Du khách đến TP.HCM có thể check-in tích điểm, đổi ưu đãi

Ngày 14.10, Sở Du lịch TP.HCM công bố chương trình truyền thông, quảng bá du lịch "Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm", với nhiều hoạt động nhằm khuyến khích người dân và du khách khám phá điểm đến, tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú.

Điểm nhấn của chương trình là nền tảng số discoverhcmc.com cùng thẻ trải nghiệm điện tử Vibrant Pass, được xây dựng nhằm kết nối thông tin điểm đến, hoạt động khám phá và các ưu đãi từ doanh nghiệp du lịch. Thông qua nền tảng này, du khách có thể tra cứu bản đồ tương tác, tìm kiếm các điểm tham quan, sự kiện, dịch vụ theo sở thích. Đặc biệt, công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ hỗ trợ gợi ý lịch trình dựa trên thời gian lưu trú, ngân sách và nhu cầu cá nhân.

Du khách cũng có thể tham gia chương trình "Hành trình check-in TP.HCM - 360 độ sống động", kết nối các địa điểm như di tích lịch sử, bảo tàng, công trình kiến trúc, không gian ven sông, biển đảo, làng nghề, khu du lịch sinh thái và các điểm ẩm thực đặc trưng.

Tại các điểm đến tham gia chương trình, người dùng đăng nhập tài khoản trên discoverhcmc.com, sử dụng Vibrant Pass để quét mã QR, ghi nhận hành trình khám phá, tích lũy điểm thưởng, nhận huy hiệu và đổi ưu đãi tại những đơn vị đối tác theo thể lệ.

Du khách tham quan, khám phá các điểm đến nổi tiếng tại TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ khuyến khích du khách tham quan nhiều địa điểm hơn, chương trình còn kết nối các dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi và giải trí trong cùng hành trình, qua đó tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp địa phương. Danh sách điểm check-in, hướng dẫn tham gia và điều kiện áp dụng ưu đãi sẽ được Sở Du lịch công bố trên các kênh thông tin chính thức của chương trình.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm số, ngành du lịch TP.HCM cũng đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm đặc trưng thông qua nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung. Các đại sứ truyền thông sẽ trực tiếp tham gia những hành trình khám phá văn hóa, ẩm thực, làng nghề, sinh thái và biển đảo, sau đó chia sẻ trải nghiệm bằng hình ảnh, video và bài viết trên các nền tảng số.

Phát biểu tại họp báo, Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, thành phố có lợi thế từ sự hội tụ của đô thị, văn hóa, công nghiệp, sinh thái và biển đảo. "Sức thuyết phục của truyền thông bắt đầu từ chất lượng thực tế của điểm đến, mỗi thông điệp quảng bá phải có cơ sở từ sản phẩm, dịch vụ và sự tận tâm trong phục vụ, mỗi trải nghiệm tốt của du khách sẽ góp phần củng cố uy tín thương hiệu", lãnh đạo Sở Du lịch nhấn mạnh.

TP.HCM triển khai chương trình check-in tích điểm, đổi ưu đãi nhằm khuyến khích du khách khám phá thêm nhiều điểm đến ẢNH: LÊ NAM

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế và gần 40 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt hơn 280.000 tỉ đồng. Trong 3 tháng cuối năm, ngành du lịch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá và kích cầu, hướng đến mục tiêu cả năm đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu 330.000 tỉ đồng.

Một hoạt động đáng chú ý khác là Giải thưởng Du lịch TP.HCM - Vibrant Award 2026, dự kiến có 32 hạng mục thuộc 10 nhóm, nhằm tôn vinh doanh nghiệp, cá nhân, sản phẩm và sáng kiến đóng góp tích cực cho ngành du lịch. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 1.2027. Sở Du lịch kỳ vọng việc kết hợp công nghệ, trải nghiệm thực tế và các chương trình ưu đãi sẽ góp phần gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến, thúc đẩy chi tiêu và nâng cao giá trị ngành du lịch thành phố.