số. Vị trí thương mại điện tử có lương cơ bản 6-8 triệu đồng/tháng, chưa kể KPI và hoa hồng.

Theo chị Thục, ngoài năng lực chuyên môn, doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên năng động, tận tâm, làm việc hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.

Trong khi đó, Kingfoodmart mở cơ hội việc làm bán thời gian cho sinh viên, không yêu cầu kinh nghiệm hoặc bằng cấp đầu vào. Chị Từ Thị Phương Anh, chuyên viên nhân sự, cho biết doanh nghiệp còn triển khai chương trình đào tạo quản lý siêu thị kéo dài 6 tháng, trải qua 3 giai đoạn là nhân viên bán hàng, trưởng ca và quản lý tập sự. Ứng viên hoàn thành chương trình, đáp ứng yêu cầu đánh giá có cơ hội trở thành quản lý siêu thị chính thức.

Việc làm bán thời gian, thực tập có hỗ trợ ăn ở

Ở lĩnh vực khách sạn, chị Nguyễn Lê Phương Uyên, phụ trách nhân sự tại Modern Village Lifestyle, cho biết doanh nghiệp tuyển lễ tân, quản gia, nhân viên buồng phòng và các vị trí vận hành khách sạn.

Chị Uyên thông tin nhân viên toàn thời gian có lương cơ bản khoảng 6-8 triệu đồng/tháng, tổng thu nhập có thể đạt 6-10 triệu đồng/tháng tùy vị trí và khoản phí dịch vụ được phân chia. Người làm bán thời gian được trả 35.000-45.000 đồng/giờ đồng hồ.

Theo chị Uyên, công việc buồng phòng không bắt buộc kinh nghiệm hoặc đúng chuyên ngành. Lễ tân cần giao tiếp tốt, có khả năng sử dụng tiếng Anh. Nhân viên có cơ hội đào tạo, thăng tiến lên quản gia với mức lương khoảng 10-12 triệu đồng/tháng.

Nhiều việc làm hấp dẫn được giới thiệu tại ngày hội ẢNH: AN VY

Một lựa chọn khác dành cho sinh viên là chương trình thực tập tại Vinpearl Phú Quốc do đơn vị Thiên Ân Work giới thiệu.

Theo chị Phạm Thị Thùy Trang, phòng nhân sự, sinh viên thực tập được hỗ trợ cơ bản 2,6 triệu đồng/tháng, 3 bữa ăn mỗi ngày, ký túc xá và xe đưa đón miễn phí. Ngoài ra còn có phụ cấp ca đêm, hỗ trợ làm thêm giờ và vé máy bay/tàu 2 chiều,... Các vị trí tiếp nhận gồm nhà hàng, bếp, buồng phòng và lễ tân. Thời gian thực tập dự kiến 3-5 tháng, phù hợp sinh viên các ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng và lĩnh vực liên quan.