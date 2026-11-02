Cầu Văn Thánh bắc qua sông Cà Ty chậm tiến độ, khó về đích

Nhiều hạng mục chưa hoàn thành

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 (Ban 2, thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng), tính đến ngày 30.10, dự án cầu Văn Thánh mới đạt khoảng 66% khối lượng hợp đồng, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Cầu Văn Thánh bắc qua sông Cà Ty hiện mới đạt khoảng 66% khối lượng hợp đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Trong đó, nhà thầu chưa chủ động huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư để triển khai các hạng mục tại những khu vực đã có mặt bằng. Về khối lượng thi công, công trình đã hoàn thành 2 mố M1, M2 và 5 trụ cầu từ T1 đến T5; đúc xong 114/114 dầm cầu, đóng xong 44/44 cừ bê tông.

Tuy nhiên, công tác lắp dầm mới đạt 60/114 dầm. Các nhịp 1, 2, 3 đã hoàn thành, trong khi nhịp 4 mới triển khai 3/19 dầm. Bản mặt cầu cũng chỉ hoàn thành 3/6 nhịp.

Đối với các hạng mục khác, đơn vị thi công đã lắp đặt 359/762 tấm panel tường chắn có cốt, hoàn thành 170 m cống thoát nước dọc D400. Nhà thầu đang lập kế hoạch vận chuyển cát để đắp đường dẫn 2 đầu cầu, tường chắn có cốt và vỉa hè.

Theo Ban 2, một trong những khó khăn của dự án là chi phí vận chuyển cát đắp thực tế tăng cao so với định mức, đơn giá được xác định trước đó. Các đơn vị tư vấn đang rà soát, xác định lại chi phí phù hợp với điều kiện thực tế và quy định hiện hành.

Còn 2 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng

Dự án cần thu hồi 1,66 ha đất với 39 hồ sơ, gồm 34 hộ dân và 5 tổ chức. Đến nay, toàn bộ hồ sơ đã hoàn thành kiểm kê, xác minh pháp lý, thông qua hội đồng bồi thường và được phê duyệt phương án bồi thường.

Công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Văn Thánh cơ bản hoàn thành, hiện còn 2 hộ dân ở phường Bình Thuận chưa bàn giao mặt bằng ẢNH: QUẾ HÀ

Hai phường đã chi trả tiền bồi thường cho 36/39 hồ sơ, đạt 92,3%. Diện tích mặt bằng được bàn giao đạt 1,51/1,66 ha, tương đương khoảng 92%.

Trong đó, phường Tiến Thành đã bàn giao toàn bộ 0,81 ha thuộc phạm vi dự án. Tại phường Bình Thuận, diện tích bàn giao đạt 0,7/0,85 ha, còn 2 hộ dân chưa hoàn tất thủ tục.

Theo báo cáo, sau quá trình vận động của chính quyền địa phương, 2 hộ dân cơ bản thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự kiến đầu tháng 11.2026, cơ quan chức năng sẽ mời các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Phường Tiến Thành đã bàn giao 100% mặt bằng thuộc phạm vi dự án cầu Văn Thánh cho đơn vị thi công ẢNH: QUẾ HÀ

Như vậy, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt kết quả đáng kể, nhưng tiến độ thi công vẫn chậm, đặt ra yêu cầu phải đẩy nhanh việc huy động nhân lực, thiết bị và vật tư tại công trường.

Tính đến nay, dự án đã giải ngân hơn 6,5/8 tỉ đồng vốn kế hoạch năm 2026, đạt 82%. Ban 2 được lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tiếp tục đôn đốc nhà thầu có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công đến đó; đồng thời xử lý theo quy định hợp đồng nếu nhà thầu không khắc phục tình trạng chậm tiến độ.

Khi hoàn thành, cầu Văn Thánh sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, góp phần mở ra cơ hội phát triển sinh kế cho người dân 2 bên bờ sông Cà Ty ẢNH: QUẾ HÀ

Tại buổi kiểm tra tiến độ các công trình giao thông do Ban 2 quản lý ngày 31.10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu các sở, ngành và địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tiến độ các công trình. Theo yêu cầu, đến ngày 31.12, tỷ lệ giải ngân phải đạt ít nhất 95% kế hoạch.

Ông Nguyễn Minh cũng yêu cầu các xã, phường chủ động phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; rà soát từng trường hợp chậm bàn giao, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn giải quyết dứt điểm.

Cầu Văn Thánh là công trình giao thông trọng điểm, được UBND tỉnh Bình Thuận trước đây phê duyệt đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách. Cầu dài gần 180 m, gồm 6 nhịp, rộng 19 m, có 4 làn xe ô tô cùng lề bộ hành và lan can 2 bên, mỗi bên rộng 2 m. Đường dẫn lên cầu dài 295,4 m, tổng vốn đầu tư 225 tỉ đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình hoàn thành vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, do chậm tiến độ, dự án được gia hạn đến tháng 12.2026.