Cầu Long Biên thông xe trở lại từ ngày 28.5

Ngày 26.5, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ 0 giờ ngày 28.5 sẽ cho phép xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép lưu thông trên cầu Long Biên theo hướng từ P.Bồ Đề đi P.Hoàn Kiếm và ngược lại trên phần đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ.

Để bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công khẩn trương thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo phân luồng tạm thời được lắp đặt trong thời gian trước, đồng thời khôi phục đầy đủ hệ thống biển báo theo hiện trạng ban đầu.

Cùng với đó, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc…

Trước đó, Hà Nội tạm cấm xe máy, xe thô sơ di chuyển qua cầu Long Biên trong 60 ngày để phục vụ thi công dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (phần đường bộ hai bên) cầu Long Biên.

Khi tạm cấm phương tiện, lực lượng chức năng đã lên phương án phân luồng cho các phương tiện có nhu cầu từ P.Bồ Đề sang P.Hoàn Kiếm và chiều ngược lại thì đi qua cầu Chương Dương.

Do cầu Long Biên bị tạm cấm để sửa chữa nên nhiều người dân di chuyển về hướng cầu Chương Dương để vào trung tâm Hà Nội, khiến nhiều ngả đường "thất thủ" trong giờ cao điểm.

Cầu Long Biên được xây dựng năm 1899 và hoàn thành năm 1902. Sau hơn 120 năm khai thác, sử dụng và trải qua 2 cuộc chiến tranh, cầu Long Biên đã bị xuống cấp, chỉ còn lại 9 nhịp ở phía Hà Nội và 3,5 nhịp phía Gia Lâm giữ được kiểu dáng cũ.

Sau 2 lần sửa chữa với số tiền hàng trăm tỉ đồng, hồi tháng 11.2025, Sở Xây dựng Hà Nội đã tạm cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ trong 61 ngày, theo hướng từ P.Bồ Đề đi P.Hoàn Kiếm trên cầu Long Biên để sửa chữa cầu Trần Nhật Duật (một phần của cầu Long Biên) tại Km2+215 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.