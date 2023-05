Năm 1900, một trong những cây cầu thép đầu tiên ở Đông Dương nối đôi bờ sông Hương được khánh thành (do nhà thầu Schneider et Cie et Letellier xây dựng). Chiếc cầu gồm 6 nhịp, dài 402 m được đặt tên Thành Thái (niên hiệu vua).

Cầu Trường Tiền lung linh nối hai bờ sông Hương - ký họa của họa sĩ Nguyễn Tấn Nhật

Họa sĩ cung cấp

Ký họa của họa sĩ Ngọc Nguyễn Họa sĩ cung cấp

Năm 1919, cầu đổi tên thành Clemenceau (tên thủ tướng Pháp thời điểm đó). Khi Nhật đảo chính Pháp năm 1945, chính phủ của ông Trần Trọng Kim cũng đổi tên cầu từ Clemenceau thành Nguyễn Hoàng (chúa Nguyễn đầu tiên khai mở xứ Đàng Trong).

Ký họa của KTS Vương Công Trường KTS cung cấp

Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo KTS cung cấp

Ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ KTS cung cấp

Tuy nhiên, cái tên phổ biến nhất vẫn là Trường Tiền. Nguồn gốc cái tên này là cuối thế kỷ 18 thời nhà Nguyễn có một xưởng đúc tiền ở bờ bắc sông Hương. Bến đò cạnh đó gọi là bến đò Trường Tiền (Trường Tiền chữ Nôm nghĩa là xưởng đúc tiền), nên khi cây cầu bắc qua đây cũng được người dân gọi là cầu Trường Tiền.

Ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ KTS cung cấp

Ký họa của KTS Đặng Phước Tuệ KTS cung cấp

Từ khi hình thành, cầu Trường Tiền đã ba lần gãy đổ do thiên tai và chiến tranh. Năm 1937, công ty Eiffel (Pháp) tiến hành sửa chữa, mở rộng cầu Trường Tiền và hoàn thành vào tháng 11.1939. Năm 1991, cầu được trùng tu lớn. Năm 2002, hệ thống chiếu sáng đổi màu được lắp trên cầu Trường Tiền.

Cầu Trường Tiền về đêm - ký họa của KTS Đặng Phước Tuệ KTS cung cấp