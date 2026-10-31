Hơn 50% quỹ đất một phường ở Huế là đất xây... lăng mộ

UBND phường Thuận An (thành phố Huế) vừa ban hành văn bản thông báo về việc đóng cửa toàn bộ các nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn và chính thức cấm mọi hoạt động chôn cất, xây dựng mới lăng mộ kể từ ngày 31.10 để dành quỹ đất phục vụ phát triển hạ tầng và du lịch biển trong tương lai (Thanh Niên đã thông tin).
Chính quyền địa phương cho biết việc dừng tiếp nhận an táng căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, định hướng phát triển đô thị của thành phố Huế cũng như phường Thuận An (đã được phê duyệt), đồng thời giải quyết bài toán thực tế về quỹ đất nghĩa địa và yêu cầu quản lý nghĩa trang tập trung. Đối với các trường hợp phát sinh nhu cầu mai táng, địa phương sẽ hướng dẫn chuyển sang nghĩa trang thuộc các xã lân cận theo quy định.
Vậy thực tế tình hình chôn cất ở phường Thuận An thế nào mà địa phương phải quyết định đóng cửa toàn bộ các nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn?
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mật độ lăng mộ chôn cất tại phường Thuận An hiện ở mức rất cao, phân bố xen kẽ trong nhiều khu dân cư và chiếm giữ nhiều vị trí được đánh giá là "đất vàng" của địa phương, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị.
Cụ thể, tại tổ dân phố Thai Dương Hạ (thuộc xã Hải Dương cũ), khu nghĩa địa phía bắc cầu vượt biển rộng gần 12 ha với hơn 1.900 lăng mộ nằm ngay mặt tiền tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An có tổng vốn đầu tư 2.400 tỉ đồng. Hiện tuyến đường ven biển đi qua chính giữa khu nghĩa địa này.
Tại khu vực tổ dân phố An Hải và Hải Thành (thuộc thị trấn Thuận An cũ), khu nghĩa địa rộng hơn 7 ha với 4.550 lăng mộ đã dừng tiếp nhận mai táng từ nhiều năm trước. Nhằm phục vụ dự án Hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An (tổng vốn đầu tư hơn 117 tỉ đồng, quy mô khoảng 14,5 ha), địa phương đã vận động người dân di dời hơn 1.850 lăng mộ dọc tuyến đường bộ ven biển sang nghĩa trang quy hoạch tại khu vực xã Phú Xuân cũ.
Bên cạnh đó, đi dọc tuyến đường biển này, các khu nghĩa địa thuộc địa phận các xã Phú Thuận và Phú Hải cũ (nay thuộc phường Thuận An) cũng có nhiều lăng mộ quy mô lớn, kiến trúc cầu kỳ, chiếm dụng diện tích đất đáng kể.
Toàn phường Thuận An hiện có 19 khu nghĩa địa với tổng diện tích hơn 151 ha, trên 23.430 lăng mộ, chiếm hơn 50% tổng diện tích đất ở của phường.
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