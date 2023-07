Câu tiếng Anh gây tranh cãi: Bộ GD-ĐT công nhận cả 2 đáp án

Cuối giờ chiều nay 5.7, Trung tâm Truyền thông và sự kiện Moet (Bộ GD-ĐT) vừa gửi cho báo chí thông tin tiếp theo từ Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 (Ban Chỉ đạo kỳ thi) với nội dung liên quan đến đáp án môn thi tiếng Anh.

Theo đó, 2 phương án B, C của câu tiếng Anh gây tranh cãi đều được công nhận là đáp án đúng.



Câu tiếng Anh gây tranh cãi trong đề thi tốt nghiệp THPT 2023 NGỌC LONG

Thông tin như sau:

"Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đã chỉ đạo Hội đồng chuyên môn rà soát đáp án thi và quyết định như sau:

Đáp án các môn thi không thay đổi, ngoại trừ môn tiếng Anh. Cụ thể, đáp án câu 50, mã đề 409 (thứ tự câu này có thể thay đổi theo các mã đề khác nhau) của môn tiếng Anh có 2 phương án đúng là B và C. Thí sinh lựa chọn một trong 2 phương án đều được công nhận là chọn đúng đáp án".

Như Báo Thanh Niên đã phản ánh, trong đề thi tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có một câu hỏi gây tranh cãi. Đó là câu 46, mã đề 402 (cũng là câu 50 mã đề 409), yêu cầu thí sinh chọn 1 từ cần phải sửa trong 4 từ được gạch chân trong câu sau: "Their pioneering (A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive (B) from each other, and the comparative (C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control (D) group".

(Tạm dịch: Nghiên cứu tiên phong của họ cho thấy động cơ học tập của hai nhóm người học khá khác biệt với nhau, và nhóm thí nghiệm, với những người có động cơ học tập mạnh mẽ hơn, đạt kết quả học tập tốt hơn nhóm đối chứng).

Theo các giáo viên tiếng Anh, câu hỏi này có 2 đáp án, B (distinctive) và C (comparative). Nhưng trong đáp án Bộ GD-ĐT công bố ngày 3.7, đáp án của câu hỏi này là B. Kết quả này đã dấy lên trong dư luận giáo viên tiếng Anh và học sinh sự bất bình.

Hôm qua 4.7, Bộ GD-ĐT đã chính thức lên tiếng với nội dung là bộ đang cân nhắc chuyên môn về đáp án, đặc biệt môn tiếng Anh, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng cho tất cả các thí sinh.