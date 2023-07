Câu tiếng Anh gây tranh cãi: Bộ công bố đáp án, nhiều ý kiến vẫn băn khoăn!

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 có câu tiếng Anh gây tranh cãi khiến thí sinh, giáo viên lúng túng và đã làm dấy lên một cuộc tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội cho vấn đề này.

Cụ thể, một câu hỏi yêu cầu thí sinh tìm một từ cần sửa trong câu: "Their pioneering (A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive (B) from each other, and the comparative (C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control (D) group" .

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 Nhật Thịnh

Nhiều ý kiến cho rằng với câu này, lựa chọn phương án B và C đều đúng. Tuy nhiên, theo đáp án môn thi tiếng Anh mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào chiều ngày 3.7.2023, phương án trả lời đúng của câu hỏi này là B. Đồng nghĩa với đáp án này từ Bộ, nếu học sinh trả lời là C thì sẽ không có điểm.

Đến chiều ngày 4.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại cho biết đang cân nhắc chuyên môn về đáp án, đặc biệt môn tiếng Anh, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng cho tất cả các thí sinh.