Cô dâu, chú rể đánh golf ngay trong đám cưới, 900 khách phải trầm trồ

Cô dâu, chú rể cùng đánh golf trong đám cưới

Mới đây, màn đánh golf trong đám cưới của chú rể Phan Hữu Bách và cô dâu Lê Phương Linh (cùng 25 tuổi), ngụ Hà Nội, thu hút sự chú ý bởi ý tưởng độc đáo. Cặp đôi cùng cầm gậy golf, thực hiện cú đánh "first swing" (swing trong môn golf là động tác xoay người để vung gậy và đánh quả bóng đi từ vị trí xuất phát đến mục tiêu) ngay trên sân khấu trong ngày trọng đại, tạo nên dấu ấn riêng cho khoảnh khắc nên duyên vợ chồng.

Màn chơi golf ngay trong đám cưới thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ về ý tưởng này, Phương Linh cho biết chính cô là người đề xuất màn "first swing" trong đám cưới diễn ra vào ngày 18.10. Tuy nhiên, để thuyết phục chú rể đồng ý, cô đã phải mất một thời gian bởi chú rể Bách khá ngại thể hiện trước đông người, nhất là khi đám cưới có quy mô khá lớn, có gần 900 khách mời.

"May mắn là khi thực hiện, mọi thứ đều diễn ra đúng như dự tính. Vì đánh golf đã là việc hai đứa làm hàng ngày nên cũng không có gì quá khó khăn. Chúng mình chỉ móc thêm pháo cho phần hiệu ứng wow hơn thôi", Linh kể.

Theo cô dâu, cả hai đã thử nghiệm hiệu ứng này trên sân, nên khá tự tin khi thực hiện trên sân khấu.

"Chúng mình vừa hồi hộp vừa thoải mái, tự tin vì đây chính là cá tính của hai đứa. Mặc váy công chúa, vest bảnh bao nhưng vẫn phải thể thao", Linh hài hước chia sẻ.

Cô dâu và chú rể đều bén duyên với golf từ nhỏ ẢNH: NVCC

Điều khiến cặp đôi thêm phần hào hứng là sự ủng hộ từ gia đình. Theo Linh, bố mẹ hai bên đều chơi golf và làm công việc liên quan đến golf nên rất ủng hộ cô dâu, chú rể thực hiện ý tưởng này. Thậm chí, các phụ huynh còn hào hứng đóng góp thêm ý tưởng cho kịch bản chương trình hấp dẫn nhất có thể.

Ảnh cưới trên sân golf ẢNH: NVCC

Lê Phương Anh (23 tuổi), em gái cô dâu, thì bật mí dù biết trước phần đánh golf trong đám cưới, nhưng khi chiêm ngưỡng trực tiếp, cô vẫn rất ấn tượng. "Không chỉ riêng mình, mà màn "first swing" độc đáo này cũng khiến nhiều khách mời trầm trồ, ngạc nhiên", cô nói.

Chuyện tình được se duyên từ sân golf

Không chỉ đưa golf vào lễ cưới, Phương Linh và Hữu Bách còn thực hiện bộ ảnh cưới tại Sân golf Đầm Vạc (Heron Lake Golf Course & Resort) vào tháng 8.2026.

Theo Bách, cả hai đều biết đến golf từ nhỏ và đã chơi môn thể thao này khoảng 5 - 6 năm. Đặc biệt, hai gia đình đều yêu thích golf nên phần lớn thời gian giao lưu, hẹn hò và sau này là công việc của cả hai đều gắn liền với môn thể thao này.

Bộ ảnh cưới trên sân golf độc đáo của cặp đôi ẢNH: NVCC

"Golf chính là sợi dây gắn kết chúng mình. Hai đứa biết nhau qua golf, nhờ golf mà trở nên thân thiết rồi yêu nhau. Vì vậy, khi chuẩn bị bộ ảnh cưới, chúng mình gần như không cần bàn bạc nhiều mà đều hiểu đối phương muốn gì, cứ thế quyết định chụp trên sân golf", Bách chia sẻ.

Còn cô dâu thì hào hứng chia sẻ, đằng sau những bức ảnh cưới là kỷ niệm khiến cô nhớ mãi. Do sân golf rộng, việc di chuyển giữa các địa điểm chụp khá vất vả, nhất là khi cô phải mặc chiếc váy cưới dài, nặng giữa thời tiết nóng bức. Lo vợ sắp cưới mệt, chú rể đã bật bài hát "Thế giới của anh" để cả hai cùng hát trong lúc di chuyển.

"May mắn là thời tiết hôm đó rất ủng hộ. Ngay sau khi chụp xong bức ảnh cuối cùng và rời sân golf, chúng mình đã gặp một trận mưa rất lớn trên đường về nhà", Linh nhớ lại.

Với cô, một trong những kỷ niệm đáng trân trọng nhất trong chuyện tình này là sự đồng hành của Bách khi cô quyết định thành lập công ty liên quan đến golf. Chính sự động viên, hỗ trợ hết mình từ người yêu đã giúp Linh có thêm động lực và quyết tâm thực hiện kế hoạch.

Bất ngờ khi màn "first swing" được chú ý

Ngoài màn đánh golf, cặp đôi còn tạo điểm nhấn trong lễ cưới khi nhờ hai người bạn thân thiết, đáng tin cậy mang nhẫn đến cho chú rể. Theo Linh, nhiều cơ duyên đã đưa những người bạn này và cặp đôi đến gần nhau.

Linh còn cho biết cô khá bất ngờ khi màn "first swing" nhận được sự quan tâm. Với hai người, đây vốn là hoạt động quen thuộc, không cần chuẩn bị cầu kỳ như một tiết mục "first dance" (điệu nhảy đầu tiên), nhưng lại tạo nên dấu ấn riêng cho đám cưới.

Với cặp đôi, màn đánh golf còn mang ý nghĩa mong thời gian tới được đồng hành cùng nhau trong tất cả những trận golf suốt cuộc đời ẢNH: NVCC

Từ trải nghiệm của mình, cô dâu, chú rể gửi lời nhắn đến các cặp đôi đang chuẩn bị kết hôn. "Mình nghĩ cô dâu, chú rể hãy cứ tự tin thể hiện điều mình muốn vì đây là đám cưới của chính các bạn", Linh nói.