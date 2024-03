Cầu thủ sinh viên 'lọt vào mắt xanh' người đại diện Đặng Văn Lâm

Khi tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tay của đội bóng đại diện miền Tây, thì Lê Minh Thương tỏa sáng đúng lúc với pha chọn vị trí và bật cao đánh đầu dũng mãnh quân bình tỷ số 1-1, giật lại 1 điểm quý giá cho đội Trường ĐH Văn Hiến. Pha lập công của Minh Thương có ý nghĩa rất quan trọng, giúp đội Trường ĐH Văn Hiến không đánh mất lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết.

Ông Andrey Grushin (trái) xin số điện thoại của Lê Minh Thương sau trận đấu hôm 17.3 NGHI THẠO

Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận, thủ quân đội Trường ĐH Văn Hiến được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Minh Thương với gương mặt hớn hở, chưa kịp ăn mừng cùng đồng đội thì bất ngờ được một ông "Tây" tiến đến bắt chuyện. Ông "Tây" được nhắc đến là Andrey Grushin, người đại diện của thủ môn đội tuyển VN Đặng Văn Lâm. Qua thông dịch viên, Andrey Grushin hỏi Lê Minh Thương rằng: "Cậu có muốn chơi bóng chuyên nghiệp không?". Thủ quân đội Trường ĐH Văn Hiến ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nên người đại diện của Đặng Văn Lâm xin số điện thoại cầu thủ này để trao đổi sau.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Andrey Grushin cho biết: "Đặng Văn Lâm có đến xem ngày khai mạc VCK TNSV THACO Cup 2024. Sau đó, cậu ấy gọi điện cho tôi và nói là giải này có một số cầu thủ khá triển vọng. Do đó, tôi mới từ Hà Nội bay vào đây để xem giải". Người đại diện của ngôi sao Việt kiều Đặng Văn Lâm cũng bật mí về lý do "xin số" của cầu thủ đội Trường ĐH Văn Hiến: "Tôi thấy cầu thủ này (Lê Minh Thương - PV) khá triển vọng, nên muốn lưu số liên lạc để xem thế nào. Thật ra, chúng tôi đang muốn sở hữu một CLB bóng đá và bắt đầu thi đấu từ giải hạng 3. Do đó, tôi muốn tìm những cầu thủ như vậy đến thử việc".

Trong khi đó, Lê Minh Thương rất bất ngờ khi biết được người vừa nói chuyện và xin số điện thoại mình là người đại diện của thủ môn Đặng Văn Lâm. Khi được hỏi về việc theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp, chân sút sinh năm 2001 đang theo học ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Văn Hiến bày tỏ: "Thật ra, chơi bóng chuyên nghiệp chính là ước mơ từ thuở nhỏ của tôi. Nhưng tôi cũng biết rằng, độ tuổi hiện tại của mình đã qua giai đoạn phát triển của bóng đá chuyên nghiệp rồi". Mặc dù vậy, bằng niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn, Minh Thương khẳng định anh vẫn sẽ cố gắng hết mình để thử sức trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp nếu được trao cơ hội.

Thủ quân đội Trường ĐH Văn Hiến cho biết cú đánh đầu vào lưới đội Trường ĐH Trà Vinh có ý nghĩa rất lớn đối với anh và toàn đội. "Tôi đã vỡ òa cảm xúc với bàn thắng này, khi nó mang lại điểm số và nuôi hy vọng đi tiếp cho đội. Đây sẽ là động lực để tôi và đồng đội nỗ lực hơn nữa, với mục tiêu vượt qua vòng bảng", Minh Thương nói thêm.