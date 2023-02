Cầu Mỹ Thuận bất ngờ 'tê liệt' vào chiều cuối tuần

Ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 16 giờ 30 ngày 12.2, khu vực từ vòng xoay Tân Ngãi (TP.Vĩnh Long) đến cầu Mỹ Thuận hướng đi TP.HCM xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện, chủ yếu là xe ô tô. Dòng xe xếp hàng dài, nhích từng chút một, có thời điểm "tê liệt" hoàn toàn.

Điều đáng nói, nhiều tài xế ô tô thiếu ý thức cho xe chạy chiếm hết làn đường xe máy, khiến các xe máy chen chúc giữa dòng xe ô tô hoặc phải chạy trên vỉa hè.

Tại khu vực cầu Mỹ Thuận, dòng xe ô tô từ các hướng đi qua đường dẫn vào cầu Mỹ Thuận đông ken, nhích từng chút để lên cầu Mỹ Thuận, khiến hướng đi TP.HCM "tê liệt" hoàn toàn. Lực lượng CSGT phải có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông.

Một tài xế xe tải nói: "Cầu Mỹ Thuận nhiều năm nay như "nút thắt cổ chai". Người dân ở các tỉnh miền Tây muốn đi TP.HCM và các tỉnh miền Đông đều phải đi qua cầu Mỹ Thuận, nếu không phải đi phà Đình Khao. Trong khi cầu Mỹ Thuận có dốc dài và chỉ có 2 làn xe nên khi lượng phương tiện đổ dồn về dễ gây ùn ứ. Người dân hy vọng cuối năm nay cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hoàn thành, giúp giải quyết tình trạng nêu trên".

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân ùn ứ phương tiện tại khu vực cầu Mỹ Thuận chiều nay, ngoài lượng phương tiện tăng đột biến vào ngày cuối tuần, nguyên nhân nữa là do khu vực nút giao An Thái Trung (H.Cái Bè, Tiền Giang), nơi có đường dẫn vào cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương bị ùn ứ phương tiện, dẫn đến khu vực cầu Mỹ Thuận "tê liệt".

Ghi nhận của PV Thanh Niên đến gần 18 giờ cùng ngày, tình trạng ùn ứ phương tiện ở cầu Mỹ Thuận, hướng đi TP.HCM vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.