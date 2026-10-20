Giúp du khách hiểu biết về Đà Nẵng, Hội An theo cách không ngờ tới...

Đưa cả thành phố vào thế giới ảo

Đứng sau trò chơi này là hai lập trình viên Hoàng Nguyễn Đăng Khoa (28 tuổi) và Võ Chí Long (25 tuổi), cùng ngụ và làm việc tại Đà Nẵng. Theo nhóm, họ đã tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc chính để biến ý tưởng thành hiện thực.

Khoa kể ý tưởng làm game ban đầu rất đơn giản. Đó là đưa thành phố mình yêu vào một trò chơi 2D nhiều người chơi, nơi mọi người có thể khám phá những địa danh quen thuộc, giao lưu và kết bạn.

Đăng Khoa (28 tuổi) và Chí Long (25 tuổi) là hai chàng trai làm Little DaNang ẢNH: NVCC

"Tụi mình muốn tạo ra một thế giới nhẹ nhàng để người Đà Nẵng có thể gặp lại những góc phố thân thuộc mỗi ngày. Còn những ai chưa từng đặt chân đến thành phố cũng có thể dạo một vòng qua cầu Rồng, sông Hàn, biển Mỹ Khê, Sơn Trà hay Bà Nà Hills", Khoa chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh, người chơi còn có thể hóa thân thành một cư dân Đà Nẵng, bắt đầu cuộc sống mới bằng những hoạt động như trồng trọt, chăn nuôi, câu cá, mua sắm, thuê nhà hay mở quán ăn.

Điểm thú vị là nhiều địa danh ngoài đời thực được đưa vào trò chơi. Dọc sông Hàn là đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo hay những cây cầu nổi tiếng như cầu Rồng, cầu Sông Hàn, cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước cũng xuất hiện. Người chơi còn có thể khám phá chợ Cồn, nhà thờ Con Gà, chợ đêm Sơn Trà hay phố cổ Hội An.

Phố cổ Hội An trong game ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không gian ẩm thực cũng được chăm chút với mì Quảng, bánh đập, cao lầu, bún mắm nêm, gỏi cá Nam Ô... Đặc biệt, thời gian trong game được thiết kế tương ứng với giờ Việt Nam. Khi màn đêm buông xuống, thành phố ảo cũng "sáng đèn".

Sau nhiều ngày miệt mài phát triển, ngày 7.10, phiên bản thử nghiệm chính thức đón những người chơi đầu tiên.

Thức đêm viết hàng chục nghìn dòng code

Đằng sau thế giới đầy màu sắc ấy là không ít thử thách. Long cho biết thay vì sử dụng những hình ảnh hay âm thanh có sẵn, cả hai quyết định tự xây dựng toàn bộ đồ họa bằng code, còn âm thanh được tổng hợp trực tiếp bằng công nghệ WebAudio.

Vì vậy, từ mái ngói, trang phục nhân vật đến từng chiếc xe, cây cầu đều phải được mô tả bằng thuật toán. Riêng việc tái hiện kết cấu bốn cây cầu nổi tiếng đã khiến nhóm phải chỉnh sửa nhiều lần. Để hoàn thiện trò chơi, hai lập trình viên còn phối hợp với AI, thực hiện hơn 135 lần chỉnh sửa với hơn 46.000 dòng code.

Một Đà Nẵng rất bình yên trong game ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Long, những đêm thức khuya sửa từng chi tiết nhỏ trở thành kỷ niệm khó quên. Chưa kể, lượng người tham gia tăng nhanh sau khi game mở cửa cũng khiến hệ thống có lúc quá tải, buộc cả nhóm phải điều chỉnh cách lưu trữ dữ liệu.

"Một tình huống khiến tụi mình nhớ mãi là khi toàn bộ 70 lô đất cho thuê trong game đều có người thuê, làm 47 người chơi không thể hoàn thành nhiệm vụ "Lập nghiệp". Vì thế, tụi mình lập tức bổ sung bốn tòa chung cư với 360 căn hộ để giải quyết tình trạng… thiếu chỗ ở", Long nói.

Game được hai chàng trai xây dựng bằng tất cả tình yêu gửi đến Đà Nẵng ẢNH: NVCC

Còn Khoa cho rằng điều mà họ thấy vui nhất lại không nằm ở số lượng tài khoản. Theo nhóm, nhiều người dành thời gian trò chuyện, kết bạn, lập hội, mở quán ăn và ghé thăm nhà nhau thay vì chỉ tập trung cày cuốc trong game.

"Tụi mình muốn Little DaNang là một lời mời ghé thăm Đà Nẵng nhẹ nhàng, hoàn toàn miễn phí", Khoa chia sẻ.

Du lịch qua màn hình, thêm yêu Đà Nẵng nhiều hơn

Nguyễn Trí Hậu (24 tuổi), nhân viên văn phòng, làm việc tại đường Phan Thanh (TP.Đà Nẵng), không giấu được sự thích thú khi trải nghiệm trò chơi.

Hậu cho biết những con đường, bãi biển và đặc biệt là các cây cầu quen thuộc được tái hiện sinh động, mang đến cảm giác vừa lạ, vừa quen. "Điều mình ấn tượng nhất là nhóm không chỉ tạo ra trò chơi để giải trí mà còn đưa hình ảnh Đà Nẵng đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, bằng cách rất hiện đại và gần gũi", Hậu nhận xét.

Trong khi đó, anh Lê Nguyễn Song Toàn (30 tuổi), du khách đến Đà Nẵng, ngụ tại Lệ Thủy (Quảng Trị), cho biết trò chơi giúp anh khám phá cả các địa điểm chưa từng ghé thăm và biết thêm nhiều món ăn địa phương.

"Là khách du lịch, mình thấy khá thú vị khi được khám phá Đà Nẵng qua thế giới game. Mình có thể đến những nơi chưa đến, biết những món chưa ăn. Đây là ý tưởng vừa giải trí, vừa góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến nhiều người hơn", anh Toàn chia sẻ.

Theo nhóm phát triển, Little DaNang sẽ tiếp tục được bổ sung các địa danh, hoạt động và tính năng dựa trên góp ý của cộng đồng. Xa hơn, hai lập trình viên mong muốn mở rộng thế giới ảo sang những thành phố khác như Huế, Hà Nội, để người chơi có thêm nhiều hành trình khám phá Việt Nam ngay trên màn hình.