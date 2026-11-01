Hồ sơ loạt dự án tại Lâm Đồng chậm vì 'nợ' ý kiến thẩm định

Hồ sơ quá hạn chờ ý kiến thẩm định

Theo báo cáo của Sở Tài chính Lâm Đồng, tính đến ngày 29.10, tỉnh tiếp nhận 359 hồ sơ dự án ngoài ngân sách; trong đó, 107 hồ sơ đã có kết quả giải quyết, 179 hồ sơ được thẩm định, yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện, bổ sung, 58 hồ sơ đang xử lý và 15 hồ sơ mới tiếp nhận.

Trong số 107 hồ sơ đã có kết quả giải quyết, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh đối với 74 hồ sơ, gồm 36 hồ sơ cấp mới có tổng vốn đăng ký hơn 174.577 tỉ đồng (diện tích gần 2.895 ha) và 38 hồ sơ phải điều chỉnh. Sở Tài chính cấp mới hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 33 hồ sơ, gồm 14 hồ sơ cấp mới với tổng vốn hơn 522 tỉ đồng và 19 hồ sơ điều chỉnh.

Lâm Đồng quyết liệt giải quyết các hồ sơ cấp mới để thu hút nguồn lực xã hội ẢNH: QUỐC HANH

Đáng chú ý, 179 hồ sơ đang ở bước thẩm định, chiếm 49,86% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Trong 58 hồ sơ đang xử lý, có 9 hồ sơ đã trình hoặc đang giải trình với UBND tỉnh; 29 hồ sơ lấy ý kiến sở, ngành, địa phương; hồ sơ còn lại đã đủ ý kiến, đang tổng hợp báo cáo.

Theo Sở Tài chính, "điểm nghẽn" nổi lên là còn nhiều hồ sơ chưa có ý kiến phản hồi của các cơ quan được xin ý kiến thẩm định.

Có 20 hồ sơ quá thời hạn lấy ý kiến, gồm 16 hồ sơ điều chỉnh và 4 hồ sơ cấp mới. Tình trạng này liên quan 15 cơ quan, đơn vị, địa phương với 31 lượt ý kiến chưa phản hồi.

Cụ thể, dự án khai thác khoáng sản Tân Đức 1 và khu du lịch Thế Giới Xanh (phía đông nam Lâm Đồng) thuộc nhóm chậm lấy ý kiến.

Các đơn vị còn "nợ" phản hồi, gồm Thuế tỉnh 7 lượt, Công an tỉnh 4 lượt, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 3 lượt, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt 3 lượt và UBND xã Hòa Thắng 4 lượt (phải có đủ phản hồi của các đơn vị trên thì Sở Tài chính mới tổng hợp, trình hồ sơ đến UBND tỉnh xem xét).

Vướng mắc khác liên quan đến quy hoạch, chồng lấn khoáng sản và một số hồ sơ phải chờ hướng dẫn. Đó là dự án nhà máy điện gió Tuy Đức 10 vướng quy hoạch bô xít. Dự án điện mặt trời trên hồ thủy điện Hàm Thuận giai đoạn 1, công suất 100 MW, chờ hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thủy điện Đ'rây H'Ling 4 chờ kết luận kiểm tra thực địa; thủy điện Đắk Sor 5 đang hoàn thiện hồ sơ. Hai dự án của Công ty TNHH quản lý và đầu tư Kiến Vàng còn vướng xác định hiện trạng, ranh giới pháp lý đất đai và trình đấu giá quyền sử dụng đất.

Khu vực xung quanh vịnh Mũi Né thu hút nhiều dự án ngoài ngân sách ẢNH: QUẾ HÀ

Để tháo gỡ những vướng mắc này, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới về tiêu chí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất (tại kỳ họp chuyên đề tháng 11.2026), tạo cơ sở xử lý vướng mắc về giao đất, cho thuê đất.

Với 179 hồ sơ cần bổ sung, Sở Tài chính sẽ thông báo đầy đủ một lần các nội dung cần hoàn thiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tránh yêu cầu nhà đầu tư phải giải trình nhiều lần.

Đối với hồ sơ quá hạn lấy ý kiến, tỉnh sẽ ban hành biểu mẫu thống nhất theo ngành, lĩnh vực; trường hợp cơ quan được hỏi, nếu không trả lời đúng hạn sẽ được xác định là đồng ý với đề xuất, để Sở Tài chính hoàn tất báo cáo trình UBND tỉnh.

35 dự án tại Hòa Thắng chưa hoặc chậm triển khai

Theo báo cáo của Sở Tài chính, địa bàn xã Hòa Thắng (bao gồm xã Hồng Phong trước sắp xếp) có 62 dự án ngoài ngân sách còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 28.195 tỉ đồng, diện tích khoảng 3.074 ha. Cơ cấu gồm 30 dự án du lịch, dịch vụ; 10 dự án năng lượng; 9 dự án nông, lâm nghiệp; 8 dự án khoáng sản và 5 dự án xăng dầu, thương mại - dịch vụ.

Theo Sở Tài chính, mới có 27 dự án triển khai, gồm 23 dự án đã hoạt động kinh doanh và 4 dự án đang xây dựng.

Còn 35 dự án chưa hoặc chậm triển khai, trong đó 28 dự án chưa triển khai, chủ yếu thuộc lĩnh vực du lịch, dịch vụ, 7 dự án chậm triển khai.

Khu vực Hòn Nghề, xã Hòa Thắng đang thu hút nhiều dự án ẢNH: QUỐC HANH

Nguyên nhân chính là vướng quy hoạch phân khu. Có 13 dự án thuộc diện này, trong đó 8 nhà đầu tư chưa nộp hồ sơ điều chỉnh theo hướng dẫn của Sở Tài chính, 4 nhà đầu tư đã nộp nhưng hồ sơ bị trả hoặc yêu cầu bổ sung do thiếu thành phần, chưa làm rõ nội dung điều chỉnh. Ngoài ra, 4 hồ sơ bị 'nghẽn' do UBND xã Hòa Thắng chưa có ý kiến thẩm định, có hồ sơ đã quá hạn hơn một tháng.

Cụ thể, tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh khu du lịch HAWAII và Resort nghỉ dưỡng suối nước Long Sơn - căn hộ nghỉ mát trong nhà cao tầng Thanh Bình.

Ba dự án đang lấy ý kiến, còn thiếu phản hồi của UBND xã, gồm khu du lịch Hòn Nghề 1, khu du lịch Đảo Hòn Nghề và khu du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp Golden Sea.

Ngoài ra, 4 dự án đã bị trả hồ sơ hoặc yêu cầu hoàn thiện nhưng nhà đầu tư chưa nộp lại là khu du lịch Hòn Hồng, khu du lịch Minh Thu, khu du lịch ốc đảo Gia Đình, và Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đồi Cát.

Công trình khai thác, tuyển quặng sa khoáng titan - zircon khu vực Hòa Thắng 1 đã có 8/9 ý kiến, còn thiếu phản hồi của UBND xã Hòa Thắng. Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 đang được Sở Tài chính tổng hợp thẩm định, dự kiến trình UBND tỉnh trước ngày 6.11.2026.

Sở Tài chính đề nghị UBND xã Hòa Thắng khẩn trương cho ý kiến đối với 4 hồ sơ quá hạn, gồm Hòn Nghề 1, Đảo Hòn Nghề, Golden Sea và Titanium Hòa Thắng 1 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp.