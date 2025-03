Cầu vượt sông Hương và loạt dự án ngàn tỉ kỷ niệm 50 năm Huế giải phóng

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Huế giải phóng (26.3.1975 - 26.3.2025) và 95 năm thành lập Đảng bộ TP.Huế (1930 - 2025), cùng với dự án cầu vượt sông Hương trên tuyến đường Nguyễn Hoàng đã cơ bản hoàn thành vượt tiến độ, còn có 7 dự án trọng điểm có vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng sẽ được khởi công và đưa vào hoạt động.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh văn phòng UBND TP.Huế, cho biết các dự án này không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm mà còn tạo động lực phát triển bền vững.

Cầu vượt sông Hương trên tuyến đường Nguyễn Hoàng, TP.Huế đã cơ bản hoàn thành ẢNH: ĐÌNH HOÀNG

Trong đó, dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương có tổng mức đầu tư hơn 2.280 tỉ đồng, giai đoạn 1 hơn 1.855 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương đã về đích và sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 26.3 tới.

Đây là cây cầu bắc sang sông Hương có thiết kế độc đáo, thu hút sự chú ý trong những ngày qua, tạo điểm nhấn về cảnh quan cũng như góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, chống ùn tắc và giảm tải lưu lượng giao thông cho tuyến QL1 và các tuyến qua trung tâm TP.Huế. Công trình cũng tạo động lực, hình thành và phát triển các đô thị vệ tinh, khu đô thị mới phía tây TP.Huế; phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ và cải thiện, nâng cao đời sống dân sinh.

Hàng loạt dự án ngàn tỉ tại Huế khởi công

Theo ông Giang, dịp kỷ niệm này, tại Khu công nghiệp (KCN) Phong Điền sẽ có 2 dự án được khởi công: dự án Nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza và dự án Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương.

Dự án Nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza do Công ty CP vật liệu CNC Creanza làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 2.187 tỉ đồng. Dự án dự kiến đóng góp ngân sách nhà nước trung bình khoảng 96 tỉ đồng/năm, cung cấp khoảng 1,6 triệu m² đá tấm thạch anh cao cấp cho thị trường trong nước và quốc tế.

Phối cảnh dự án Trung tâm Logistics Chân Mây ẢNH: T.G

Dự án Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương do Công ty CP Kính Đạt Phương làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 2.000 tỉ đồng, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy việc sản xuất các sản phẩm được chế biến sâu từ cát, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên và mang sản phẩm kính hoa siêu trắng chất lượng cao của Việt Nam đến với thị trường quốc tế. Dự kiến, dự án sẽ đóng góp nguồn thu ngân sách nhà nước khoảng 150 tỉ đồng/năm.

Cả 2 dự án cũng sẽ tạo việc làm, thu nhập cao và ổn định cho khoảng 800 lao động tại địa phương.



Ngoài ra, có 2 dự án nhà ở xã hội tại TP.Huế sẽ khởi công dịp này.

Cụ thể, dự án nhà ở xã hội tại khu C - Đô thị mới An Vân Dương do Công ty CP Đầu tư Phú Mỹ Thượng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 842 tỉ đồng.

Dự án công trình khối nhà XH1, XH4 thuộc dự án Khu nhà ở xã hội - chung cư cao tầng OXH1, Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, khu B - Đô thị mới An Vân Dương do Liên danh Công ty CP Cotana - Công ty CP Tập đoàn TELIN làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 320 tỉ đồng.

Trung tâm Logistics Chân Mây do Công ty CP Tập đoàn LEC làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1.514 tỉ đồng ẢNH: T.G

Tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, dự án Trung tâm Logistics Chân Mây do Công ty CP Tập đoàn LEC làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 1.514 tỉ đồng sẽ khởi công, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về hệ thống kho bãi, kho lạnh, hạ tầng kỹ thuật, các công trình phụ trợ, máy móc, thiết bị để lưu giữ và xếp dỡ hàng hóa. Đồng thời, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, phục vụ lưu thông hàng hóa qua cảng Chân Mây, thúc đẩy phát triển lượng hàng container qua cảng Chân Mây...

Dịp này, tại TP.Huế, dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn do Công ty Đầu tư và TMDV Phú Xuân làm chủ đầu tư cũng sẽ được động thổ tại địa chỉ 42 Phan Chu Trinh, P.Trường An (Q.Thuận Hóa). Đây là dự án tạo điểm nhấn về cảnh quan hai bên bờ sông An Cựu và trục đường Điện Biên Phủ, có tổng mức đầu tư 39,4 tỉ đồng.

Hàng loạt dự án được khởi công, về đích trong dịp 26.3 thể hiện quyết tâm lớn của chính quyền địa phương và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, vì một TP.Huế phát triển năng động, bền vững và thịnh vượng.