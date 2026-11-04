Cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung đã có tên

Nội dung này được thông qua tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 HĐND thành phố Huế khóa 9 nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra chiều nay 4.11. HĐND thành phố Huế đã thông qua nghị quyết đặt tên cầu vượt cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận .

Cầu vượt cửa biển Thuận An có tên chính thức là Cửa Thuận ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Quá trình lựa chọn tên cầu được tổ chức lấy ý kiến trên ứng dụng Hue-S từ ngày 10.7 đến ngày 6.9.2026, ghi nhận 8.423 lượt bình chọn . Phương án chọn tên cầu là Cửa Thuận nhận được 4.747 lượt, đạt 56,4%; phương án Thai Dương nhận 3.676 lượt, đạt 43,6% .

Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế triển khai lấy ý kiến của người dân trên ứng dụng Hue-S để chọn tên gọi cho cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An), một trong những hạng mục trong dự án đường đi bộ ven biển và cầu cửa biển Thuận An.

Cây cầu kết nối xã Hải Dương với phường Thuận An cũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Việc lấy ý kiến nhằm chọn được tên phù hợp, có tính biểu tượng, thông dụng và có giá trị biểu trưng; đồng thời phát huy quyền làm chủ, bảo đảm tính công khai, dân chủ và tạo sự đồng thuận trong quá trình đặt tên công trình . Ý kiến đóng góp của người dân là cơ sở quan trọng để cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét trước khi quyết định tên gọi chính thức .

Dự án đường bộ ven biển và cầu Cửa Thuận dài gần 22 km với tổng mức đầu tư khoảng 3.496 tỉ đồng . Trong đó, cầu vượt cửa biển dài 2,36 km, nối xã Hải Dương với phường Thuận An cũ. Công trình thông xe kỹ thuật sáng 30.4 .

Kể từ khi xây dựng và sau khi thông xe, người dân vẫn quen gọi đây là cầu vượt cửa biển Thuận An . Tuy nhiên, tên Thuận An đã được sử dụng cho một cây cầu bắc qua phá Tam Giang từ năm 2007 . Do đó, việc tiếp tục dùng tên này cho cầu mới có thể gây trùng lặp trong định danh, chỉ dẫn giao thông và quản lý công trình .

Bên cạnh nội dung trên, HĐND thành phố Huế khóa 9 cũng đã xem xét, thông qua thêm 16 nghị quyết về tài chính, đầu tư công, đất đai, môi trường và các chính sách trên nhiều lĩnh vực .