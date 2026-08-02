Đám cưới độc lạ: Không quen cô dâu, chú rể vẫn điền form xin suất ăn cưới

Từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đã xúng xính áo dài, váy đẹp, ăn mặc chỉnh tề đến căn nhà số 499/20 Cách Mạng Tháng Tám, P.Hòa Hưng (TP.HCM) để đi ăn cưới.

Ít ai ngờ địa điểm rộn ràng tiếng cười ấy lại là Garage Citroen Dương Văn Đức D'Indochine, một garage hơn 70 năm tuổi gắn với lịch sử Biệt động Sài Gòn.

Bên trong, không khí chuẩn bị hôn lễ tất bật chẳng khác một đám cưới thật. Các cô gái duyên dáng trong tà áo dài, còn những chàng trai khăn đóng chỉnh tề. Tất cả đều háo hức chờ đoàn nhà trai sang đón dâu.

Không khí màn tái hiện sống động khiến nhiều người ngỡ như đang dự một đám cưới thật ẢNH: AN VY

Phan Thị Ngọc Hằng, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn (TP.HCM), cho biết cô đã thức dậy từ 5 giờ sáng để trang điểm, diện áo dài và chuẩn bị cho vai trò dâu phụ. Dù không phải người thân của cô dâu, chú rể, Hằng vẫn háo hức như đang đi ăn cưới một người quen trong gia đình.

Hằng cùng nhiều bạn trẻ không chỉ đứng ngoài theo dõi một màn biểu diễn mà còn trực tiếp hòa mình vào không gian đám cưới Nam Bộ xưa. Những nghi thức như trình lễ, xin phép nhập gia, mở mâm quả, lên đèn, bái gia tiên… lần lượt diễn ra trước mắt, khiến các phong tục vốn chỉ được nghe ông bà kể trở nên gần gũi, sống động.

Bạn trẻ thích thú khi tận mắt chứng kiến nghi lễ cưới hỏi Nam Bộ ngày xưa được tái hiện như thật ẢNH: AN VY

"Nhờ được trực tiếp xem đám cưới này, tụi mình hiểu hơn về những phong tục xưa và thấy thế hệ trẻ càng cần có trách nhiệm gìn giữ, phát huy, lan tỏa các giá trị ấy đến nhiều người hơn", Hằng chia sẻ.

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Anh, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), có mặt tại đám cưới sau nhiều ngày mong ngóng. Ngọc Anh cho biết cô đăng ký qua form, chờ email xác nhận rồi đếm từng ngày đến buổi lễ.

"Mình nhận được xác nhận sau khoảng 2 - 3 ngày, nhưng phải chờ gần 2 tuần mới đến ngày được đi ăn cưới. Khi tận mắt xem cách hai họ thưa chuyện, xin dâu và làm lễ gia tiên, mình thấy hay lắm, cứ ngỡ như đang dự một đám cưới thật vậy", Ngọc Anh nói.

Quan khách cũng xúng xính diện áo dài để đi ăn cưới ẢNH: AN VY

Khách mời tháo "vàng" tặng cô dâu, chú rể

Điểm nhấn của chương trình là màn tái hiện lễ Thân nghinh, nghi lễ cuối cùng và quan trọng nhất trong Lục lễ của phong tục cưới hỏi truyền thống.

Đoàn rước dâu gồm khoảng 30 người, lần lượt gồm: người cầm lồng đèn, rể phụ, chú rể, người cầm lọng, đội bưng quả, ông bà sui, người khiêng heo quay, chóe rượu, họ hàng nhà trai.

Theo ban tổ chức, để buổi lễ diễn ra chỉn chu, các thành viên đã tập luyện suốt nửa tháng. Trong tiếng nhạc lễ, đại diện nhà trai trình lễ xin nhập gia, trao sính lễ rồi thực hiện các nghi thức. Riêng người đảm nhận vai chú rể phải tập động tác lạy nhiều lần để thực hiện đúng lễ nghi xưa.

Không khí càng giống một đám cưới thật khi cô dâu, chú rể đến từng bàn mời rượu. Các vị khách hồ hởi nâng ly, chúc mừng và tặng quà cho đôi trẻ.

Khách hồ hởi tặng "vàng" cho cô dâu, chú rể ẢNH: AN VY

Hoàng Văn Trung, sinh viên Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), kể khi cô dâu, chú rể đến từng hàng ghế để mời rượu, Trung và bạn bè đã tháo các trang sức "vàng" giả đang đeo để tặng đôi trẻ làm quà cưới.

"Ban đầu, mình chỉ diện trang sức cho đẹp, nhưng khi thấy cô dâu, chú rể đến mời rượu thì tự nhiên nhập vai luôn. Những nét văn hóa ít được nhắc đến nay được tái hiện sinh động, giúp người trẻ dễ hiểu và cảm thấy gần gũi hơn", Trung nói.

Cô dâu, chú rể nhận “vàng” từ những vị khách chưa từng quen biết ẢNH: AN VY

Theo ông Trần Trọng Nghĩa, Giám đốc Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (TP.HCM), lễ cưới nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa "Kết duyên tơ hồng".

Ông Nghĩa cho biết biểu mẫu đăng ký được mở từ giữa tháng 7. Sau khi khách điền thông tin, ban tổ chức sẽ gửi email xác nhận trong vòng 2-3 ngày. Mỗi buổi chỉ đón số lượng khách giới hạn nhằm bảo đảm người tham dự có thể theo dõi trọn vẹn các nghi thức và trực tiếp hòa mình vào không gian đám cưới. Vì vậy, các suất "đi ăn cưới" nhanh chóng kín chỗ.

Ai nấy đều phấn khởi, hào hứng hòa mình vào không khí lễ cưới ẢNH: AN VY

Theo anh Lương Hoài Trọng Tính, chủ nhiệm Đại Nam hội quán, người đảm nhận vai "ông mai", lễ cưới truyền thống không chỉ đánh dấu việc đôi trẻ nên duyên mà còn thể hiện sự đồng thuận, quan tâm và trách nhiệm của hai gia đình.

Bên cạnh lễ Thân nghinh, chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 2 đến 9.8 còn có các hoạt động như: têm trầu cánh phượng, làm bánh phu thê, vẽ tranh kiếng Nam Bộ, trang trí đèn long phụng, trưng bày áo dài, trang sức cưới từ nhiều thập niên trước...