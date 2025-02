Cậu học trò với các sản phẩm dành cho người khuyết tật

Đam mê từ nhỏ

Nguyễn Tấn Dũng (lớp 12, Trường THPT Bùi Dục Tài, H.Hải Lăng, Quảng Trị) có niềm yêu thích và say mê khám phá các món đồ chơi liên quan đến kỹ thuật từ năm học lớp 9. Cậu thường mua đồ chơi chạy bằng pin, mô tơ rồi tháo ra để lắp lại thành những thứ khác. Từ đó, niềm đam mê kỹ thuật cứ lớn dần.

Dũng đoạt giải nhất tại cuộc thi đổi mới sáng tạo cấp tỉnh Quảng Trị từ dự án “Kính hỗ trợ người khiếm thị” ẢNH: BÁ HOÀNG

"Lên THPT, em được thầy Nguyễn Tuấn, giáo viên dạy môn vật lý của trường, hướng dẫn thêm kiến thức về điện tử, kỹ thuật. Thầy đưa ra các dự án nhỏ và chỉ dẫn em thực hiện, từ đó em càng thích thú với việc tạo ra một món đồ điện tử nào đó", Dũng nói.

Dũng bắt đầu thử sức với cuộc thi sáng tạo khoa học được tổ chức năm 2022 bằng dự án "Nhà tắm thông minh". "Dự án này do em và thầy nghĩ ra, dựa trên câu chuyện thực tế từng có gia đình gặp nạn do bị rò rỉ điện lúc đang tắm. Em sáng tạo một hệ thống cảm biến, khi có người bước vào thì hệ thống điện sẽ dừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Nhưng đáng tiếc, sản phẩm của em không đạt giải", Dũng nhớ lại.

Một người khiếm thị đeo thử sản phẩm “kính hỗ trợ người khiếm thị”

Áp lực của thất bại lần đầu, tốn kém thời gian khiến việc học tập giảm sút... nhưng Dũng vẫn chưa bỏ cuộc. "Em vẫn không nản chí, dự án đầu thất bại nhưng lại càng khơi thêm niềm đam mê với khoa học kỹ thuật. Em cố gắng cân bằng lại thời gian làm và học, để bố mẹ yên tâm", Dũng chia sẻ.



3 năm, 7 dự án và hàng loạt giải thưởng

Dũng tiếp tục theo đuổi, thực hiện dự án "Hệ thống đếm và phân loại sản phẩm theo màu sắc". Và rồi nỗ lực của cậu học sinh đã được đền đáp với nhiều giải thưởng.

Cậu học sinh lớp 12 vẫn chăm chỉ, miệt mài với các dự án sáng tạo của mình

Dũng hy vọng một ngày không xa các dự án của mình sẽ được hiện thực hóa, thành sản phẩm cụ thể đưa đến tay người dùng

"Trong một chuyến đi lên H.Hướng Hóa thăm vườn cà phê, em thấy bà con nông dân rất vất vả trong việc chọn lọc các hạt cà phê để phân loại. Hầu hết họ làm thủ công hoặc bằng máy tia laser chi phí rất cao. Một ý tưởng mới đã nảy ra trong đầu em...", Dũng nói.

Lúc đó, Dũng tạo ra máy phân loại có chi phí thấp, sử dụng không chỉ với hạt cà phê mà bất kỳ loại nông sản nào, mọi nông dân đều tiếp cận được. Sản phẩm cũng giúp Dũng "ẵm" nhiều giải thưởng như giải nhất sáng tạo trẻ cấp huyện, giải ba sáng tạo trẻ cấp tỉnh, giải khuyến khích cuộc thi học sinh - sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp.

Tiếp đà, Dũng thực hiện dự án "Cánh tay robot mô phỏng theo cánh tay người" để tham gia cuộc thi sáng tạo trẻ cấp tỉnh năm 2023 - 2024 và đạt giải ba. Năm tiếp theo, Dũng tạo ra sản phẩm "Kính hỗ trợ người khiếm thị ViSion Mate", là một trong 3 sản phẩm đại diện cho tỉnh Quảng Trị tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

"Chiếc kính được em ứng dụng trí tuệ nhân tạo để quét không gian phía trước, sau đó sử dụng giọng nói truyền đạt lại thông tin cho người khiếm thị. Sản phẩm này được trao giải nhất cuộc thi đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và được tham dự cuộc thi quốc gia vào ngày 19.3 sắp tới", Dũng chia sẻ.

Thầy giáo Nguyễn Tuấn rất ấn tượng trước sự siêng năng, niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật của Dũng và hy vọng cậu học trò cưng sẽ gặt hái nhiều thành công trong tương lai. "Dũng là một học sinh tiêu biểu, giúp trường trở thành ngôi trường thứ ba của tỉnh có sản phẩm đưa đi tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Dũng vẫn luôn ước mơ một ngày không xa các dự án của mình sẽ được hiện thực hóa, ứng dụng vào thực tế, đặc biệt là các sản phẩm dành cho người khuyết tật", thầy Tuấn nói.