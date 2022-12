Câu lạc bộ Golf Quảng Ngãi ủng hộ 200 triệu đồng cho học bổng Nguyễn Thái Bình

Tham dự đêm gala có các đại biểu là nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, các thành viên CLB Golf Quảng Ngãi cùng hơn 200 golfer tham dự giải.

Giải lần này quy tụ 216 golfer tham gia, chia làm bảng A, B, C (dành cho nam) và 1 bảng nữ với các giải Best Gross, nhất, nhì, ba mỗi bảng, Nearest to the pin, Longest drive, Near line …

Kết quả, giải thưởng lớn Best Gross thuộc về golfer Phạm Huy Khiêm, giải nhất, nhì, ba các bảng và bảng dành cho nữ lần lượt thuộc về các golfer: Lê Văn Hùng, Hứa Đình Tuấn, Huỳnh Đỗ Huy Tuấn (bảng A); Trần Long, Trịnh Đoàn Tuấn Nhi, Nguyễn Duy Vũ (bảng B); Võ Duy Anh Dũng, Phan Anh Việt, Trần Ngọc Tài (bảng C); Diana Phạm, Thu Hà, Hồ Thị Lành (bảng dành cho nữ).

Giải golf là dịp giao lưu, kết nối những người con Quảng Ngãi đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM, giao lưu học hỏi golf và kết nối giao thương với các golfer là doanh nhân trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ. Bên cạnh đó, giải còn gây quỹ để trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, chăm lo tết cho bà con nghèo quê nhà.





Với ý nghĩa đó, trong đêm gala, lồng ghép trong phần tổng kết, trao các giải cho các golfer đoạt giải, ban tổ chức còn tổ chức đấu giá 1 xe máy hiệu Honda Dream và 1 tủ rượu. Màn đấu giá đã thu hút đông đảo các golfer tham gia và đã thu về số tiền gần 400 triệu đồng. Với tinh thần hào sảng của những người đánh golf, các golfer đến từ CLB Golf Quảng Nam dù không trúng đấu giá chiếc xe máy hiệu Honda Dream (giá trúng 200 triệu đồng) nhưng đã ủng hộ 100 triệu đồng để góp phần chăm lo cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

Với tổng số tiền thu được từ các cá nhân, đơn vị hơn 900 triệu đồng, ban tổ chức đã ủng hộ học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên 200 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn gửi trao cho quỹ khuyến học tỉnh Quảng Ngãi, CLB về với quê mình và các đơn vị khác số tiền còn lại để trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, chăm lo tết cho bà con nghèo.

“Chúng tôi rất vui khi giải đấu đã thành công tốt đẹp. Vui hơn khi số tiền nhận được từ các cá nhân, đơn vị đã vượt dự kiến. Xin tri ân tấm lòng của các golfer, các nhà hảo tâm. Số tiền này sẽ sớm đến với các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, giúp các em có thêm điều kiện để đến trường, hướng tới tương lai tốt đẹp” - Ông Trần Văn Tánh, Trưởng ban tổ chức giải, Phó chủ tịch CLB Golf Quảng Ngãi vui mừng chia sẻ.