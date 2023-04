Cầu Nguyễn Thái Học thi công sai thiết kế, An Giang huy động 400 người thử tải

Kiểm định cầu đi bộ bằng cách... huy động 400 người thử tải

Ngày 4.4, Công an TP.Long Xuyên (An Giang) xác nhận, đơn vị đang tích cực hỗ trợ công an tỉnh này kiểm tra nội dung liên quan đến gói thầu dây dựng cầu bộ hành thuộc Dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học, nối P.Mỹ Bình và P.Mỹ Hòa của TP.Long Xuyên.

Cầu Nguyễn Thái Học (TP.Long Xuyên) nhìn từ trên cao C.T.V.

Theo đó, từ ngày 29.3 đến 6.4, Công an tỉnh An Giang phối hợp Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải (GTVT) phía Nam giám định chất lượng cầu Nguyễn Thái Học. Để giám định, lực lượng chức năng huy động 400 người để thử tải cầu.

Cụ thể, ngày 29.3, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang ký văn bản số 1213/CAT-PC03 đề nghị Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên huy động 400 người tham gia thử tải cầu theo kế hoạch. Trong văn bản đề nghị phối hợp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang kiểm tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại công trình cầu bộ hành thuộc Dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã trưng cầu Phân viện Khoa học Công nghệ GTVT phía Nam giám định chất lượng, xác định thiệt hại và thẩm quyền điều chỉnh thiết kế của cầu. Đến ngày 24.3, Phân viện Khoa học Công nghệ GTVT có công văn thông báo kế hoạch chi tiết thực hiện công tác giám định tư pháp tại hiện trường cầu Nguyễn Thái Học từ ngày 29.3 đến 6.4.

Để việc giám định đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra, Công an tỉnh An Giang đề nghị Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên phối hợp, huy động 400 người ở các trường học, dân quân, dân phòng, đoàn thể... trên địa bàn để phục vụ cho việc giám định vào sáng 5.4. Trong chiều 4.4, Cơ quan giám định thu thập dữ liệu cân nặng trước những người tham gia thử tải.

Ngày 31.3, Thành đoàn TP.Long Xuyên có văn bản đề nghị các xã, phường Đoàn và Đoàn trường các trường THPT trên địa bàn cử đoàn viên, giáo viên tham gia thử tải. Trong đó, yêu cầu đoàn viên, giáo viên tham gia thử tải cầu phải đạt cân nặng tối thiểu 60 kg.

Cầu đi bộ Nguyễn Thái Học thi công sai thiết kế ở nhiều vị trí, Công an tỉnh An Giang đang điều tra C.T.V

Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng công an TP.Long Xuyên cho biết, đơn vị đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông giám định công trình cầu Nguyễn Thái học vào lúc 7 giờ ngày 5.4. Ông Hậu khẳng định, việc đảm bảo an toàn khi huy động 400 người được đặt lên hàng đầu. Mặt khác, đơn vị tiến hành đo thử tải có kinh nghiệm và thiết bị chuyên dùng; việc đo được tiến hành theo từng vị trí chứ không yêu cầu cùng lúc 400 người lên cầu.

Theo một đại diện của Phân viện Khoa học công nghệ GTVT phía Nam, người dân khi tham gia thử tải được hướng dẫn đi theo từng mức độ. Theo thiết kế, cầu có thể chịu đựng sức nặng của hơn 4.900 người, gấp rất nhiều lần so với số lượng 400 người tham gia giám định nên mức độ an toàn được xem xét kỹ lưỡng. Bởi đơn vị có thiết bị đo chuyên dùng, báo động khi có vấn đề mọi hoạt động thử tải sẽ dừng lại ngay lập tức.

Cầu bộ hành thi công sai thiết kế

Dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học có tổng vốn đầu tư hơn 200 tỉ đồng, được UBND tỉnh An Giang phê duyệt quyết định đầu tư vào tháng 1.2018 và điều chỉnh vào tháng 6.2020.

Công trình giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Nhà thầu là liên danh Công ty CP cầu 12 và Công ty CP vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624. Công ty CP tư vấn thiết kế GTVT phía Nam là đơn vị tư vấn giám sát.

Thiết kế cầu Nguyễn Thái Học rất đẹp, trong đó phần cầu bộ hành (bên trái) nổi bật, tạo vẻ mỹ quang cho đô thị TP.Long Xuyên, An Giang CT

Công trình gồm hạng mục cầu chính dành cho ô tô có kết cầu nhịp chính là cầu vòm bê tông cốt thép, vĩnh cửu và hạng mục cầu dành cho bộ hành và cảnh quan (cầu bộ hành) có kết cấu nhịp bằng thép, được chống đỡ bằng hệ thống cáp văng (chịu lực) gắn trên cột thép chế tạo sẵn và một số hạng mục liên quan.



Dự án được khởi công theo hợp đồng ngày 7.5.2019, khánh thành vào ngày 29.4.2021 nhưng hoàn thành thực tế ngày 25.6.2021, nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 9.7.2021.

Sau khi dự án đưa vào sử dụng, công trình bị phản ánh xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, bất thường. Qua kiểm tra thực tế, Sở GT-VT tỉnh An Giang phát hiện nhiều vấn đề còn tồn tại tại cầu bộ hành đã thi công sai thiết kế bản vẽ thi công được duyệt của Sở GT-VT tỉnh An Giang vào ngày 3.7.2019 tại nhiều vị trí.

Sau đó, vào tháng 10.2021, Công an tỉnh An Giang có văn bản gửi Sở GTVT An Giang để phối hợp xác minh dấu hiệu vi phạm trong việc đầu tư, thi công cầu Nguyễn Thái Học… Đến ngày 23.11.2021, UBND tỉnh An Giang thông tin chính thức vụ việc công trình cầu Nguyễn Thái Học bị phản ánh có chất lượng chưa đảm bảo, phải "dặm vá" và làm sai thiết kế vẫn được hoàn công và chỉ đạo các đơn vị chức năng tỉnh An Giang kiểm tra, xử lý.

Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu Phân viện Khoa học Công nghệ GTVT phía Nam giám định chất lượng, xác định thiệt hại và trình tự quản lý xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.