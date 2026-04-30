Cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung chính thức thông xe

Sáng nay 30.4, công trình cầu vượt cửa biển Thuận An (thành phố Huế) đã "về đích" đúng như kế hoạch đề ra, chính thức thông xe, nối hai bờ thuộc xã Hải Dương cũ và phường Thuận An cũ.



Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế, đến hôm nay, công trình cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính, như: thảm bê tông nhựa mặt cầu, hệ thống chiếu sáng, lan can, biển báo và sơn kẻ phân làn..., đủ điều kiện đưa vào khai thác bước đầu.

Sáng nay 30.4, cầu vượt cửa biển Thuận An chính thức thông xe ẢNH: BÌNH THIÊN

Hiện, một số hạng mục phụ trợ, như: vỉa hè và hệ thống thoát nước đoạn cuối tuyến... vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện. Dự kiến toàn tuyến sẽ hoàn thành đồng bộ vào ngày 30.6.

Như Thanh Niên đã đưa tin, dự án tuyến đường bộ ven biển qua thành phố Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỉ đồng, được khởi công ngày 24.3.2022. Riêng cây cầu vượt cửa biển có chiều dài 2,36 km, là cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế làm chủ đầu tư.

Công trình có điểm đầu tại nút giao quốc lộ 49B - cầu Tam Giang (xã Hải Dương cũ) và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 49A - 49B (phường Thuận An cũ) có tổng chiều dài tuyến khoảng 7,785 km.

Cây cầu có chiều dài 2,36 km ẢNH: BÌNH THIÊN

Cầu vượt cửa biển Thuận An sau khi hoàn thiện được kỳ vọng sẽ kết nối thông suốt với hệ thống đường bộ ven biển quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hình thành tuyến du lịch ven biển và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tầm nhìn xa là tạo điều kiện phát triển các đô thị ven biển thành phố Huế.

Trước đó, vào tháng 3.2026, cây cầu này dù đã hợp long nhưng phải rào chắn hai đầu vì còn vướng mặt ở đoạn đường dẫn 1B. Thực trạng này khiến công tác thi công tuyến đường dẫn bị chậm tiến độ, chưa thể thông xe.

Toàn cảnh cầu vượt cửa biển Thuận An ẢNH: BÌNH THIÊN

Thời điểm này, ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế đã trực tiếp kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công tại dự án này. Qua đó, đề nghị đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung cao độ cho công tác thi công, đẩy nhanh tiến độ của dự án. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phải đảm bảo hoàn thành thông xe kỹ thuật dịp 30.4.