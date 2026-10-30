Mới tập hơn một tháng, phòng gym đã đóng cửa

Bỏ khoảng 3,5 triệu đồng mua gói tập 6 tháng tại California Fitness & Yoga, anh Nguyễn Tuấn Minh (31 tuổi), ngụ đường Chương Dương, P.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết anh không ngờ mới tập được khoảng một tháng rưỡi đã nhận thông báo phòng gym đóng cửa.

Theo anh Minh, ngày 24.10, phòng tập gửi tin nhắn thông báo ngừng hoạt động. Anh lập tức liên hệ nhân viên tư vấn để hỏi về quyền lợi đối với thời hạn hội viên còn lại nhưng không nhận được phản hồi.

"Mình đã nhắn tin cho nhân viên tư vấn nhưng họ không trả lời. Cũng không có ai thông báo rõ về việc hoàn tiền hay hướng giải quyết cho hội viên", anh Minh chia sẻ.

Hội viên California đóng tiền triệu, mới tập hơn một tháng đã nhận tin gym đóng cửa ẢNH: AN VY

Anh Minh cho biết phía phòng tập dự kiến có câu trả lời vào ngày 31.10. Tuy nhiên, chưa rõ cơ sở có mở cửa trở lại hay không, anh đành chuyển sang hệ thống phòng gym khác để duy trì tập luyện.

Điều khiến anh Minh lo lắng là số tiền đã đóng cho thời gian chưa sử dụng. Theo anh Minh, một số hội viên còn mua những gói tập trọn đời trị giá hơn 100 triệu đồng, đi kèm nhiều quyền lợi như sử dụng phòng VIP, hồ bơi, chỗ đỗ ô tô, khăn tập, đồ uống dinh dưỡng miễn phí…

Cũng chịu ảnh hưởng từ việc các phòng gym đóng cửa, anh Lê Anh Kiệt (34 tuổi), làm việc ở đường Điện Biên Phủ, P.Gia Định (TP.HCM), cho biết đã nhiều lần phải thay đổi địa điểm tập luyện.

Anh Kiệt kể rằng ban đầu, anh tập tại một phòng gym hoạt động 24/7. Khi cơ sở này đóng cửa vào năm ngoái, anh chuyển sang chi nhánh California Fitness trên đường Ba Tháng Hai (TP.HCM). Tuy nhiên, địa điểm này cũng vừa thông báo ngừng hoạt động.

Anh Kiệt cho biết gói tập 2 năm của mình còn khoảng 2 tháng. Dù vậy, anh quyết định không gia hạn bởi chất lượng dịch vụ không còn như kỳ vọng.

Thông báo tạm ngưng hoạt động một chi nhánh của California Fitness & Yoga ẢNH: AN VY

"Thời gian gần đây, nhiều phòng tập đóng cửa khiến lượng hội viên dồn về những chi nhánh còn hoạt động. Phòng tập trở nên đông đúc, chất lượng dịch vụ cũng giảm", anh Kiệt than thở.

Theo anh Kiệt, trước đây nhân viên thường xuyên gọi điện giới thiệu các gói tập, mời gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, khoảng 1-2 tháng gần đây, việc liên hệ thưa dần.

Theo ghi nhận của người viết, gày 19.10, ông Dane Fort, nhà sáng lập kiêm CEO California Fitness & Yoga, đăng video xin lỗi hội viên, nhân viên và đối tác. Ông đề nghị thêm 30 ngày để tái cấu trúc và cập nhật phương án giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Trong khi đó, nhiều chi nhánh tiếp tục thông báo tạm ngưng hoạt động, khiến quyền lợi của những hội viên đã thanh toán trước các gói tập dài hạn trở thành vấn đề đáng quan tâm.

Hội viên California cần làm gì để đòi quyền lợi?

Trao đổi với phóng viên, bà Phan Thị Việt Thu, nguyên Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM, cho rằng khi doanh nghiệp không thể cung cấp dịch vụ như cam kết, trách nhiệm đối với khách hàng cần được xem xét dựa trên hợp đồng đã ký.

Theo bà Thu, hội viên không nên chỉ chờ đợi thông báo từ phòng gym mà cần chủ động yêu cầu doanh nghiệp làm rõ phương án giải quyết. "Người tiêu dùng phải có văn bản gửi ngay cho cơ sở, yêu cầu xác nhận đóng cửa để làm gì, trong bao lâu và việc cung cấp dịch vụ sẽ được giải quyết như thế nào. Phải yêu cầu doanh nghiệp trả lời bằng văn bản", bà Thu lưu ý.

Theo bà Thu, trước hết, hội viên cần kiểm tra điều khoản hợp đồng, xác định thời hạn sử dụng, địa điểm tập luyện và trách nhiệm của doanh nghiệp nếu ngừng cung cấp dịch vụ. Từ đó, khách hàng có thể đề nghị hoàn trả khoản tiền tương ứng với phần dịch vụ chưa sử dụng theo thỏa thuận và quy định pháp luật.

Nếu doanh nghiệp không phản hồi hoặc không đạt được thỏa thuận, bà Thu nói người tiêu dùng có thể đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ giải quyết hoặc khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền.

Bà Thu đặc biệt lưu ý mỗi hội viên cần chuẩn bị hồ sơ riêng, gồm hợp đồng, chứng từ thanh toán, nội dung trao đổi với doanh nghiệp và các tài liệu chứng minh quyền lợi bị ảnh hưởng.

"Mỗi người phải có một đơn, một bộ hồ sơ riêng kèm hợp đồng, chứng từ đóng tiền. Bởi số tiền, thời hạn sử dụng dịch vụ và yêu cầu giải quyết của từng khách hàng là khác nhau", bà Thu nhấn mạnh.

Ông Lê Xuân Duy, làm việc tại Apex Gym (TP.HCM), khuyến nghị người tập nên cân nhắc lựa chọn các gói hội viên ngắn hạn từ 3-6 tháng nhằm hạn chế rủi ro khi phòng gym thay đổi hoạt động.

Theo ông Duy, việc lựa chọn phòng tập cũng cần dựa trên nhu cầu thực tế. Người thích yoga, các lớp tập nhóm nên tìm cơ sở có chương trình phù hợp, trong khi người chủ yếu tập cùng huấn luyện viên cá nhân có thể cân nhắc mô hình phòng gym nhỏ hoặc studio chuyên biệt.