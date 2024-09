Cầu ngàn tỉ nhìn ra vịnh Rạch Giá chọn được 5 thiết kế vào chung khảo

Yêu cầu đẹp, độc và đáng là niềm tự hào của Kiên Giang

Chiều ngày 27.9, ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Kiên Giang cho biết, sau khi chọn được 5 tác phẩm vào chung khảo, dự kiến cuộc thi tuyển phương án kiến trúc cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên – TP.Rạch Giá sẽ công bố giải và đầu tháng 10.

Một góc đô thị Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nhìn từ vịnh Rạch Giá ẢNH: ĐT

Trước đó, cuối năm 2023, HĐND tỉnh Kiên Giang đã thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên - TP. Rạch Giá (Kiên Giang), với tổng mức đầu tư dự án 3.900 tỉ đồng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 3,71km, trong đó cầu qua vịnh Rạch Giá (Km1+400) dài khoảng 2,8km. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 - 2029 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Khu vực gần cửa sông Cái Lớn, Kiên Giang ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Tháng 7.2024, Sở GTVT tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thi tuyển rộng rãi để tìm phương án kiến trúc cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên – TP.Rạch Giá, có quy mô cấp đặc biệt.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Kiên Giang Lê Việt Bắc cho biết, tiêu chí đưa ra là cây cầu không chỉ đẹp về thẩm mỹ, hài hòa với cảnh quan vịnh Rạch Giá, mà còn phải mang nét độc đáo, xứng tầm với vị trí đắc địa, nơi có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn, mặt trời lặn từ cửa sông Cái Lớn, Cái Bé. "Ngoài ra, tỉnh cũng mong mỏi cây cầu thiết kế phải xứng đáng mà người dân, du khách đều có thể cảm nhận được. Riêng với người dân Kiên Giang có thể cảm thấy tự hào về công trình này".

Cũng theo Sở GTVT Kiên Giang, cây cầu nằm trên tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Kiên Giang đến tỉnh Cà Mau, kết nối khu đô thị lấn biển theo quy hoạch (sân golf và đô thị hiện đại), tiếp nối khu đô thị Phú Cường, TP.Rạch Giá...

Thách thức về tĩnh không và mức đầu tư

Với tổng mức đầu tư lớn, vị trí đắc địa, công trình không chỉ có vai trò quan trọng về cảnh quan đô thị mà còn được xem là điểm nhấn ấn tượng của TP.Rạch Giá và tỉnh Kiên Giang trong tương lai.

Tuy nhiên, cùng với kỳ vọng thì việc thiết kế xây dựng công trình còn đối diện với những thách thức không nhỏ liên quan đến yếu tố kỹ thuật, trong đó đặc biệt là giới hạn về tĩnh không và mức đầu tư.

Cụ thể, thách thức lớn nhất là giới hạn về tĩnh không, do cầu nằm trong phạm vi phễu bay của Cảng hàng không Rạch Giá. Chiều cao tối đa chỉ 45m so với mực nước biển đòi hỏi sự sáng tạo vượt bậc từ các kiến trúc sư để đảm bảo an toàn bay, đồng thời vẫn tạo nên một công trình hùng vĩ, mang tính biểu tượng.

Công trình thủy lợi cống Cái Lớn - Cái Bé nằm cách công trình cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên – TP.Rạch Giá không xa ẢNH: ĐT

Bên cạnh đó, với tổng mức đầu tư 3.900 tỉ đồng, các phương án thiết kế không chỉ cần đẹp và độc đáo, mà còn phải đảm bảo tính khả thi và hiệu quả về chi phí. Việc xây dựng tại cửa sông, cửa biển với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt càng làm tăng thêm áp lực về tối ưu hóa nguồn lực và vật liệu, đồng thời đảm bảo chất lượng và độ bền vững của công trình.

Các nhà thầu cần tìm kiếm giải pháp cân bằng giữa kiến trúc, chi phí và chất lượng, các phương án thi công phù hợp với điều kiện địa chất phức tạp của khu vực cửa sông, cửa biển, nơi chịu tác động lớn từ dòng chảy và thủy triều.

Dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên – TP.Rạch Giá sẽ bắc ngang cửa sông Cái Lớn, Cái Bé nhìn ra vịnh Rạch Giá ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Hiện tại, sau khi xem xét 28 phương án dự thi từ 10 đơn vị tư vấn đã được hội đồng đánh giá kỹ lưỡng, và 5 phương án xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng chung khảo. Đây là những phương án thiết kế đã đã nỗ lực vượt qua các rào cản về kỹ thuật và chi phí, hứa hẹn mang đến một công trình vừa khả thi, vừa giàu tính thẩm mỹ cho tỉnh Kiên Giang.