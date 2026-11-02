Cầu Rồng phun lửa, phun nước: Đề xuất trình diễn thêm 2 đêm mỗi tuần

Ngày 2.11, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố đã giao Sở VH-TT-DL, Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp triển khai việc tăng tần suất hoạt động cầu Rồng phun lửa, phun nước phục vụ du khách, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế và các quy định hiện hành.

Chỉ đạo trên được đưa ra sau khi Chủ tịch UBND thành phố nhận được đề xuất của khối doanh nghiệp vận tải du lịch đường thủy nội địa thuộc Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về việc bổ sung 2 đêm trình diễn vào tối thứ ba và thứ tư hằng tuần.

Theo doanh nghiệp, hiện cầu Rồng phun lửa, phun nước vào tối thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Trong khi đó, lượng khách tham quan, trải nghiệm du lịch đường thủy trên sông Hàn vào những ngày đầu tuần giảm đáng kể so với dịp cuối tuần.

Việc bổ sung các đêm trình diễn được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho hoạt động du lịch đêm, khai thác tốt hơn sức hút của công trình biểu tượng này.

Cầu Rồng phun lửa, phun nước là sản phẩm du lịch thu hút nhiều du khách khi đến Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Doanh nghiệp đề xuất tổ chức trình diễn thêm vào tối thứ ba và thứ tư, nghỉ bảo dưỡng vào thứ năm. Phương án cũng tính đến việc bổ sung hệ thống âm thanh, ánh sáng, kết nối đèn LED đổi màu trên thân rồng theo nhạc nền, xây dựng các kịch bản trình diễn phù hợp với từng chương trình phun lửa, phun nước.

Về kinh phí, doanh nghiệp đề xuất tăng mức đóng góp hỗ trợ vận hành từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng/khách đối với khách sử dụng dịch vụ vận tải du lịch đường thủy. Nguồn kinh phí dự kiến phục vụ nhiên liệu, thiết bị âm thanh, ánh sáng, bảo trì, nhân công và các chi phí bảo đảm an toàn, phòng cháy chữa cháy, điều tiết giao thông.

Theo lộ trình đề xuất, trong tháng 11.2026, các sở, ngành liên quan sẽ tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp và trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt. Doanh nghiệp đề xuất triển khai thí điểm trong 1 năm, kể từ ngày 1.12.2026, sau khi được thành phố chấp thuận.

Việc tăng tần suất cầu Rồng phun lửa, phun nước được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch đêm, thúc đẩy hoạt động vận tải đường thủy và các dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, phương án hiện vẫn cần được cơ quan chức năng xem xét, đánh giá trước khi triển khai.