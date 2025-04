Cầu trăm tỉ xây xong nằm chờ đường dẫn

Năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu và đường dẫn ĐH14.ĐB bắc qua sông Vĩnh Điện nối P.Điện An và P.Điện Minh (TX.Điện Bàn, Quảng Nam). Công trình có tổng mức đầu tư hơn 145 tỉ đồng, do UBND TX.Điện Bàn làm chủ đầu tư, thực hiện từ 2017 - 2019. Riêng phần cầu dài hơn 170 m, rộng 17 m, vốn đầu tư khoảng 90 tỉ đồng. Mục tiêu của dự án là từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị trung tâm TX.Điện Bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án cầu và đường dẫn ĐH14.ĐB bắc qua sông Vĩnh Điện làm 8 năm vẫn chưa xong ẢNH: MẠNH CƯỜNG

C ẦU XÂY XONG NHƯNG CHƯA ĐI ĐƯỢC

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau gần 8 năm thi công, dự án đã hoàn thành phần cầu. Tuy nhiên, đến nay đầu cầu phía P.Điện Minh không có đường dẫn nên công trình vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Tại công trình cầu và đường dẫn ĐH14.ĐB cũng vắng bóng người cùng phương tiện, máy móc thi công.

Bà Nguyễn Thị C. (74 tuổi, ở thôn Điện An Đông, P.Điện An) cho biết dự án đã thi công từ lâu nhưng vẫn chưa hoàn thiện. "Nhiều năm qua, người dân P.Điện An muốn qua P.Điện Minh phải đi vòng hơn 5 km xuống TT.Vĩnh Điện. Khi cầu khởi công, ai cũng vui mừng vì sẽ giúp rút ngắn thời gian đi lại. Vậy nhưng công trình đến nay vẫn dang dở và chưa biết khi nào mới hoàn thành", bà C. nói.

Ông Trần Cảnh Nhật Tân, Chủ tịch UBND P.Điện Minh, cho biết đối với dự án cầu và đường dẫn ĐH14.ĐB, về giải phóng mặt bằng người dân trên địa bàn phường hoàn toàn đồng ý, chấp hành tốt chủ trương bàn giao đất để thi công. Tuy nhiên, trước đó có một số trường hợp không bố trí được quỹ đất xây dựng khu tái định cư để di dời. "Tỉnh cũng như thị xã đã có chủ trương di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đến khu tái định cư Đồng Hạnh, nhưng hiện nay khu tái định cư này vẫn đang trong quá trình thi công nên chưa thể bố trí", ông Tân nói.

Theo ông Tân, dự án này rất được người dân ủng hộ. Vì vậy, để công trình có thể sớm thi công, trước đây dù chưa đền bù nhưng địa phương đã vận động và được người dân chấp nhận cho chủ đầu tư mượn đất nhằm giải phóng mặt bằng trước làm đường công vụ, tổ chức thi công. "Nói chung người dân P.Điện Minh rất chấp hành chủ trương bàn giao đất cho dự án. Tuy nhiên việc thi công công trình quá lâu, đến nay vẫn dang dở khiến người dân bức xúc", ông Tân nói.

Phần đường dẫn lên cầu phía P.Điện Minh còn dang dở ẢNH: MẠNH CƯỜNG

L IỆT KÊ VÀO DIỆN CÔNG TRÌNH LÃNG PHÍ

Ông Trần Quang Thắng, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng TX.Điện Bàn, cho biết dự án không hoàn thành đúng tiến độ (2017-2019) do giai đoạn thi công vướng dịch Covid-19. Theo ông Thắng, để phát huy hiệu quả thì phía đầu cầu P.Điện Minh phải kết nối với một dự án khác đến cuối đường Hoàng Diệu (do BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư). Tuy nhiên, về phần dự án phía đầu cầu thuộc P.Điện Minh, thực hiện bởi nguồn vốn ADB, đã ký kết với nhà tài trợ ADB, thời hiệu kết thúc từ năm 2023 nên không có nguồn để tiếp tục đầu tư. Vì nguồn vốn ADB không cho gia hạn nên phải dừng kỹ thuật, không đầu tư tuyến đường nối vào phía đầu cầu P.Điện Minh. "Sau khi dự án tạm dừng vì nguồn vốn ADB không cho gia hạn, lãnh đạo tỉnh thống nhất phương án để tỉnh hoặc thị xã làm chủ đầu tư nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả dự án", ông Thắng nói.

Ông Thắng cũng cho hay cầu ĐH14.ĐB là một trong những dự án mà TX.Điện Bàn liệt kê vào diện những công trình lãng phí của địa phương. Hiện UBND TX.Điện Bàn cũng đang xin gia hạn để làm các thủ tục hoàn công, quyết toán dự án, đồng thời tham mưu phương án tiếp tục đầu tư phần đường dẫn phía P.Điện Minh để sớm đưa vào khai thác.