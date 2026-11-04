Cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung đã có tên

Nội dung này được thông qua tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 HĐND thành phố Huế khóa 9 nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra chiều nay 4.11. HĐND thành phố Huế đã thông qua nghị quyết đặt tên cầu vượt cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận
Quá trình lựa chọn tên cầu được tổ chức lấy ý kiến trên ứng dụng Hue-S từ ngày 10.7 đến ngày 6.9.2026, ghi nhận 8.423 lượt bình chọn
Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế triển khai lấy ý kiến của người dân trên ứng dụng Hue-S để chọn tên gọi cho cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An),
Việc lấy ý kiến nhằm chọn được tên phù hợp, có tính biểu tượng, thông dụng và có giá trị biểu trưng; đồng thời phát huy quyền làm chủ, bảo đảm tính công khai, dân chủ và tạo sự đồng thuận trong quá trình đặt tên công trình
Dự án đường bộ ven biển và cầu Cửa Thuận dài gần 22 km với tổng mức đầu tư khoảng 3.496 tỉ đồng
Kể từ khi xây dựng và sau khi thông xe, người dân vẫn quen gọi đây là cầu vượt cửa biển Thuận An
Bên cạnh nội dung trên, HĐND thành phố Huế khóa 9 cũng đã xem xét, thông qua thêm 16 nghị quyết về tài chính, đầu tư công, đất đai, môi trường và các chính sách trên nhiều lĩnh vực
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