Đám cưới độc lạ ở miền Tây: Nhà trai rước dâu chỉ bằng một vài bước chân

Đám cưới sát vách, chú rể bước chân ra cửa là đón được cô dâu

Mới đây, đám cưới của anh Đặng Hân Hoan, làm nghề điện lạnh tự do và chị Dương Thị Thanh Thúy, làm trong lĩnh vực thực phẩm, tổ chức tại xã Bình Hàng Trung (Đồng Tháp), gây chú ý bởi một chi tiết hiếm gặp. Đó là nhà trai và nhà gái nằm sát cạnh nhau, theo lời chú rể thì chỉ cách đúng một... bước chân.

Đám cưới độc lạ ở xã Bình Hàng Trung (Đồng Tháp) khi nhà cô dâu và chú rể kế bên nhau ẢNH: NVCC

Nếu như nhiều chú rể phải chuẩn bị xe hoa, tính toán giờ giấc và di chuyển cả quãng đường dài để đón cô dâu, thì anh Hoan lại có màn rước dâu vô cùng đặc biệt. Chỉ cần bước ra cửa nhà mình anh đã có thể bước ngay vào nhà vợ.

"Đi bước qua là tới luôn, bước ra cửa trước rồi bước vô cửa bên này luôn", chú rể hào hứng kể về màn rước dâu có một không hai của mình.

Theo anh Hoan, khoảng cách hai nhà gần đến mức chẳng cần phương tiện di chuyển, đám cưới vẫn được tổ chức với đầy đủ những nghi thức truyền thống. Nhà trai vẫn chuẩn bị lễ vật, đội hình bưng quả và thực hiện các thủ tục cưới hỏi như bao gia đình khác.

Điểm khác biệt duy nhất là hành trình đón dâu ngắn đến bất ngờ. Sự đặc biệt ấy khiến những người tham dự đám cưới không khỏi thích thú. Anh Huỳnh Khoa Việt (28 tuổi), khách mời đám cưới, hào hứng ghi lại khoảnh khắc rước dâu bằng điện thoại. Không ngờ, đoạn clip lập tức viral (lan tỏa) trên mạng xã hội.

Đám cưới độc lạ này khiến quan khách thích thú ẢNH: NVCC

Anh Việt nhận xét đây là một đám cưới "có một không hai" mà anh được chứng kiến tại Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Tuy nhiên, với những người hàng xóm, chuyện hai gia đình trở thành thông gia không quá bất ngờ. Bởi lẽ, chuyện tình của đôi trẻ đã được cả xóm biết đến từ nhiều năm trước. "Hàng xóm ở đây ai cũng biết tụi mình quen nhau 8 năm rồi. Xóm giềng biết hết mà", anh Hoan vui vẻ nói.

Yêu nhau gần 8 năm, từng bị phản đối vì... nhà quá gần

Ít ai biết rằng, phía sau màn rước dâu chỉ bằng một vài bước chân là hành trình gần 8 năm yêu nhau và thuyết phục gia đình của đôi trẻ.

Theo anh Hoan, gia đình anh đã sinh sống ở khu này từ lâu, còn gia đình chị Thúy chuyển đến sau. Cũng từ đó, hai người có cơ hội gặp gỡ, làm quen rồi dần nảy sinh tình cảm.

Chú rể kể rằng lần đầu gặp nhau, cả hai cũng chỉ là những người hàng xóm bình thường. Không có màn tỏ tình cầu kỳ hay tình huống gặp gỡ đặc biệt như trong phim.

Người chủ động làm quen trước chính là anh Hoan. "Thấy thì tự nhiên thích vậy thôi, rồi tìm hiểu, quen nhau", anh nhớ lại những ngày đầu của chuyện tình.

Từ tình cảm ban đầu, đôi trẻ dần gắn bó với nhau và nên duyên vợ chồng ẢNH: NVCC

Điều đáng nói, dù nhà chỉ cách nhau một vài bước chân, chuyện tình của họ ban đầu lại không nhận được sự đồng thuận từ hai bên gia đình.

Theo lời chú rể, người lớn lo ngại việc hai nhà ở quá gần có thể dẫn đến những tình huống khó xử nếu vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, từ đó ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai gia đình.

Thế nhưng, khoảng cách quá gần không thể ngăn đôi trẻ tiếp tục yêu nhau. Suốt gần 8 năm, cả hai vừa vun đắp tình cảm, vừa kiên trì thuyết phục người thân.

Sau nhiều năm chứng kiến tình cảm của đôi trẻ, gia đình hai bên cuối cùng cũng chấp thuận. Theo anh Hoan, từ trước đến nay, hai gia đình vẫn sống vui vẻ, hòa thuận với nhau.

Với chú rể, khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong ngày cưới không nằm ở việc rước dâu chỉ mất một vài bước chân, mà là cảm giác cuối cùng cũng có thể chính thức nên duyên vợ chồng sau gần 8 năm gắn bó.

Anh cho rằng hai người đã cùng trải qua không ít khó khăn trong cuộc sống. Chính vì thế, ngày cưới trở nên đặc biệt quan trọng, đánh dấu một chặng đường mới sau những năm tháng tìm hiểu và chờ đợi. "Trong quá trình 8 năm, hai đứa cùng trải qua khó khăn để đến được ngày hôm nay nên ngày này rất quan trọng với mình", chú rể bày tỏ.

Chị Thúy bày tỏ niềm vui khi đám cưới của mình trở nên đặc biệt bởi màn rước dâu chỉ cách một vài bước chân. Hạnh phúc hơn cả là sau gần 8 năm yêu nhau, cả hai chính thức về chung một nhà.