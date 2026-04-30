Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung chính thức thông xe

Lê Hoài Nhân
30/04/2026 13:32 GMT+7

Sau thời gian dài thi công, sáng nay 30.4, công trình cầu Thuận An (thành phố Huế), cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung đã chính thức thông xe.

Sáng nay 30.4, công trình cầu vượt cửa biển Thuận An (thành phố Huế) đã "về đích" đúng như kế hoạch đề ra, chính thức thông xe, nối hai bờ thuộc xã Hải Dương cũ và phường Thuận An cũ.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế, đến hôm nay, công trình cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính, như: thảm bê tông nhựa mặt cầu, hệ thống chiếu sáng, lan can, biển báo và sơn kẻ phân làn..., đủ điều kiện đưa vào khai thác bước đầu.

Cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung chính thức thông xe - Ảnh 1.

Sáng nay 30.4, cầu vượt cửa biển Thuận An chính thức thông xe

ẢNH: BÌNH THIÊN

Hiện, một số hạng mục phụ trợ, như: vỉa hè và hệ thống thoát nước đoạn cuối tuyến... vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện. Dự kiến toàn tuyến sẽ hoàn thành đồng bộ vào ngày 30.6.

Như Thanh Niên đã đưa tin, dự án tuyến đường bộ ven biển qua thành phố Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỉ đồng, được khởi công ngày 24.3.2022. Riêng cây cầu vượt cửa biển có chiều dài 2,36 km, là cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế làm chủ đầu tư.

Công trình có điểm đầu tại nút giao quốc lộ 49B - cầu Tam Giang (xã Hải Dương cũ) và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 49A - 49B (phường Thuận An cũ) có tổng chiều dài tuyến khoảng 7,785 km.

Cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung chính thức thông xe - Ảnh 2.

Cây cầu có chiều dài 2,36 km

ẢNH: BÌNH THIÊN

Cầu vượt cửa biển Thuận An sau khi hoàn thiện được kỳ vọng sẽ kết nối thông suốt với hệ thống đường bộ ven biển quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hình thành tuyến du lịch ven biển và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tầm nhìn xa là tạo điều kiện phát triển các đô thị ven biển thành phố Huế.

Trước đó, vào tháng 3.2026, cây cầu này dù đã hợp long nhưng phải rào chắn hai đầu vì còn vướng mặt ở đoạn đường dẫn 1B. Thực trạng này khiến công tác thi công tuyến đường dẫn bị chậm tiến độ, chưa thể thông xe.

Cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung chính thức thông xe - Ảnh 3.

Toàn cảnh cầu vượt cửa biển Thuận An

ẢNH: BÌNH THIÊN

Thời điểm này, ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế đã trực tiếp kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công tại dự án này. Qua đó, đề nghị đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung cao độ cho công tác thi công, đẩy nhanh tiến độ của dự án. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phải đảm bảo hoàn thành thông xe kỹ thuật dịp 30.4.

Huế quyết tâm thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An 2.400 tỉ dịp 30.4

Lãnh đạo UBND thành phố Huế kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn, chỉ đạo hoàn thành thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An vào dịp 30.4.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận