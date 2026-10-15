Hướng dẫn viên du lịch thi sáng tạo sản phẩm du lịch đêm ở Bùi Viện

Khoảng 250 đại diện doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên du lịch tham gia chương trình "Bùi Viện Nightlife Tour", do Hiệp hội Du lịch TP.HCM và Chi hội Thể thao Du lịch TP.HCM tổ chức, phối hợp cùng Liên minh các CLB Hướng dẫn viên du lịch và các doanh nghiệp giải trí trên tuyến phố tối 13.10.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi sáng tạo nội dung "Bùi Viện qua ống kính của bạn", khuyến khích các hướng dẫn viên trực tiếp khám phá, ghi lại hình ảnh, video và giới thiệu những trải nghiệm đặc trưng của khu phố Tây.

Các đội tham gia khảo sát 6 địa điểm giải trí, tiếp cận nhiều mô hình kinh doanh khác nhau và không gian biểu diễn của nghệ sĩ trẻ. Từ những trải nghiệm thực tế, hướng dẫn viên có thêm tư liệu để quảng bá điểm đến, đồng thời tìm kiếm ý tưởng xây dựng các hành trình du lịch đêm phù hợp với từng nhóm khách.

Ông Lưu Long, đại diện Liên minh các CLB Hướng dẫn viên du lịch phát động cuộc thi ẢNH: LN

Ông Lưu Long, đại diện Liên minh các CLB Hướng dẫn viên du lịch, cho biết trước đây du khách đến Bùi Viện thường chi khoảng 300.000 - 400.000 đồng mỗi người trong một đêm, chủ yếu dành cho ăn uống. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của nhiều mô hình giải trí mới, mức chi tiêu có thể tăng lên khoảng 500.000 - 800.000 đồng tùy nhu cầu trải nghiệm.

Việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch đêm sẽ giúp du khách có thêm lựa chọn ngoài ăn uống, từ các chương trình âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật đến những hoạt động mang bản sắc văn hóa địa phương.

Thông qua cuộc thi và hoạt động khảo sát, ban tổ chức kỳ vọng đội ngũ hướng dẫn viên sẽ trở thành cầu nối giữa các cơ sở giải trí với doanh nghiệp lữ hành, từng bước hình thành những tour đêm có tổ chức, góp phần kéo dài thời gian trải nghiệm và gia tăng chi tiêu của du khách tại TP.HCM.