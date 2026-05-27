Cầu nối giáo dục, văn hóa trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Tăng cường hợp tác giáo dục

Năm 2004 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam - Thái Lan khi hai nước ký Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục. Đây là văn kiện khung mở đường cho các hoạt động hợp tác cụ thể sau này như: trao đổi sinh viên, giảng viên, liên kết đào tạo, dạy ngôn ngữ, nghiên cứu chung.

Trong Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện hồi năm 2025, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác GD-ĐT; tiếp tục phát huy và mở rộng các mô hình giảng dạy tiếng Thái và tiếng Việt tại mỗi nước; khuyến khích thành lập các trung tâm ngôn ngữ, văn hóa và giáo dục nước này tại nước kia; tăng cường trao đổi đoàn giảng viên, sinh viên, giáo viên, học sinh giữa các trường và đại học (ĐH) hai nước.

Hiện nay, nhiều trường ĐH Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác trực tiếp với các trường của Thái Lan như ĐH Chulalongkorn, ĐH Khon Kaen, ĐH Rajabhat Udon Thani. Viện Công nghệ châu Á (AIT) tại Bangkok cũng là một trong những cơ sở hợp tác giáo dục nổi bật. Từ khi thành lập cơ sở 2 tại Việt Nam vào năm 1993 đến nay, AIT đã đào tạo hơn 15.000 chuyên gia trong nhiều lĩnh vực tại cả Hà Nội và TP.HCM, theo TTXVN.

Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026), các cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường các hoạt động hiện có và hướng tới mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới như đổi mới, khởi nghiệp, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Cầu nối văn hóa - nhân dân

Giao lưu văn hóa và nhân dân là nền tảng vững chắc giúp quan hệ Việt Nam - Thái Lan ngày càng gần gũi và sâu sắc. Năm 2025, có hơn 1,1 triệu lượt du khách Việt Nam và Thái Lan thăm nước kia. Theo bài viết của bà Nattasuda Metaprasert, chuyên viên ngoại giao cao cấp thuộc Vụ Thông tin, Bộ Ngoại giao Thái Lan trên báo mạng Bangkokbiznews, nhiều người Thái Lan quen thuộc với các món Việt như phở, nem nướng, trong khi du khách Việt đặc biệt yêu thích các di sản văn hóa Thái Lan. Các hoạt động như triển lãm hội họa, biểu diễn nghệ thuật, liên hoan phim và ngày văn hóa Việt Nam - Thái Lan được tổ chức thường xuyên.

Ngoài ra, cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan với hơn 100.000 người luôn là cầu nối quan trọng góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, gìn giữ tiếng Việt, quảng bá văn hóa dân tộc cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế, giáo dục và du lịch, người Việt Nam tại Thái Lan góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước. Hai nước hiện có khoảng 20 cặp tỉnh, thành phố kết nghĩa, làm phong phú thêm giao lưu nhân dân. Đặc biệt, các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan mang ý nghĩa lịch sử và tình cảm sâu sắc, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống.

Chia sẻ với báo chí trước chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân sẽ tiếp tục được mở rộng. Theo ông, việc tăng cường kết nối hàng không, hợp tác du lịch, giao lưu thanh niên, sinh viên và địa phương sẽ góp phần củng cố nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ song phương.